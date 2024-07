DNS ist für das digitale Geschäft von Basis von entscheidender Bedeutung, da jede Online-Aktion mit einer DNS-Abfrage an die Basis-Plattform beginnt. Jedoch wurde man sich bewusst, dass die etablierte DNS-Lösung ihre Leistungsziele nicht erreichte. Die aktuelle DNS-Lösung des Unternehmens war nicht in der Lage, Anfragen präzise an das nächstgelegene Rechenzentrum weiterzuleiten. Basis benötigte außerdem eine DNS-Lösung, die die Verfügbarkeit von Rechenzentren überwachen und sicherstellen konnte, dass Anfragen immer an das nächstgelegene verfügbare Rechenzentrum weitergeleitet würden, falls eines oder mehrere Rechenzentren die Verbindung verlieren sollten.

Man entschied sich für die Filter Chain-Lösung von NS1®, einem Unternehmen von IBM, um das Ziel eines präzisen, geolokalisierten Traffic-Managements zu erreichen. Basis arbeitete mit den Solution Engineers von NS1 zusammen, um sowohl die DNS-Konfiguration vom vorherigen Anbieter zu migrieren als auch Managed DNS entsprechend den Anforderungen zu konfigurieren.