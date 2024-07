Nach einer Prüfung der verfügbaren Lösungen entschied sich die Banco Popular für einen Proof of Concept (POC) mit der IBM Robotic Process Automation with Automation Anywhere-Lösung, um ihre manuellen Prozesse zu automatisieren. Bei der Arbeit an dem POC mit einem Team von IBM lernten die Bankmitarbeiter, dass man sich den zu automatisierenden Prozess genau ansehen muss. „In der Bank setzen wir uns dafür ein, dass man nicht einfach neue Technologien auf bestehende Prozesse loslässt“, sagt Benitez. „Man sollte den Prozess zunächst so weit wie möglich vereinfachen, und was man nicht vereinfachen kann, lässt sich dann automatisieren.“ Auf diese Weise automatisiert die Bank nicht nur einen komplizierten Prozess. Sie wandelt den bestehenden Prozess in eine bessere, schlankere Variante um und automatisiert diese dann vollständig.

Die Banco Popular nutzt die Flexibilität der Robotic Process Automation-Lösung, um sie in einem Hybridmodus zu betreiben. „Die IBM Robotic Process Automation with Automation Anywhere-Lösung ist so konzipiert, dass man selbst entscheiden kann, wo man einige der Komponenten einsetzt“, sagt Benitez. „Wir haben also einige Dinge, die vor Ort laufen, und einige Dinge, die in der Cloud laufen“, führt Benitez weiter aus. Mit diesem Ansatz kann die Bank Komponenten, die nicht so strengen Sicherheitsanforderungen unterliegen, in der Cloud laufen lassen, um so die Skalierbarkeit zu erhöhen. Komponenten mit höheren Sicherheitsanforderungen können vor Ort hinter den Firewalls der Bank ausgeführt werden. „Auf diese Weise haben wir die Skalierungsmöglichkeiten der Cloud, aber auch die Sicherheitsfunktionen, die unsere Infrastruktur vor Ort bereits bietet“, sagt Benitez.