Wie BORICA das bulgarische Zahlungsökosystem mit IBM Safer Payments schützt
BORICA AD, Bulgariens nationaler Zahlungsanbieter, verarbeitet große Mengen an Karten- und digitalen Transaktionen zwischen ausgebenden und erwerbenden Institutionen. Da Betrugsangriffe schneller, automatisierter und kanalübergreifend wurden, hatten herkömmliche regelbasierte Kontrollen Schwierigkeiten, Schritt zu halten.
Wie lässt sich ausgeklügelter Betrug in Millisekunden stoppen, ohne legitime Transaktionen zu stören?
BORICA sah sich mit zunehmendem Betrugsdruck, steigenden Kundenerwartungen und der Notwendigkeit konfrontiert, die nationale Zahlungsinfrastruktur mit Entscheidungen unter 10 ms zu schützen. Falsch positive Ergebnisse riskierten Kundenprobleme, während verpasster Betrug finanzielle Risiken und Reputationsrisiken mit sich brachte. Um resilient zu bleiben, benötigte BORICA eine skalierbare, Echtzeit-Betrugspräventionsplattform, die sich an sich entwickelnde Angriffsmuster anpassen kann, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
BORICA hat sich mit IBM und dem Implementierungspartner IBS zusammengetan, um seine nationale Betrugspräventionsarchitektur zu modernisieren. Zusammen setzten sie IBM Safer Payments als zentralisierte, multi-tenant Plattform ein, die die Altsysteme mit Echtzeit-Verhaltensrisikobewertung ersetzte.
IBM Safer Payments bietet In-Memory-Verarbeitung, auf maschinellem Lernen basierende Erkennung und horizontale Skalierbarkeit zur Unterstützung der Überwachung großer Transaktionsvolumina. IBS integrierte die Plattform direkt in die Workflows von BORICA und ermöglichte so eine Echtzeitentscheidung zwischen teilnehmenden Banken und PSPs.
Durch die Bereitstellung wurde die Betrugsüberwachung von fragmentierten, institutionellen Kontrollmechanismen in ein gemeinsames nationales Servicemodell umgewandelt. Manuelle Regelaktualisierungen und verzögerte Überprüfungen wurden durch automatisierte Echtzeitbewertung und zentralisierte Risikosteuerung ersetzt.
Mit IBM Safer Payments schützt BORICA nun über 70 % der inländischen Kartentransaktionen in Echtzeit und unterstützt mehr als 16 Banken und PSPs auf einer gemeinsamen nationalen Plattform. Das System verarbeitet mehr als 4.000 Transaktionen pro Sekunde mit einer Latenzzeit von weniger als 10 Millisekunden und ermöglicht einheitliche Betrugs- und AML-Kontrollen in allen teilnehmenden Instituten. Was früher stapelbasiert und fragmentiert war, ist jetzt zentralisiert, automatisiert und verhaltensrisikogesteuert. BORICA kann die Betrugsprävention institutionsübergreifend skalieren, den Schutz auf Sofortzahlungen und digitale Kanäle ausdehnen und sich schneller an neue Bedrohungen anpassen. IBM und IBS fahren die Unterstützung von BORICAs Expansion fort, indem sie die nationale Zahlungsresilienz Bulgariens für die Zukunft stärken.
BORICA AD ist Bulgariens nationaler Zahlungsdienstleister, der vor über 35 Jahren gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Sofia hat. BORICA ist im Besitz von 19 Banken und betreibt die Zahlungsinfrastruktur des Landes. Das Unternehmen bietet Kartendienste, Sofortzahlungen, SWIFT-Bürodienstleistungen und Drittanbieter-Abwicklung für Mastercard und Visa an und bedient Banken, Zahlungsinstitute und den öffentlichen Sektor.
IBM Safer Payments ist eine fortschrittliche Plattform zur Betrugserkennung in Echtzeit, die maschinelles Lernen und Verhaltensanalyse nutzt, um betrügerische Transaktionen über Zahlungskanäle hinweg zu identifizieren und zu verhindern. Sie wurde für Umgebungen mit hohem Datenaufkommen entwickelt und bietet Entscheidungsfindung im Sub-Millisekundenbereich, horizontale Skalierbarkeit und mandantenfähige Bereitstellungsfunktionen. Die Plattform ermöglicht es Finanzinstituten und Zahlungsdienstleistern, die Betrugsprävention zu zentralisieren, sich schnell an neue Bedrohungen anzupassen und Fehlalarme zu reduzieren, während gleichzeitig eine nahtlose Customer Experience erhalten bleibt.
