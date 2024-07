Als das IT-Team zum ersten Mal IBM Power Systems als Alternative zur x86-Architektur für die SAP HANA-Datenbank in Betracht zog, war es besorgt über die Risiken der Datenmigration, die sich aus der Änderung der Plattformarchitektur (technisch ausgedrückt: von Little Endian zu Big Endian) ergaben.Um Asahi Kasei zu beruhigen, demonstrierten IBM und der IBM Business Partner AJS Inc. (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ein Proof of Concept (PoC) einer Datenmigration, das zeigte, wie einfach der Prozess ist und dass die Leistungsziele übertroffen werden können.

Die Gesamtbetriebskosten wurden auf Grundlage des PoC und des Workloads von Asahi Kasei berechnet und zeigen die Vorteile der IBM Power Systems-Plattform. Asahi Kasei konnte die Kosten, die Komplexität und den Workload für die Verwaltung mehrerer physischer Server reduzieren, indem es seine SAP HANA-Datenbanken auf einem einzigen IBM Power Systems E870C-Server bereitstellte. Der Server enthält 20 Power8-Prozessorkerne mit 1,4 TB Hauptspeicher.



Mit den Funktionalitäten von IBM PowerVM kann Asahi Kasei mehrere separate Umgebungen, so genannte LPARs, auf dem Server erstellen. Jede LPAR kann ein isoliertes Betriebssystem ausführen, das eine virtuelle Maschine (VM) unterstützt – zum Beispiel SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications zur Ausführung von SAP HANA. Jede LPAR kann mit genau dem richtigen Anteil an verfügbaren Ressourcen konfiguriert werden, um die Leistung ihrer VM zu optimieren, einschließlich der dynamischen Zuordnung von Arbeitsspeicher und Rechenkapazität zur Bewältigung von Ad-hoc- und Spitzen-Workloads. Darüber hinaus profitiert Asahi Kasei nun von einer nahezu unbegrenzten Skalierbarkeit, um das zukünftige Wachstum der Arbeitslast durch die Nutzung der Capacity on Demand-Funktionen zu bewältigen.



Herr Suzuki, Corporate IT Management bei Asahi Kasei, erklärt, warum sich das Unternehmen für die IBM Power Systems-Plattform entschieden hat: „IBM Power Systems bietet die Flexibilität, bei Bedarf so viel Haupt- und Arbeitsspeicher hinzuzufügen, wie nötig ist, ohne zusätzliche Server erwerben zu müssen, und auch während eines Upgrades vollständige Business-Continuity zu gewährleisten. Die Funktionalitäten der IBM Power Systems-Plattform waren genau das, wonach wir gesucht hatten.“



Er fährt fort: „Auch wenn der Server vor Ort betrieben wird, kann man ihn wie eine Cloud nutzen, indem man die Ressourcen einfach aktiviert und flexibel einsetzt, wenn der Daten-Workload zu- oder abnimmt. Durch die gemeinsame Nutzung der Produktions- und Entwicklungsinstanzen auf demselben Server sind keine zusätzlichen physischen Systeme für die Verwaltung dieser Änderungen erforderlich, was eine große geschäftliche Flexibilität schafft.“