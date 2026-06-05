Modernisierung der Mainframe-Ausfallsicherheit für eine KI-fähige Skalierbarkeit

Broadridge Financial Solutions steht im Zentrum der globalen Kapitalmärkte, wo geschäftskritische Workloads strenge Standards in Bezug auf Sicherheit, Governance und ständige Verfügbarkeit erfüllen müssen. Kunden erwarten heute Echtzeit-Erlebnisse, eine höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber Cyberrisiken und greifbare Ergebnisse durch künstliche Intelligenz. Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, beauftragte Broadridge IBM mit der Erweiterung seiner Modernisierungsstrategie rund um IBM Z, ohne marktkritische Prozesse zu unterbrechen.

Die Ziele waren klar. Den leistungsstarken Mainframe-Kern weiterentwickeln. Bereitstellung eines kontrollierten Zugriffs auf vertrauenswürdige Daten. Vorbereitung auf skalierbare hybride KI. IBM versteht Modernisierung als ein kontinuierliches Programm auf Plattformebene, das bisherige Investitionen schützt und gleichzeitig neue Funktionen in den Bereichen Infrastruktur, Betriebssystem, Middleware, Sicherheit, Automatisierung und KI-Dienste ermöglicht. Dieser Ansatz gewährleistet, dass Zuverlässigkeit und Compliance auch bei zunehmendem Wandel gewahrt bleiben.