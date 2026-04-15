Auf Geschwindigkeit und Sicherheit setzen

Sichere, konforme Infrastruktur – von Altsystemen bis hin zu moderner Cloud
Nach jahrzehntelangem Wachstum erreichte Atruvias Tech-Stack einen Wendepunkt, als die Infrastruktur des Unternehmens auf Rechenzentren, OpenShift-Cluster und Public Clouds ausgeweitet wurde – jedes mit eigenen Tools, Prozessen und Compliance-Frameworks. Fragmentierte Automatisierung, manuelle Bereitstellung und inkonsistente Governance verlangsamten die Bereitstellung und Innovation. Was einst Stabilität und Reichweite gewährleistete, hatte sich in ein verworrenes Netz von Abhängigkeiten verwandelt.
„Wir betrieben 250.000 Workstations und Tausende von virtuellen Maschinen“, sagte Martin Pelke, Produktverantwortlicher für Infrastructure as Code bei Atruvia. „Wir arbeiteten mit einem seltsamen Stack von Werkzeugen, die man zusammenschweißt. Und es war immer noch eher prozessorientiert als produktorientiert.“
Die Belastung erreichte einen kritischen Punkt, als Atruvia seine OpenShift-Infrastruktur von einer Handvoll Clustern auf bis zu vierzig skalieren musste. Ticketbasierte Arbeitsabläufe und manuelle Übergaben führten dazu, dass Entwickler wochenlang auf neue Ressourcen warten mussten, während institutionelles Wissen in Silos eingeschlossen blieb. Ein grundlegend anderer Ansatz war erforderlich.
Die Modernisierung von Atruvia begann mit einer vertrauenswürdigen Sicherheitsbasis. Jahrelang diente IBM® Vault® als zentraler Secrets Manager für On-Premises-Anwendungen – sicherte Zugangsdaten, verwaltete Zugangsschlüssel und setzte die Einhaltung der Vorschriften in kritischen Banksystemen durch. Darauf aufbauend setzte sich Atruvia zum Ziel, die gleiche Konsistenz und Kontrolle bei der Bereitstellung von Infrastrukturen zu gewährleisten.
IBM Terraform® lieferte die Antwort. Was als Machbarkeitsnachweis für die Bereitstellung einer Cloud-Infrastruktur begann, entwickelte sich schnell zu einer unternehmensweiten Initiative mit dem Ziel, die Bereitstellung zu standardisieren, Entwicklern Self-Service zu ermöglichen und die Einhaltung von Vorschriften in jeden Workflow zu integrieren.
Atruvia setzte Terraform als Rückgrat seines neuen Platform-as-a-Product-Modells ein. Durch die Definition von Infrastruktur als Code (IaC) ersetzten Teams manuelle Anfragen durch standardisierte, wiederverwendbare Module und GitOps-Workflows. Um die Bereitstellung in einem regulierten Finanzumfeld zu sichern, wurde Terraform in Vault- und GitLab-Pipelines integriert – wodurch Geheimnisse direkt in CI/CD-Workflows mit vollständigen Audittrails und automatisierter Richtliniendurchsetzung eingeschleust werden können.
Die kulturelle Transformation war ebenso wichtig. Atruvia ging mit gutem Beispiel voran, nicht durch Vorgaben. „Wir haben es gezeigt, nicht nur darüber gesprochen“, sagte Lukas Essig, Senior Cloud Platform Engineer. „Wir haben ein GitOps-Onboarding-Muster entwickelt, und immer mehr Teams haben es übernommen, weil es funktioniert hat.“ Speziell geschulte Berater begleiteten die Entwicklungsteams durch den gesamten Prozess, von der Einrichtung des Repositorys bis hin zur Bereitstellung der Infrastruktur nach der Atruvia-Methode.
Der Wechsel zu IBM Terraform und Vault veränderte sowohl die Geschwindigkeit als auch die Kultur der Infrastrukturbereitstellung bei Atruvia. Was früher Monate dauerte, ist nun in wenigen Minuten erledigt, sodass Teams schneller und mit größerer Zuversicht vorankommen können.
Ein entscheidender Moment kam, als das Netzwerkteam eine komplexe cloudnative Netzwerkkonfiguration für ein zweites Rechenzentrumssegment replizieren musste. Zuvor hatte sich das System durch jahrelanges Experimentieren entwickelt, was die Reproduktion bekanntermaßen schwierig und zeitaufwändig machte. Mit Terraform erstellte es die gesamte Konfiguration in 15 Minuten – eine Aufgabe, die zuvor Wochen gedauert hätte.
Compliance, einst ein manueller Auditprozess, ist jetzt durch automatisiertes Scannen und zentralisiertes Geheimnismanagement in jeden Workflow eingebettet. Sicherheitsteams können jede Infrastrukturänderung nachverfolgen, während Entwickler von schnelleren Rückkopplungsschleifen und weniger Engpässen profitieren.
Von der Infrastrukturbereitstellung und dem Geheimnismanagement bis hin zur Netzwerkautomatisierung und einer Kultur der technischen Eigenverantwortung hat Atruvia die Art und Weise, wie das Unternehmen die Technologie entwickelt, sichert und skaliert, die das moderne Bankwesen in Deutschland antreibt, grundlegend verändert.
Atruvia ist der IT-Dienstleister für die Genossenschafts- und Privatbanken Deutschlands und liefert Kernbanking-Plattformen, IT-Infrastruktur und sichere digitale Dienste an mehr als 900 Institutionen landesweit. Mit fast 5.500 Mitarbeitern arbeitet das Unternehmen im Kern des deutschen Finanzsystems, verarbeitet jährlich über 9,3 Milliarden Transaktionen, unterstützt 91 Millionen Kundenkonten und betreibt landesweit 26.000 Self-Service-Maschinen.
© Copyright IBM Corporation. März 2026.
IBM, das IBM Logo, Terraform und Vault sind Marken der IBM Corp., die in vielen Ländern weltweit eingetragen sind.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.