API Holdings erhöht die Zuverlässigkeit im Gesundheitswesen mit IBM Instana

Mit KI-gestützter Observability verbessert API Holdings – das Unternehmen hinter PharmEasy, Thyrocare und Retailio – die Betriebszeit, beschleunigt Innovationen und steigert die Effizienz der Entwickler.

Person, die eine Spritze hält
Sicherstellung der Anwendungsleistung in großem Maßstab

API Holdings Limited (API), die Muttergesellschaft hinter führenden digitalen Gesundheitsmarken wie PharmEasy, Thyrocare und Retailio, spielt eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen für Millionen von Verbrauchern und Unternehmen in ganz Indien. Im Zuge der Erweiterung der Geschäftstätigkeit und der Diversifizierung des Angebots des Unternehmens wurde die Anwendungslandschaft der API, die auf einer dynamischen Microservice-Architektur basiert, zunehmend komplexer.

Die Aufrechterhaltung von Leistung, Verfügbarkeit und Agilität in dieser Umgebung erforderte eine tiefere Transparenz, eine schnellere Reaktion auf Vorfälle und ein proaktives Management. Um die Geschäftskontinuität zu unterstützen und nahtlose Customer Experience zu bieten, benötigte API eine fortschrittliche Observability-Lösung, mit der der gesamte Technologie-Stack in Echtzeit überwacht werden konnte und die Engineering-Teams in die Lage versetzt wurden, schnell und entschlossen zu handeln.
Bis zu 30% Reduzierung der MTTR
IBM Instana ist zu unserer Kommandozentrale für das Incident Management geworden – intuitiv, entwicklerfreundlich und leistungsstark. Von Echtzeit-Warnmeldungen bis hin zu präzisen Ursachenanalysen spielt es eine zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung der Betriebszeit unserer Anwendungen und stärkt letztendlich das Vertrauen unserer Kunden.
Vivek Kumar Singh Vice President, Engineering API Holdings
KI-gestützte Observability wird zu einem Leistungsfaktor

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat API in Zusammenarbeit mit IBM die KI-gestützte Observability-Plattform IBM Instana Observability implementiert. API hat IBM Instana in allen Kerngeschäftsbereichen bereitgestellt und damit Echtzeit-Full-Stack-Visualisierung über die gesamte Infrastruktur seiner verteilten Systeme erreicht.

Die benutzerfreundliche Oberfläche der Plattform in Kombination mit automatisierten Warnmeldungen und einer schnellen Ursachenanalyse (Root Cause Analysis, RCA) hat die Art und Weise, wie die Engineering-Teams von API den Systembetrieb und Vorfälle verwalten, grundlegend verändert. Instana lässt sich nahtlos in bestehende Tools für Zusammenarbeit und Automatisierung integrieren und fungiert nun als zentrale Kommandozentrale für das Vorfallmanagement des Unternehmens, wodurch sowohl die Zuverlässigkeit als auch die Agilität gesteigert werden.

Diese Umstellung hat es den Teams ermöglicht, sich auf Innovationen zu konzentrieren und gleichzeitig eine unterbrechungsfreie digitale Gesundheitsversorgung für die Kunden sicherzustellen.
Das hohe Vertrauen in die Anwendungsüberwachung und Betriebszeit hat unseren Technikteams mehr Zeit für Innovationen und höherwertige Aufgaben verschafft, wie beispielsweise die schnelle Einführung neuer Dienste auf unseren Plattformen.
Vivek Kumar Singh Vice President, Engineering API Holdings
Erhöhte Resilienz, beschleunigte Innovation und gesteigerte Produktivität

Seit der Implementierung von Instana hat API die durchschnittliche Zeit bis zur Lösung (MTTR) von Systemproblemen um bis zu 30 % reduziert und damit die Betriebszeit der Anwendungen und die Benutzererfahrung erheblich verbessert. Die Entwicklungsteams verfügen nun über mehr Kapazitäten, um sich auf die schnellere Entwicklung und Einführung neuer Dienste zu konzentrieren, was direkt zum Geschäftswachstum von API beiträgt.

Durch die Integration von Observability in ihre Betriebsabläufe verfügt API nun über eine skalierbare Grundlage, um ihre zukünftige Expansion und ihre sich weiterentwickelnde digitale Strategie zu unterstützen. Die Zusammenarbeit mit IBM hat nicht nur die operative Widerstandsfähigkeit von API gestärkt, sondern auch ihre Fähigkeit verbessert, im schnelllebigen Bereich der digitalen Gesundheitsversorgung selbstbewusst innovativ zu sein.
Über API Holdings Limited

API Holdings Limited wurde im Jahr 2019 gegründet und ist Indiens führende digitale Gesundheitsplattform, die ein umfassendes Ökosystem betreibt, das vielfältige Gesundheitsbedürfnisse abdeckt. Das Portfolio des Unternehmens umfasst bekannte Marken wie PharmEasy, Docon, Thyrocare, Retailio und Aknamed. Unter diesen Marken bietet API eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter die Lieferung von verschreibungspflichtigen und rezeptfreien Medikamenten nach Hause, Telekonsultationen und diagnostische Tests. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch die Integration von Technologie in das Gesundheitswesen eine hochwertige Gesundheitsversorgung in ganz Indien zugänglich und erschwinglich zu machen.

 Lösungskomponente IBM Instana
In Echtzeit auf Full-Stack-Daten zugreifen

Entfesseln Sie mit KI-gestützter, automatisierter Observability die volle Leistung cloudnativer Anwendungen.

 Mehr erfahren Vereinbaren Sie eine Live-Demo
Rechtshinweise

© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, das IBM Logo, IBM Instana und Instana sind Markenzeichen der IBM Corp., die in vielen Ländern weltweit registriert sind.

Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden. 