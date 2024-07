Ascendis hat die Vorteile der monatlichen Konsolidierung und Berichterstattung. Genaue Daten führen zu mehr Transparenz. Mehr Transparenz führt zu besseren Erkenntnissen. Und bessere Erkenntnisse führen zu fundierten Entscheidungen und Maßnahmen.



„In der Vergangenheit hatten wir keine monatliche Konsolidierung“, sagt Henning. „Jetzt haben wir sie. Wir hatten keine monatliche Cashflow-Übersicht. Jetzt haben wir sie. Heute stehen uns monatlich Informationen für die gesamte Gruppe zur Verfügung, während dies früher nur einmal im Jahr der Fall war.“

Er fährt fort: „Mit Cognos kann das Management nachvollziehen, was in der gesamten Gruppe passiert und unsere Geschäftsbereiche analysieren – wo sie finanziell stehen, sie mit Budgets und Prognosen abgleichen und prüfen, ob sie auf Kurs sind. Mit diesem Gesamtüberblick ist eine weitaus effektivere Steuerung des Unternehmens möglich.“

In einem Fall offenbarte die Finanzberichterstattung des Systems eine potenziell riskante Diskrepanz in Bezug auf Barmittel. „Wir sahen uns den Bericht im Vergleich zum Bankkonto an und stellten fest, dass das Unternehmen nicht die richtige Menge an Barmitteln erwirtschaftete“, erinnert sich Henning. „Wir waren nicht in der Lage, unsere Schulden zu tilgen. Das System half uns also, diese Art von Problemen oder Risiken zu erkennen, sodass wir früh genug mit den entsprechenden Gegenmaßnahmen beginnen konnten.“

Die Software Cognos Controller gibt Ascendis mehr Kontrolle, eine Funktion, die Henning sehr schätzt. „Mit Cognos haben wir Protokollberichte, die zeigen, was passiert ist und wie sich die Informationen verändern“, sagt er. „Unser altes System bot diese Art der Kontrolle nicht und außerdem konnte man den Zugriff nicht überwachen.“

Die Daten sind zudem einheitlicher, was die Analysen erleichtert und verbessert. „Wir haben jetzt konzernweit den gleichen Kontenplan“, sagt van den Berg. „Alle erfassen die Einnahmen in der gleichen Zeile, was für Einheitlichkeit in der Berichterstattung sorgt.“

Auch heute noch passt Ascendis das System an und verwendet weitere Funktionen, um den Veränderungen im Unternehmen gerecht zu werden. „Wir finden immer mehr Möglichkeiten, Cognos zu nutzen, z. B. um unsere Budget- und Prognoseprozesse zu verbessern“, schließt Henning. „Das ist also unser aktueller Stand. Aber ohne ein Tool wie Cognos kann man definitiv kein Unternehmen führen.“