„Arrow bietet innovative Lösungen, die Sicherheit und Resilienz stärken, und setzt sich dafür ein, Unternehmen in die Lage zu versetzen, ihre digitalen Assets zu schützen, damit sie in einer zunehmend komplexen Cyberlandschaft erfolgreich sein können. IBM watsonx hat in der Branche Anerkennung gefunden, was die Begeisterung von Arrow für generative KI unterstreicht und seinen Kunden bahnbrechende Innovationen bietet. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit von watsonx.ai kann Arrow Kunden dabei helfen, ihre Kerngeschäftsabläufe mit Intelligenz zu transformieren und dabei Genauigkeit, Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit sicherzustellen.“



Matthew Brennan

Vice President, Supplier Alliances

Arrow Electronics