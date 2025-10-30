Die Askari Bank optimiert mit IBM Verify die Zugriffsverwaltung, erhöht die Sicherheit und senkt die Help-Desk-Kosten
Die Askari Bank, eines der führenden Finanzinstitute Pakistans, wollte gegen steigende IT-Kosten und betriebliche Ineffizienzen vorgehen. Große Mengen von Anfragen zum Zurücksetzen von Passwörtern beanspruchten wertvolle Help Desk-Ressourcen, während manuelle On- und Offboarding-Prozesse die Produktivität beeinträchtigten. Sicherheitslücken, wie z. B. die Klartext-Passwort-Kommunikation, führten zu inakzeptablen Schwachstellen in einer stark regulierten Umgebung der State Bank of Pakistan (SBP). Die Bank benötigte eine moderne Identitätsmanagementlösung, um die Sicherheit zu erhöhen, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und die Kosten zu optimieren.
Reduzierung der Zeit, die der Help Desk bei Passwort-Problemen benötigt,
auf 1 Tag Onboarding-/Offboarding-Zykluszeit
die Akzeptanz der Self-Service-Identitätsplattform durch die Mitarbeiter
MFA-Abdeckung für sensible Aktionen
Die Askari Bank arbeitete mit Software Productivity Strategists, Inc. (SPS), einem IBM Business Partner, zusammen, um eine moderne Lösung für das Identity und Access Management (IAM) bereitzustellen, die sowohl die betrieblichen als auch die Compliance-Ziele erfüllt.
SPS hat das Framework entwickelt und bereitgestellt und dabei Onboarding- und Offboarding-Workflows automatisiert, um den manuellen Aufwand und die Provisionierungszeit drastisch zu reduzieren. Sie implementierten außerdem ein Self-Service-System zum Zurücksetzen von Passwörtern, das es den Benutzern ermöglichte, ihre Zugangsdaten selbst zu verwalten und das Help Desk-Volumen erheblich zu reduzieren.
Die Askari Bank erhöhte die Sicherheit, indem sie den Austausch von Klartext-Passwörtern abschaffte und die Multifaktor-Authentifizierung (MFA) mit IBM® Verify einführte. Die Bank nutzte IBM Verify zusammen mit den von SPS ermöglichten Automatisierungsfunktionen, um die SBP-Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig eine nahtlose, sichere Benutzererfahrung zu ermöglichen.
In Zusammenarbeit mit Software Productivity Strategists (SPS) hat die Askari Bank IBM Verify als Grundlage für ihre moderne Identity und Access Management-Plattform (IAM) bereitgestellt. Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:
Durch den Einsatz von IBM Verify mit SPS hat die Askari Bank ihre IAM-Effizienz erheblich verbessert, ihren Sicherheitsstatus gestärkt und die Einhaltung der SBP-Anforderungen erreicht.
Askari Bank Limited ist eine in Pakistan ansässige Bank, die 1991 gegründet wurde und konventionelle und islamische Bankdienstleistungen über ihr umfangreiches Netzwerk von Filialen, Geldautomaten und einem dedizierten Kontaktzentrum anbietet. Sie betreuen sowohl Privat- als auch gewerbliche Kunden und sind für ihren Fokus auf technologische Innovationen und Scharia-konforme Finanzprodukte bekannt. Die Bank ist an der pakistanischen Börse notiert und steht unter dem Dach der Fauji Foundation.
Software Productivity Strategists, Inc. (SPS) ist ein IBM Business Partner mit Sitz in Rockville, MD, und Büros in Islamabad, Pakistan. Sie entwickeln Branchenlösungen, die auf KI und der Cloud basieren. Als Innovator auf Unternehmensniveau und Lösungsentwickler mit Fachwissen in allen Phasen des Produktdesigns, der Entwicklung, der Bereitstellung und der Sicherheit unterstützt SPS seine Kunden bei der Erstellung und Sicherung von Anwendungen. Die Teams für Entwicklung, Qualität, Cybersicherheit, Schulung, Betrieb, Überwachung und Support arbeiten Hand in Hand, um leistungsstarke, sichere und skalierbare Systeme zu schaffen.
