Auf der Suche nach Unterstützung bei der Erfüllung des regulatorischen Auftrags wandte sich anb an den vertrauenswürdigen Partner, ejada Systems .

„ejada ist seit langem ein hervorragender Technologiepartner für uns“, sagt Inayat. „Wir können sie zu jeder Nacht anrufen und sie werden für uns da sein. Als es um dieses zeitkritische Projekt ging, wussten wir, dass wir uns darauf verlassen konnten, dass sie liefern würden.“

Gestützt auf ihr umfassendes Wissen und Verständnis des SAMA-Frameworks zur Betrugsbekämpfung sowie auf jahrzehntelange Erfahrung in der Unterstützung von Kunden bei der Einhaltung von Vorschriften führte ejada eine Demo der Lösung IBM® Safer Payments durch. Safer Payments ist eine KI-gestützte Lösung zur Verhinderung von Finanzbetrug und bietet ein einziges Kontrollpanel zur Überwachung von Betrugsfällen über alle Zahlungskanäle hinweg, einschließlich Kartenverarbeitung, Mobile Banking und alternative Zahlungsmethoden.

Die Bank war beeindruckt von der Benutzerfreundlichkeit der Safer Payments-Lösung und davon, wie sie Geschäftsanwendern die Möglichkeit gibt, neue Entscheidungsmodelle zu entwickeln, ohne auf Daten- und IT-Teams angewiesen zu sein. Ein weiterer wichtiger Faktor für die Entscheidung für Safer Payments war die technologische Flexibilität der Plattform.

„IBM Safer Payments hilft uns, vorausschauend zu handeln“, kommentiert Inayat. „Wenn wir uns weiterentwickeln und neue Technologien auf den Markt kommen, gehen wir davon aus, dass wir diese nahtlos in die Lösung integrieren können.“

In Zusammenarbeit mit ejada und IBM hat anb innerhalb von 90 Tagen Safer Payments erfolgreich implementiert und konfiguriert. Inayat sagt: „Das war kein einfacher Weg – alle Bereiche des Unternehmens mussten zusammenarbeiten, um die Lösung zu realisieren. Aber mit der Unterstützung von ejada und IBM haben wir es in einer Rekordzeit geschafft.“

Aufgrund ihrer umfassenden Erfahrung im Management komplexer Bankarchitekturen und Integrationsprojekte gelang es ejada, die Integration über mehrere digitale Kanäle hinweg schnell umzusetzen und anb dabei zu unterstützen, einen einheitlichen Überblick über das Kundenverhalten zu gewinnen. ejada half anb außerdem dabei, den Wert von Safer Payments zu maximieren, indem die Plattform so konfiguriert wurde, dass konforme Berichte an SAMA zurückgesendet wurden.