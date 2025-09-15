Als Banco BV ihren Cloud-Speicherbedarf auf Google Cloud-Plattform (GCP), Microsoft Azure und Amazon Web Services (AWS) ausdehnte, wurde die Verwaltung der Kosten immer komplexer. Die Bank benötigte eine Möglichkeit, die Ausgaben nach Team, Budget und System aufzuschlüsseln und gleichzeitig die Transparenz und Kontrolle in allen Umgebungen zu gewährleisten.

Die Prognose der Cloud-Kosten erwies sich ohne eine zentrale Ansicht als schwierig und unterstrich die Notwendigkeit einer verbesserten Budgetverwaltung. Die Herausforderung war nicht nur technischer, sondern auch strategischer Natur: Es ging darum, die Cloud-Nutzung zu skalieren und finanzielle Disziplin in jede Ebene des Unternehmens zu integrieren.

Die Komplexität des Multicloud-Betriebs machte deutlich, dass Klarheit und Einsicht in die Cloud-Kosten unerlässlich waren. Um die Budgetverwaltung zu verbessern, benötigte die Banco BV Mechanismen zur kontinuierlichen Optimierung und zur Erkennung von Anomalien in Echtzeit, um proaktives Handeln zu ermöglichen, bevor kleine Probleme zu kostspieligen Angelegenheiten werden.