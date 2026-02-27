BORICA AD, Bulgariens nationaler Zahlungsanbieter, verarbeitet große Mengen an Karten- und digitalen Transaktionen zwischen ausgebenden und erwerbenden Institutionen. Da Betrugsangriffe schneller, automatisierter und kanalübergreifend wurden, hatten herkömmliche regelbasierte Kontrollen Schwierigkeiten, Schritt zu halten.

Wie lässt sich ausgeklügelter Betrug in Millisekunden stoppen, ohne legitime Transaktionen zu stören?

BORICA sah sich mit zunehmendem Betrugsdruck, steigenden Kundenerwartungen und der Notwendigkeit konfrontiert, die nationale Zahlungsinfrastruktur mit Entscheidungen unter 10 ms zu schützen. Falsch positive Ergebnisse riskierten Kundenprobleme, während verpasster Betrug finanzielle Risiken und Reputationsrisiken mit sich brachte. Um resilient zu bleiben, benötigte BORICA eine skalierbare, Echtzeit-Betrugspräventionsplattform, die sich an sich entwickelnde Angriffsmuster anpassen kann, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.