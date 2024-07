Der europäische Hauptsitz von Brother International Europe (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) liegt in Manchester im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen bietet Produkte und Dienstleistungen an, die die Effizienz steigern, die Produktivität erhöhen und die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz fördern.

Über Coliance

Als IBM Gold Business Partner konzentriert sich Coliance (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) auf die Unterstützung von Unternehmen bei der Übertragung, Umwandlung und Visualisierung von Daten. Coliance bietet neben Softwarelösungen auch Dienstleistungen wie Expertenintegration, verwaltete Dateiübertragung, API- und Auftragsmanagement.