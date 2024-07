Die zentralen HR-Funktionen der BMW Group sind in München angesiedelt. Auf internationaler Ebene gibt es drei HR-Regionen, die für die HR-Governance und -Steuerung sowie bestimmte operative Aktivitäten verantwortlich sind: die HR-Region Nord- und Südamerika, die HR-Region Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie die HR-Region Europa. Innerhalb dieser Regionen sind einzelne HR-Teams dafür verantwortlich, die Unternehmen der BMW Group in ihren Ländern mit Dienstleistungen wie Rekrutierung, Gehalt- und Budgetplanung, Mitarbeitervergütung und -leistungen sowie Gesundheit und Wohlbefinden zu unterstützen. Diese Teams geben konkrete Personaldaten an die HR-Regionen weiter, die wiederum an die Konzernzentrale in Deutschland berichten.

„Was gemessen wird, verbessert sich – und die Teams in unseren globalen HR-Regionen berichten uns über mehrere wichtige Personalkennzahlen“, fährt der Sprecher fort. „Zusätzlich zu den grundlegenden Statistiken wie der Anzahl der Mitarbeiter messen diese Teams kontinuierlich Kennzahlen wie Geschlechtervielfalt, Personalfluktuation und Gehaltsbenchmarks sowie die Abschlussquoten von Schulungsprogrammen am Arbeitsplatz und die Zahl der Arbeitsunfälle. Diese regionalen Zahlen sind extrem wichtig, denn sie ermöglichen es uns, Fragen unserer Stakeholder zu diesen Themen zu beantworten, die die übergeordnete Talentstrategie für die BMW Group festlegen.“