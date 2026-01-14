Bell schafft mit SAP S/4HANA und IBM Consulting die Voraussetzungen für Agilität und Wachstum
Bell ist gemessen am Gesamtumsatz und der Gesamtzahl der Kundenanschlüsse das größte Kommunikationsunternehmen Kanadas. Das Unternehmen ist führend in den Bereichen fortschrittliche Glasfaser- und Mobilfunknetze, Unternehmensdienstleistungen und digitale Medien.
Das Unternehmen benötigte eine maßgeschneiderte SAP-Umgebung zur Unterstützung von Finanz-, Lieferketten- und Betriebsprozessen, die sich über mehrere Geschäftsbereiche erstrecken und Hunderte von Schnittstellen sowie Terabytes an historischen Daten umfassen. Diese Komplexität erschwerte es zunehmend, sich an die sich wandelnden Geschäftsanforderungen anzupassen. Bell musste eine umfassende Transformation seiner SAP-Systeme durchführen, die nicht nur die Infrastruktur modernisieren, sondern auch die Grundlage für zukünftige Innovationen, Agilität und Cloud-First-Betrieb schaffen sollte.
Bell arbeitete mit IBM Consulting zusammen, um innerhalb von nur 16 Monaten eine Plattform der nächsten Generation innerhalb des Budgets bereitzustellen. Die SAP ERP Central Component (ECC) von Bell wurde auf SAP S/4HANA und Google Cloud migriert, wodurch das Datenvolumen von 18 TB auf 10 TB reduziert und die Benutzererfahrung mit SAP Fiori verbessert wurde. Im Rahmen des Projekts wurden auch mehrere SAP-Umgebungssysteme, darunter Business Objects Data Services (BODS), Taulia, Adaptive Processing Server Services (APSS) und Business Planning and Consolidation (BPC), auf Google Cloud migriert.
IBM hat das richtige Team für den Erfolg zusammengestellt, darunter die IBM Business Partner SNP und smartShift. Die softwaregesteuerte Plattform von SNP für die selektive Datenkonvertierung ermöglicht ein schnelles Verständnis der komplexen SAP-Landschaft von Bell und eine effiziente Migration großer Datenmengen. smartShift brachte KI-gestützte Code-Korrekturfunktionen mit ein, die zur Modernisierung und Zukunftssicherung von über 25.000 benutzerdefinierten ABAP-Objekten (Advanced Business Application Programming) beitrugen, die Risiken der Umstellung reduzierten und zur langfristigen Wartbarkeit beitrugen.
Mithilfe von IBM Rapid Move for SAP S/4HANA optimierte das Team die Migration von mehr als 700 Schnittstellen und trug dazu bei, die Geschäftskontinuität in kritischen Geschäftsbereichen sicherzustellen. IBM Application Modernization Services und IBM Finance Consulting Services trugen dazu bei, die Abläufe bei Bell weiter zu verbessern – durch Beschleunigung der Berichterstellung, Verkürzung der Abschlusszyklen und Ermöglichung einer schnelleren, strategischeren und datengestützten Entscheidungsfindung.
Bell arbeitet nun mit einer optimierten, cloudfähigen SAP S/4HANA-Umgebung, die über 15.000 Benutzer in verschiedenen Geschäftsbereichen unterstützt. Das neue System bietet eine schnellere Leistung, größere Skalierbarkeit und verbesserte Ausfallsicherheit, sodass Teams effizienter arbeiten und agil auf geschäftliche Anforderungen reagieren können.
Einige wichtige Ergebnisse umfassen:
IBM unterstützt Bell weiterhin als strategischer Partner und fördert die Weiterentwicklung der IT- und Finanzkompetenzen des Unternehmens.
Bell gilt als Kanadas größtes Kommunikationsunternehmen und ist führend in den Bereichen fortschrittliche Glasfaser- und Mobilfunknetze, Unternehmensdienstleistungen und digitale Medien. Durch die Bereitstellung von Technologien der nächsten Generation, die cloudbasierte und KI-gestützte Lösungen nutzen, sorgt das Unternehmen dafür, dass Kunden in Verbindung bleiben, informiert sind und Unterhaltung genießen können, während Unternehmen in den globalen Wettbewerb eintreten können.
Bei IBM Consulting trifft bewährtes Fachwissen auf modernste KI. Durch Beratung, Konzeption, Entwicklung und Umsetzung bedeutender Geschäftsinnovationen unterstützt IBM Consulting Sie dabei, Ihre größten Herausforderungen zu meistern und echte, messbare Ergebnisse zu erzielen.
