Modernisierung der Mainframe-Ausfallsicherheit für eine KI-fähige Skalierbarkeit

Weiterentwicklung von IBM Z durch Cyber-Resilienz und eine einheitliche API-/Datenschicht zur Ermöglichung sicherer KI vor Ort
Broadridge Financial Solutions steht im Zentrum der globalen Kapitalmärkte, wo geschäftskritische Workloads strenge Standards in Bezug auf Sicherheit, Governance und ständige Verfügbarkeit erfüllen müssen. Kunden erwarten heute Echtzeit-Erlebnisse, eine höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber Cyberrisiken und greifbare Ergebnisse durch künstliche Intelligenz. Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, beauftragte Broadridge IBM mit der Erweiterung seiner Modernisierungsstrategie rund um IBM Z, ohne marktkritische Prozesse zu unterbrechen.
Die Ziele waren klar. Den leistungsstarken Mainframe-Kern weiterentwickeln. Bereitstellung eines kontrollierten Zugriffs auf vertrauenswürdige Daten. Vorbereitung auf skalierbare hybride KI. IBM versteht Modernisierung als ein kontinuierliches Programm auf Plattformebene, das bisherige Investitionen schützt und gleichzeitig neue Funktionen in den Bereichen Infrastruktur, Betriebssystem, Middleware, Sicherheit, Automatisierung und KI-Dienste ermöglicht. Dieser Ansatz gewährleistet, dass Zuverlässigkeit und Compliance auch bei zunehmendem Wandel gewahrt bleiben.
des US-Finanzministeriums werden auf IBM Z abgewickelt
der US-Versender werden auf Mainframe-Systemen unterstützt
Broadridge und IBM haben eine „Z-First“-Modernisierung vorangetrieben, bei der IBM Z als sicheres, hochvolumiges Rückgrat für die regulierte Datenverarbeitung erhalten bleibt. IBM Z Cyber Vault wurde hinzugefügt, um isolierte, auf Integrität geprüfte Kopien zu erstellen, die eine saubere Wiederherstellung ermöglichen, ohne den integrierten Stack überarbeiten zu müssen. Der entscheidende Modernisierungsschritt war die Einführung einer einheitlichen Daten- und API-Schicht, die einen kontrollierten, hochsicheren Zugriff auf grundlegende Daten auf IBM Z ermöglicht. Dies ermöglicht eine sichere Integration mit cloudbasierten Diensten auf AWS, während regulierte Daten auf IBM Z geschützt bleiben.
Die hybride Architektur unterstützt nun KI-gestützte Funktionen für die Pre-Trade-Analyse und die Nachhandelsabwicklung, die auf präzisen und vertrauenswürdigen Daten auf IBM Z basieren – einer ausfallsicheren Infrastruktur im Marktmaßstab. Hierbei handelt es sich um eine Modernisierung, die als nachhaltiges Programm auf Plattformebene umgesetzt wird und nicht als einmalige Code-Maßnahme.
Im Anschluss an diese Arbeiten wickelt Broadridge weiterhin täglich US-Staatsanleihe-Transaktionen im Wert von 10 bis 12 Billionen Dollar auf einer optimierten IBM Z-Kernplattform ab und gewährleistet damit einen sicheren und unterbrechungsfreien Betrieb im Marktmaßstab. Die Zuverlässigkeit der IBM Z-Plattform unterstützt zudem etwa 1 % aller US-amerikanischen Postdienstleister, was die bewährte Durchsatzleistung für regulierte Kommunikationsprozesse unterstreicht.
Die Umgebung baut auf den Stärken von IBM Z in den Bereichen Sicherheit, Verfügbarkeit und Transaktionsintegrität auf und ergänzt diese durch Cyber-Resilienz mit IBM Z Cyber Vault für eine SLA-basierte Wiederherstellung.
Eine einheitliche Daten- und API-Ebene ermöglicht nun einen kontrollierten Zugriff für lokal betriebene und cloudbasierte KI-Lösungen, vereinfacht die Integration mit AWS-Diensten und verringert Reibungsverluste beim Onboarding. Das Ergebnis ist eine kontinuierliche Modernisierung mit IBM, die neue Dienste einführt und gleichzeitig die Zuverlässigkeit, die Compliance sowie bereits getätigte Investitionen sicherstellt.
Broadridge Financial Solutions (NYSE: BR) ist ein weltweit führender Technologieanbieter, der mit fundiertem Fachwissen und wegweisenden Technologien Kunden und die Finanzdienstleistungsbranche dabei unterstützt, ihre Geschäftstätigkeit zu optimieren, Innovationen voranzutreiben und zu wachsen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden in den Bereichen Kapitalanlage, Unternehmensführung und Kommunikation – und fördert so die operative Widerstandsfähigkeit, steigert die Geschäftsleistung und gestaltet das Anlegererlebnis neu.
Ihre Technologie- und Betriebsplattformen verarbeiten und generieren jährlich über 7 Milliarden Kommunikationsvorgänge und bilden die Grundlage für ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von über 15 Billionen US-Dollar an tokenisierten und traditionellen Wertpapieren weltweit. Als zertifiziertes „Great Place to Work“-Unternehmen ist Broadridge im S&P 500-Index gelistet und beschäftigt über 15.000 Mitarbeiter in 21 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.broadridge.com.
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Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Kundenkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.