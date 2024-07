Arrow international (NZ) Ltd

Arrow International (NZ) Limited ist ein neuseeländisches Bauunternehmen in privater Hand, das vor über 30 Jahren in Dunedin gegründet wurde. Durch seine 10 Zweigstellen in ganz Neuseeland sichert sich Arrow eine sehr starke regionale/provinziale Präsenz. Arrow International (NZ) Limited ist Teil der Arrow Group, zu der auch andere namhafte Unternehmen wie Arcus Developments (ein Immobilienentwicklungsunternehmen) und Arrow Construction Australia (ein Bauunternehmen mit Sitz in Melbourne) gehören.