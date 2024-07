Bei der Suche nach dem nächsten großen Anwendungsfall für die regelbasierte Prozessautomatisierung wurde das Team von Asian Paints in der Finanzabteilung fündig: Es ging um Steuerzahlungen im Zusammenhang mit der indischen Goods & Services Tax (GST), die 2017 erstmals eingeführt wurde. Beispiel: Ein Händler bestellt Farbe. Als Verkäufer bei dieser Transaktion muss Asian Paints nicht nur die Steuern berechnen, die für die Händler anfallen, sondern diese auch in seinem Namen an die indische Regierung entrichten. Dieser Betrag wird dann auf der Rechnung, die dem Händler zugeschickt wird, aufgeführt. Auch beim Einkauf muss Asian Paints sicherstellen, dass die richtigen Berechnungen für die GST durchgeführt und verbucht werden, damit das GST-Vorsteuerguthaben vollständig in Anspruch genommen werden kann und die Netto-Steuerlast entsprechend ausfällt.

Die Problemstellung ergibt sich aus dem Prozess des Steuerabgleichs. Dabei handelt es sich um eine mühsame, zeitaufwändige Aufgabe, bei der die Einkäufer die Daten ihrer Einkäufe bzw. Rechnungen mit den von ihren Lieferanten eingereichten GST-Erklärungen vergleichen, um sicherzustellen, dass die Steuerberechnungen auf Basis der richtigen Informationen durchgeführt wurden. Im ungünstigsten Fall kann es vorkommen, dass Einkaufsrechnungen nicht verfügbar sind oder die Steuerschuld nicht korrekt angegeben wurde, was zu spät bemerkt wird. In diesem Fall muss Asian Paints möglicherweise zusätzliche Steuern oder sogar Bußgelder an die Regierung zahlen. „Die GST-Abstimmung war genau der richtige Anwendungsfall, bei dem wir von einer automatisierten Entscheidungsoptimierung profitieren konnten“, so Gupta.

Auf Basis der ODM-Geschäftsregeln haben das IT-Team von Asian Paints und das Team von IBM® Lab Services gemeinsam ein Tool zur Entscheidungsfindung entwickelt, das automatisch die Daten der Einkaufsrechnungen aus dem ERP-System von Asian Paints abruft und mit den von den Lieferanten eingereichten GST-Steuererklärungen vergleicht. Im Falle einer nicht übereinstimmenden Rechnung generiert ODM eine Alert, kennzeichnet die Rechnung zwecks Überprüfung und, ganz wichtig, unterbindet die Zahlung auf der Plattform für die Verarbeitung von Lieferantenrechnungen, die intern mit der Lösung IBM® Business Automation Workflow, einer weiteren Komponente von IBM® Cloud Pak for Business Automation, entwickelt wurde. Asian Paints erleichtert seinen Lieferanten das Leben, indem es ihnen Probleme bei der Steuerabrechnung erspart, und stärkt so die Kundentreue und Partnerschaft.

Laut Herrn Bhosale verdeutlicht das GST-Tool ebenfalls die Vorteile der Automatisierung in Bezug auf die interne Effizienz. „Der herkömmliche, manuelle GST-Rechnungsabgleich dauerte bis zu vier Tage – und das bei Tausenden von Transaktionen pro Tag“, erklärt er. „Durch den regelbasierten Abgleich und die entsprechende Automatisierung konnten wir den Zeitaufwand auf nur einen Tag reduzieren, was wiederum zu erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen führt.“