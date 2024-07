boxxe verwendete mehrere Jahre lang eine frühere Version von QRadar. Als das Team seine Sicherheitsoptionen weiter verbessern wollte, nahm man andere Lösungen zur Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen unter die Lupe. Die Entscheidung fiel auf IBM Security QRadar SIEM in der Cloud in Kombination mit IBM Security QRadar SOAR, weil diese beiden Lösungen die größten Vorteile bieten, um den heutigen Herausforderungen im Bereich der Sicherheit gerecht zu werden.

„Es ist nicht so, dass IBM das einzige Unternehmen ist, das bestimmte Funktionen anbietet“, sagt Kemp, „es ist vielmehr die Art und Weise, wie sie es machen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass andere Tools über eine Analyse des Benutzerverhaltens (User Behavior Analytics, UBA) verfügen, aber das maschinelle Lernen und die KI hinter der Lösung von IBM sind gut entwickelt. Das macht es für uns viel einfacher.“ Laut Kemp gilt das Gleiche auch für die Funktionen von QRadar in den Bereichen Security Orchestration, Automation and Response (SOAR) und Unified Analyst Experience (UAX). „Sie sind nicht unbedingt neu, aber sie sind anderen Angeboten weit voraus. Wir sind jetzt in der Lage, fortschrittliche Bedrohungen abzuwehren, die wir zuvor möglicherweise nicht erkennen konnten.“

Kemp berichtet von einer Situation, in der die User Behavior Analytics (UBA) von QRadars eine manuell angewendete Erkennungsregel für Brute-Force-Hacks übertraf. Das Team hatte UBA erst seit einer Woche im Einsatz, als ein Brute-Force-Versuch es auf eine Benutzer-ID von boxxe abgesehen hatte. Innerhalb von fünf Minuten erkannte UBA ungewöhnliche Anmeldungen und begann, den Risiko-Score der Aktivität zu erhöhen, sodass das SOC-Team reagieren und Schäden abwenden konnte. Die manuell erstellte Regel löste etwa 10 Minuten später eine Warnung aus.

Mittlerweile nutzt boxxe diese Effizienz in großem Maßstab. Das Team hat UBA in einer mandantenfähigen Architektur bereitgestellt und mehr als 1.500 Regeln aktiviert. Bisher wurde nur einmal ein Fehlalarm ausgelöst. „Das System läuft im Hintergrund und lernt selbst“, sagt Kemp. „Es braucht keinen Input von uns, ich muss nur wissen, nach wem ich suche und wie hoch der Schwellenwert ist.“

Und obwohl boxxe gerade erst anfängt, UAX zu nutzen, sagt Kemp, dass es bereits ein großer Schritt nach vorn ist. „Wir können damit so ziemlich alles integrieren“, sagt er. „Die föderierte Suche scheint ziemlich einzigartig zu sein, da sie auf andere Plattformen zugreift, deren Daten ausliest und einem die Ergebnisse mit den ausgewählten Filtern zurückschickt. Wir hatten früher 14 Dashboards im Einsatz. Mit UAX haben wir sie auf drei konsolidiert, und wir planen, in Zukunft nur noch eines zu verwenden. Wir können in UAX eskalieren, wir können Warnmeldungen bearbeiten, wir können Querverweise erstellen, Reputationsscans durchführen, Bedrohungen aufspüren – und das alles auf einer einzigen Oberfläche.“

Ein weiterer Faktor für die Entscheidung von boxxe für IBM war der vielseitige Support von IBM. Als IBM Business Partner nutzte boxxe den IBM Build Fund, ein finanzielles Unterstützungsprogramm von IBM Partner Plus, um einen Rabatt auf den Kauf zu erhalten. IBM Expert Labs half bei der Implementierung und stellte ihnen einen sofort verfügbaren Experten zur Seite, der Fragen beantwortete und bei der Lösung von auftretenden Problemen half. Außerdem erhielt boxxe großartige Unterstützung von den IBM Customer Success- und Vertriebsteams.