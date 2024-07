Durch die Verfolgung des in IBM Rapid Move for SAP S/4HANA dargelegten Ansatzes ist ARAUCO auf dem besten Weg, einen schnellen und risikoarmen Wechsel zur In-Memory-SAP-S/4HANA-Suite in der IBM Cloud zu erzielen.

„Unsere Zusammenarbeit mit IBM Services begann mit der IBM HANA Wirkungsabschätzung“, so Leandro San Miguel. „Dieser Prozess hat uns dabei geholfen, vor Projektbeginn potenzielle technische Hindernisse zu identifizieren und wirksame Strategien zu deren Überwindung zu formulieren. Dieser Ansatz gab uns großes Vertrauen in die Fähigkeit des IBM Teams, einen nahtlosen Übergang zu SAP S/4HANA zu erzielen.“

Heute arbeitet IBM Services mit ARAUCO zusammen, um das Unternehmen durch Upgrades wichtiger Komponenten, z. B. die Möglichkeit zur Unicode-Konvertierung in einem einzigen Schritt, bei der Vorbereitung seiner bestehenden SAP-ERP-Umgebung auf den Wechsel in die Cloud zu unterstützen. Nach der Einrichtung von Test-, Qualitätssicherungs- und Produktionsumgebungen für SAP S/4HANA in der IBM Cloud wird IBM Daten auf die neue Plattform übertragen.

„Durch die Spiegelung unserer Daten zwischen zwei IBM Rechenzentren an der Ost- und Westküste der USA können wir sicherstellen, dass unsere SAP-Plattform auch bei Ausfällen an einem Standort online bleibt“, so Leandro San Miguel weiter. „Dank IBM Application Management für SAP-Lösungen können wir unserem Betrieb in sechs Ländern in aller Welt rund um die Uhr zuverlässige SAP-Services bieten.“