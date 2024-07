Akropolis Decentralised Ltd.

Als die Finanzkrise 2008 die Wall Street traf, waren die Auswirkungen auf der ganzen Welt spürbar. Am stärksten betroffen waren Personen – insbesondere ältere Menschen – mit Pensionsfonds.

Anastasia Andrianova, Gründerin und Chief Executive Officer (CEO) von Akropolis, war sich der schmerzhaften Folgen auf persönlicher Ebene bewusst. Sie arbeitete nicht nur als Finanzanalystin bei Lehman Brothers in London, als die Investmentbank zusammenbrach, sondern auch ihre Eltern, die in Litauen lebten, waren direkt betroffen.

„Wenn eine Bank in New York zusammenbricht, geraten aufgrund der Struktur des Kreditsystems zwischen den Banken ganz normale Menschen, insbesondere die am wenigsten geschützten, in eine Situation, in der sie keinen Zugriff auf ihre Konten haben“, so Andrianova. „Ihre langfristigen Ersparnisse werden geplündert, denn normalerweise sind öffentliche Fonds der erste Topf, in den die Regierung während einer Finanzkrise greift.

Diese Erfahrung wurde zum Anstoß für die Gründung von Akropolis, einem Unternehmen mit der Mission, wenig geschützte Bevölkerungsgruppen vor den Dominoeffekten künftiger wirtschaftlicher Zusammenbrüche zu bewahren. Tatsächlich leitet sich der Firmenname vom Begriff „Akropolis“ ab, also ein festungsartiges Bauwerk, das in der Antike errichtet wurde, um die Bewohner vor Angriffen von außen zu schützen.

„Wir versuchen, einen geschützten Fonds zu schaffen, der nicht vom Kreditsystem zwischen Banken abhängig ist“, sagt Andrianova. „Er ist als Peer-to-Peer-Finanznetzwerk konzipiert und bietet drei grundlegende Dienstleistungen: Zugang zu zuverlässigen Sparkonten, Krediten und Versicherungen.“

Zu diesem Zweck baut Akropolis ein Protokoll und eine domänenspezifische Chain auf, um eine Blockchain-basierte Infrastruktur für ein dezentrales Finanznetzwerk bereitzustellen. Ziel des Netzwerks ist es, die Gründung, den Betrieb und die Vernetzung informeller autonomer Finanzorganisationen wie digitaler Genossenschaften, Gilden und Gegenseitigkeitsgesellschaften zu ermöglichen.

Die unveränderlichen Eigenschaften eines Blockchain-Ledgers machen ihn resilient gegenüber Schwankungen auf dem globalen Markt. Da jeder Informationsblock (z. B. ein Satz von Transaktionsdetails) in der Blockchain im nachfolgenden Block aufgezeichnet wird, können Änderungen nicht unentdeckt vorgenommen werden. Dies ermöglicht es zwei Parteien, Gelder direkt über die Blockchain auszutauschen, ohne dass eine Bank oder eine andere Stelle die Transaktion bearbeiten oder verfolgen muss.

Nach ersten Tests seines Blockchain-Protokolls auf einer Cloud-Plattform kam Akropolis zu dem Schluss, dass es eine robustere und widerstandsfähigere Lösung benötigte – eine sichere, nachhaltige, verteilte Cloud-Infrastruktur, die global skaliert werden und große Transaktionsvolumina bewältigen kann.