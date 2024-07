Barclays Bank PLC

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, führte Barclays eine Lösung zur Prozessautomatisierung ein und steigerte damit die Kundenzufriedenheit mit automatisierten, kanalübergreifenden Dienstleistungen auf einen Net Promoter Score (NPS) von 70. Außerdem wurden neue automatisierte kanalübergreifende Kundenprozesse 88 Prozent schneller eingeführt.

Aufgabenstellung – die Geschichte Um die Customer Experience für mehr als 60 Millionen Kunden zu steigern und zu optimieren, musste Mike Gamble, Director of Operations bei Barclays, die Prozesse der Bank rund um die Customer Journeys umgestalten.

Umsetzung Barclays entschied sich für eine Lösung zur Prozessautomatisierung, um eine Umgebung für mehrere Iterationen zu schaffen und die Prozesseinführung zu beschleunigen.

Vorteile Die Bank führt neue automatisierte Multichannel-Kundenprozesse 88 Prozent schneller ein und konnte die Kundenzufriedenheit mit automatisierten Multichannel-Services von einem negativen Net Promoter Score (NPS) auf einen NPS von 70 steigern.

Heute geht Barclays stärker auf die Bedürfnisse der Kunden ein. „Mit den Prozessmanagement-Funktionen der IBM Business Automation Workflow-Lösung können wir das Richtige für unsere Kunden tun und die Kontrolle darüber behalten, wie wir ihnen unsere Dienstleistungen bereitstellen. Wir können jetzt Dinge tun, die wir vorher nicht tun konnten, und das in einem sehr hohen Volumen und in großem Umfang.“ Mike Gamble Director of Operations Barclays