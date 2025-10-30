Die Askari Bank arbeitete mit Software Productivity Strategists, Inc. (SPS), einem IBM Business Partner, zusammen, um eine moderne Lösung für das Identity und Access Management (IAM) bereitzustellen, die sowohl die betrieblichen als auch die Compliance-Ziele erfüllt.

SPS hat das Framework entwickelt und bereitgestellt und dabei Onboarding- und Offboarding-Workflows automatisiert, um den manuellen Aufwand und die Provisionierungszeit drastisch zu reduzieren. Sie implementierten außerdem ein Self-Service-System zum Zurücksetzen von Passwörtern, das es den Benutzern ermöglichte, ihre Zugangsdaten selbst zu verwalten und das Help Desk-Volumen erheblich zu reduzieren.

Die Askari Bank erhöhte die Sicherheit, indem sie den Austausch von Klartext-Passwörtern abschaffte und die Multifaktor-Authentifizierung (MFA) mit IBM® Verify einführte. Die Bank nutzte IBM Verify zusammen mit den von SPS ermöglichten Automatisierungsfunktionen, um die SBP-Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig eine nahtlose, sichere Benutzererfahrung zu ermöglichen.