Banco BV und IBM erhalten volle Kostentransparenz und finanzielle Kontrolle über die Cloud
Als Banco BV ihren Cloud-Speicherbedarf auf Google Cloud-Plattform (GCP), Microsoft Azure und Amazon Web Services (AWS) ausdehnte, wurde die Verwaltung der Kosten immer komplexer. Die Bank benötigte eine Möglichkeit, die Ausgaben nach Team, Budget und System aufzuschlüsseln und gleichzeitig die Transparenz und Kontrolle in allen Umgebungen zu gewährleisten.
Die Prognose der Cloud-Kosten erwies sich ohne eine zentrale Ansicht als schwierig und unterstrich die Notwendigkeit einer verbesserten Budgetverwaltung. Die Herausforderung war nicht nur technischer, sondern auch strategischer Natur: Es ging darum, die Cloud-Nutzung zu skalieren und finanzielle Disziplin in jede Ebene des Unternehmens zu integrieren.
Die Komplexität des Multicloud-Betriebs machte deutlich, dass Klarheit und Einsicht in die Cloud-Kosten unerlässlich waren. Um die Budgetverwaltung zu verbessern, benötigte die Banco BV Mechanismen zur kontinuierlichen Optimierung und zur Erkennung von Anomalien in Echtzeit, um proaktives Handeln zu ermöglichen, bevor kleine Probleme zu kostspieligen Angelegenheiten werden.
Um der Komplexität der Verwaltung von Cloud-Vorgängen auf GCP, Azure und AWS zu begegnen, entschied sich Banco BV für IBM® Cloudability, eine marktführende Lösung zur Optimierung der Cloud-Kosten. Die erweiterten Zuordnungsfunktionen der Lösung ermöglichten einen detaillierten Einblick in die Ausgaben nach Teams und Budgetlinien. Gleichzeitig wurden die Berichterstellung, die Erkennung von Anomalien und kostensparende Empfehlungen für alle drei Cloud-Service-Provider (CSPs) automatisiert.
Als Teil der strategischen Partnerschaften der Banco BV mit IBM wurde IBM Cloudability nahtlos in die Multicloud-Umgebung der Banco BV integriert. IBM lieferte kundenspezifische API-Automatisierungen und maßgeschneiderte Förderprogramme und trug so dazu bei, dass die Plattform nicht nur bereitgestellt, sondern auch vollständig in die täglichen Abläufe integriert wurde.
Die Integration wurde durch eine solide Förderstrategie unterstützt, die praktische Workshops, Live-Schulungen und die Erstellung strukturierter Lernpfade umfasste. Diese Initiativen halfen den Mitarbeitern bei der Einführung neuer Best Practices und Tools für FinOps und förderten eine Kultur der finanziellen Verantwortlichkeit und des Bewusstseins für Cloud-Kosten im gesamten Unternehmen.
Dadurch sind Kostentransparenz und finanzielle Disziplin nun in die Cloud-Strategie der Bank eingebettet, was zu intelligenteren Entscheidungen und langfristiger Effizienz führt.
Mit den leistungsstarken Berichts- und Optimierungsfunktionen von Cloudability erhielt Banco BV die finanzielle Transparenz, die sie brauchte, um die Kontrolle über ihre Cloud-Strategie zu übernehmen und ihre FinOps-Praxis weiterzuentwickeln. Innerhalb von drei Jahren konnte die Bank durch proaktive Optimierung und frühzeitige Erkennung von Anomalien fast 30 % der geplanten Cloud-Kosten einsparen. Teams haben nun nahezu in Echtzeit Zugriff auf Daten zu Cloud-Ausgaben, was intelligentere Entscheidungen und eine engere Budgetabstimmung ermöglicht.
Das Forecasting ist deutlich genauer geworden, mit minimalen Fehlermargen, was es der Bank ermöglicht, Risiken vorherzusehen und sich schnell anzupassen. Mit der fortlaufenden Unterstützung von IBM verankert Banco BV Kosteneffizienz in jeder Phase der Produktentwicklung und des Cloud-Betriebs.
Cloudability war nicht nur für die Bereitstellung finanzieller Transparenz entscheidend, sondern auch für die aktive Unterstützung der laufenden Kostenoptimierung, wodurch die Finanzdisziplin zu einer Kernfunktion im gesamten Unternehmen wurde.
Cloudability ermöglichte es Banco BV, die direkten Kosten nach Teams zu segmentieren, was zu mehr Transparenz und Kontrolle über die Cloud-Ausgaben führte. Diese Granularität, kombiniert mit aggregierten Kosteninformationen von GCP, Azure und AWS, unterstützt strategische Entscheidungen – von Vertragsverhandlungen bis zur Bewertung der finanziellen Machbarkeit von Cloud-Migrationen.
Die 1988 gegründete Banco BV mit Hauptsitz in São Paulo ist eines der größten privaten Finanzinstitute Brasiliens. Ursprünglich auf den Vertrieb von Wertpapieren konzentriert, entwickelte sich die Bank zu einem Full-Service-Anbieter mit starker Führungsposition in den Bereichen Fahrzeugfinanzierung und digitales Banking. Heute ist Banco BV für ihre technologieorientierte Strategie, ihre ESG-Führungsrolle und ihre innovativen Partnerschaften mit Fintechs bekannt. Ihr Cloud-First-Ansatz und ihre Verpflichtung zu finanzieller Transparenz gestalten auch weiterhin ihre Transformation in den Bereichen Einzelhandel, Großhandel und nachhaltigkeitsorientierte Dienstleistungen.
