Mit KI-gestützter Observability verbessert API Holdings – das Unternehmen hinter PharmEasy, Thyrocare und Retailio – die Betriebszeit, beschleunigt Innovationen und steigert die Effizienz der Entwickler.
API Holdings Limited (API), die Muttergesellschaft hinter führenden digitalen Gesundheitsmarken wie PharmEasy, Thyrocare und Retailio, spielt eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen für Millionen von Verbrauchern und Unternehmen in ganz Indien. Im Zuge der Erweiterung der Geschäftstätigkeit und der Diversifizierung des Angebots des Unternehmens wurde die Anwendungslandschaft der API, die auf einer dynamischen Microservice-Architektur basiert, zunehmend komplexer.
Die Aufrechterhaltung von Leistung, Verfügbarkeit und Agilität in dieser Umgebung erforderte eine tiefere Transparenz, eine schnellere Reaktion auf Vorfälle und ein proaktives Management. Um die Geschäftskontinuität zu unterstützen und nahtlose Customer Experience zu bieten, benötigte API eine fortschrittliche Observability-Lösung, mit der der gesamte Technologie-Stack in Echtzeit überwacht werden konnte und die Engineering-Teams in die Lage versetzt wurden, schnell und entschlossen zu handeln.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat API in Zusammenarbeit mit IBM die KI-gestützte Observability-Plattform IBM Instana Observability implementiert. API hat IBM Instana in allen Kerngeschäftsbereichen bereitgestellt und damit Echtzeit-Full-Stack-Visualisierung über die gesamte Infrastruktur seiner verteilten Systeme erreicht.
Die benutzerfreundliche Oberfläche der Plattform in Kombination mit automatisierten Warnmeldungen und einer schnellen Ursachenanalyse (Root Cause Analysis, RCA) hat die Art und Weise, wie die Engineering-Teams von API den Systembetrieb und Vorfälle verwalten, grundlegend verändert. Instana lässt sich nahtlos in bestehende Tools für Zusammenarbeit und Automatisierung integrieren und fungiert nun als zentrale Kommandozentrale für das Vorfallmanagement des Unternehmens, wodurch sowohl die Zuverlässigkeit als auch die Agilität gesteigert werden.
Diese Umstellung hat es den Teams ermöglicht, sich auf Innovationen zu konzentrieren und gleichzeitig eine unterbrechungsfreie digitale Gesundheitsversorgung für die Kunden sicherzustellen.
Seit der Implementierung von Instana hat API die durchschnittliche Zeit bis zur Lösung (MTTR) von Systemproblemen um bis zu 30 % reduziert und damit die Betriebszeit der Anwendungen und die Benutzererfahrung erheblich verbessert. Die Entwicklungsteams verfügen nun über mehr Kapazitäten, um sich auf die schnellere Entwicklung und Einführung neuer Dienste zu konzentrieren, was direkt zum Geschäftswachstum von API beiträgt.
Durch die Integration von Observability in ihre Betriebsabläufe verfügt API nun über eine skalierbare Grundlage, um ihre zukünftige Expansion und ihre sich weiterentwickelnde digitale Strategie zu unterstützen. Die Zusammenarbeit mit IBM hat nicht nur die operative Widerstandsfähigkeit von API gestärkt, sondern auch ihre Fähigkeit verbessert, im schnelllebigen Bereich der digitalen Gesundheitsversorgung selbstbewusst innovativ zu sein.
API Holdings Limited wurde im Jahr 2019 gegründet und ist Indiens führende digitale Gesundheitsplattform, die ein umfassendes Ökosystem betreibt, das vielfältige Gesundheitsbedürfnisse abdeckt. Das Portfolio des Unternehmens umfasst bekannte Marken wie PharmEasy, Docon, Thyrocare, Retailio und Aknamed. Unter diesen Marken bietet API eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter die Lieferung von verschreibungspflichtigen und rezeptfreien Medikamenten nach Hause, Telekonsultationen und diagnostische Tests. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch die Integration von Technologie in das Gesundheitswesen eine hochwertige Gesundheitsversorgung in ganz Indien zugänglich und erschwinglich zu machen.
