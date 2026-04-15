Auf Geschwindigkeit und Sicherheit setzen

Die Modernisierung von Atruvia begann mit einer vertrauenswürdigen Sicherheitsbasis. Jahrelang diente IBM® Vault® als zentraler Secrets Manager für On-Premises-Anwendungen – sicherte Zugangsdaten, verwaltete Zugangsschlüssel und setzte die Einhaltung der Vorschriften in kritischen Banksystemen durch. Darauf aufbauend setzte sich Atruvia zum Ziel, die gleiche Konsistenz und Kontrolle bei der Bereitstellung von Infrastrukturen zu gewährleisten.

IBM Terraform® lieferte die Antwort. Was als Machbarkeitsnachweis für die Bereitstellung einer Cloud-Infrastruktur begann, entwickelte sich schnell zu einer unternehmensweiten Initiative mit dem Ziel, die Bereitstellung zu standardisieren, Entwicklern Self-Service zu ermöglichen und die Einhaltung von Vorschriften in jeden Workflow zu integrieren.

Atruvia setzte Terraform als Rückgrat seines neuen Platform-as-a-Product-Modells ein. Durch die Definition von Infrastruktur als Code (IaC) ersetzten Teams manuelle Anfragen durch standardisierte, wiederverwendbare Module und GitOps-Workflows. Um die Bereitstellung in einem regulierten Finanzumfeld zu sichern, wurde Terraform in Vault- und GitLab-Pipelines integriert – wodurch Geheimnisse direkt in CI/CD-Workflows mit vollständigen Audittrails und automatisierter Richtliniendurchsetzung eingeschleust werden können.

Die kulturelle Transformation war ebenso wichtig. Atruvia ging mit gutem Beispiel voran, nicht durch Vorgaben. „Wir haben es gezeigt, nicht nur darüber gesprochen“, sagte Lukas Essig, Senior Cloud Platform Engineer. „Wir haben ein GitOps-Onboarding-Muster entwickelt, und immer mehr Teams haben es übernommen, weil es funktioniert hat.“ Speziell geschulte Berater begleiteten die Entwicklungsteams durch den gesamten Prozess, von der Einrichtung des Repositorys bis hin zur Bereitstellung der Infrastruktur nach der Atruvia-Methode.