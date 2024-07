Dank der Partnerschaft mit IBM konnte any.cloud erfolgreich von der Wartung seiner eigenen Infrastruktur auf das Angebot seiner Services in der IBM Cloud umstellen. Heute stellt any.cloud komplette Umgebungen für Backup, Disaster-Recovery und Anwendungen aus 60 IBM Cloud-Rechenzentren auf der ganzen Welt bereit.

Der Wechsel zu IBM Cloud gab any.cloud die Freiheit, sich auf Innovation, Kundenzufriedenheit und Geschäftswachstum zu konzentrieren. „Mit IBM Cloud können wir sehr leicht expandieren“, sagt Elveng. „Wir müssen nicht mehr die ganze manuelle Arbeit machen. Wir müssen uns keine Gedanken mehr über Betriebszeit, Verfügbarkeit und den Aufbau der Infrastruktur machen. All das liefert IBM. Wir können uns auf unsere Kunden, unser Know-how und auf das konzentrieren, was wir am besten können – nämlich die Services, die wir über IBM Cloud anbieten.“

Das Unternehmen nutzt IBM Cloud Bare Metal Server zur Unterstützung der Business-Continuity und IBM Cloud Object Storage-Technologie als Datenspeicherdienst für unstrukturierte Daten. Im Mai 2019 führte any.cloud ReTrust ein, einen neuen Identitäts- und Erkennungsservice, der auf der IBM Trusteer Rapport-Technologie basiert. ReTrust erweitert die Trusteer-Plattform über den Bankensektor hinaus, so dass auch andere Arten von Unternehmen ihre Online-Assets und Kunden schützen können. Diese Lösung ist so innovativ, dass IBM any.cloud mit dem IBM Technology Service Provider of the Year Award 2019 auszeichnete.