Als Asteria bei einem Startup-Accelerator-Event mit einem IBM Cloud-Team in Kontakt kam, nahm das Unternehmen am IBM Global Entrepreneur Program teil, um seine Lösung mit IBM Cloud-Technologie zu entwickeln. Die Marke IBM® bietet eine Vertrauenswürdigkeit, die Sie bei keinem anderen Cloud-Anbieter finden, betont Nordkvist. „Und alles kann Open Source sein – IBM Cloud schränkt uns in keiner Weise ein. Dies ist heute ein Schlüsselfaktor bei der Zusammenarbeit mit hochqualifizierten Entwicklern.“

Asteria nutzt eine Microservices-Architektur auf Basis des Kubernetes-Frameworks für eine agile und effiziente Anwendungsentwicklung. Die Container-basierte Architektur ermöglicht es dem Entwicklungsteam des Unternehmens, standortübergreifend in einer hybriden Cloud-Umgebung zu arbeiten und neuen Code schnell und einfach in öffentlichen oder privaten Cloud-Umgebungen zu entwickeln, zu testen und bereitzustellen.

„Entwickler wollen flexibel arbeiten“, macht Nordkvist geltend. „Sie wollen mit ihrer eigenen Technologie arbeiten und die Möglichkeit haben, sich in ihrem lokalen Umfeld weiterzuentwickeln. Dies gilt auch für unsere Bankpartner. Indem wir alles in einem Cluster hosten und den IBM Cloud Kubernetes Service nutzen, können wir jeden gewünschten Microservice jederzeit in eine andere Umgebung verschieben.“

Durch den Einsatz von KI-Technologie hat Asteria eine intelligente Cashflow-Lösung für Banken entwickelt, die als Online-Mehrwertdienst angeboten wird. Die Plattform analysiert Daten aus der Unternehmenssoftware und dem Bankkonto eines KMU und erstellt eine visuelle Finanzprognose, die Unternehmern einen klaren Überblick über den Cashflow im Zeitverlauf gibt und ihnen hilft, potenzielle Engpässe frühzeitig zu erkennen.

Mit dem IBM Cloud Object Storage Service kann Asteria die Datenspeicherung kosteneffizient skalieren, wenn die Benutzerbasis seiner Plattform wächst. Über eine einfache Schnittstelle innerhalb der IBM Cloud-Konsole kann das Unternehmen je nach Bedarf Hosting-Standorte auswählen, Ressourcen zuweisen und Daten in Speicherebenen klassifizieren.