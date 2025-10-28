API Holdings Limited (API), die Muttergesellschaft hinter führenden digitalen Gesundheitsmarken wie PharmEasy, Thyrocare und Retailio, spielt eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen für Millionen von Verbrauchern und Unternehmen in ganz Indien. Im Zuge der Erweiterung der Geschäftstätigkeit und der Diversifizierung des Angebots des Unternehmens wurde die Anwendungslandschaft der API, die auf einer dynamischen Microservice-Architektur basiert, zunehmend komplexer.

Die Aufrechterhaltung von Leistung, Verfügbarkeit und Agilität in dieser Umgebung erforderte eine tiefere Transparenz, eine schnellere Reaktion auf Vorfälle und ein proaktives Management. Um die Geschäftskontinuität zu unterstützen und nahtlose Customer Experience zu bieten, benötigte API eine fortschrittliche Observability-Lösung, mit der der gesamte Technologie-Stack in Echtzeit überwacht werden konnte und die Engineering-Teams in die Lage versetzt wurden, schnell und entschlossen zu handeln.