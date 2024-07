AKSigorta arbeitet mit BBS zusammen und ersetzte sein CMS durch die IBM FileNet Content Manager-Plattform. AKSigorta führte vor der Entscheidung für die IBM Produkte eine gründliche technische Analyse der Wettbewerbsangebote durch. Das Unternehmen entschied sich aus vier Gründen für die IBM FileNet-Plattform: ausgezeichnete Leistung, starke Klassifizierungs- und Authentifizierungsfunktionen, einfache Integration mit anderen Anwendungen und weil IBM wertschöpfende Tools wie IBM Content Navigator, IBM Case Manager und IBM Watson Discovery bereitstellte. „Diese Tools sind für uns wichtig, weil sie uns helfen, unsere Prozesse zu differenzieren und unsere Kundenerlebnisse mit Mehrwert zu entwickeln“, sagt Konak.

Mit der FileNet-Plattform kann AKSigorta sein CMS problemlos in andere Systeme und Prozesse integrieren, beispielsweise in den Prozess der Policenverwaltung. „In der nächsten Phase werden wir unser Vertragsverwaltungssystem in das FileNet Content Management System integrieren“, sagt Konak. „Und das wird aufgrund der Flexibilität der FileNet-Plattform sehr einfach sein.“

Während des Upgrades unterstützte BBS AKSigorta dabei, 14 TB an Daten aus dem vorherigen CMS zu extrahieren, zu analysieren, mit Metadaten anzureichern und in die FileNet-Plattform zu laden – und das praktisch ohne Datenverlust.