Das Hauptziel hinter der Lösung ist natürlich, Betrug zu verringern. Die BoursoBank hebt sich allerdings durch drei wichtige Aspekte von anderen Akteuren des Bankensektors ab, die dem gleichen Druck durch Hacker ausgesetzt sind.

Rückgang der „falsch positiven Ergebnisse“

Da jede Warnung von einem menschlichen Mitarbeiter untersucht wird, kann die Vervielfachung von Fehlalarmen in Bezug auf Finanzen und Personalressourcen sehr belastend sein. „Wir haben Hand in Hand mit IBM zusammengearbeitet, um die Erfolgsquote zu verbessern und Fehlalarme deutlich zu reduzieren“, sagt David Godat, CIO der BoursoBank. „Wir wissen, dass wir bei bestimmten Arten von Warnungen eine nachgewiesene Betrugsrate von bis zu 97 % haben“, bestätigt Blanchier. Darüber hinaus eröffnen vertrauenswürdige Warnmeldungen die Möglichkeit, ihre Verarbeitung zu automatisieren, was „eines der Projekte ist, an denen die Teams von BoursoBank arbeiten“, fügt Godat hinzu.

Vorausschauend

Es wird oft gesagt, dass Hacker immer einen Schritt voraus sind. IBM Security Trusteer, eine Lösung, die von einer großen Anzahl von Banken genutzt wird, überwacht täglich Millionen von Sitzungen auf der ganzen Welt und bündelt Informationen darüber, wie Hacker funktionieren. Die schnelle Integration neuer Techniken und Daten in die Erkennungsmodelle von IBM Security Trusteer hält die Hacker auf Trab.

Sicherstellung des Kundenerlebnisses

Durch die Analyse des Verhaltens von Hackern zum Zeitpunkt der Verbindung ermöglicht IBM Security Trusteer eine Verkürzung der Identifizierungs- und Reaktionszeit. Der Hacker kann extrem schnell identifiziert werden, noch bevor er seinen Betrug abschließen kann. Die unmittelbare Reaktion der BoursoBank macht den Versuch für den Kunden absolut schmerzlos, er erspart sich den Stress eines gesperrten Kontos oder das Warten auf die Regulierung einer betrügerischen Transaktion.