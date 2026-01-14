Bell arbeitete mit IBM Consulting zusammen, um innerhalb von nur 16 Monaten eine Plattform der nächsten Generation innerhalb des Budgets bereitzustellen. Die SAP ERP Central Component (ECC) von Bell wurde auf SAP S/4HANA und Google Cloud migriert, wodurch das Datenvolumen von 18 TB auf 10 TB reduziert und die Benutzererfahrung mit SAP Fiori verbessert wurde. Im Rahmen des Projekts wurden auch mehrere SAP-Umgebungssysteme, darunter Business Objects Data Services (BODS), Taulia, Adaptive Processing Server Services (APSS) und Business Planning and Consolidation (BPC), auf Google Cloud migriert.

IBM hat das richtige Team für den Erfolg zusammengestellt, darunter die IBM Business Partner SNP und smartShift. Die softwaregesteuerte Plattform von SNP für die selektive Datenkonvertierung ermöglicht ein schnelles Verständnis der komplexen SAP-Landschaft von Bell und eine effiziente Migration großer Datenmengen. smartShift brachte KI-gestützte Code-Korrekturfunktionen mit ein, die zur Modernisierung und Zukunftssicherung von über 25.000 benutzerdefinierten ABAP-Objekten (Advanced Business Application Programming) beitrugen, die Risiken der Umstellung reduzierten und zur langfristigen Wartbarkeit beitrugen.

Mithilfe von IBM Rapid Move for SAP S/4HANA optimierte das Team die Migration von mehr als 700 Schnittstellen und trug dazu bei, die Geschäftskontinuität in kritischen Geschäftsbereichen sicherzustellen. IBM Application Modernization Services und IBM Finance Consulting Services trugen dazu bei, die Abläufe bei Bell weiter zu verbessern – durch Beschleunigung der Berichterstellung, Verkürzung der Abschlusszyklen und Ermöglichung einer schnelleren, strategischeren und datengestützten Entscheidungsfindung.