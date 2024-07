Gemeinsam mit Essextec und IBM hat Active International eine Reihe von intelligenten Anwendungen entwickelt, die den Medienlebenszyklus optimieren und die strategischen Interessentenprozesse rationalisieren – und damit die Produktivität und Effizienz im Kerngeschäft steigern.

Santamaria erklärt, warum sich Active International für die Implementierung der IBM-Technologie entschieden hat: „Wir hatten kürzlich unsere Finanzplanungssysteme auf IBM Planning Analytics umgestellt und das Projekt war ein großer Erfolg. Das hat uns viel Vertrauen in die Technologie und das Fachwissen von IBM gegeben.“



Essextec und Active International nutzten eine Reihe von IBM Cloud Lösungen, darunter IBM Db2® Warehouse on Cloud und IBM Cloud Datenbanken für MongoDB sowie IBM Messages für RabbitMQ. So konnte eine integrierte Lösung entwickelt werden, die wichtige Aspekte des Medienmanagement-Lebenszyklus für das kabellose Netzwerk des Unternehmens automatisiert. Unter anderem hilft die Lösung, Medien zum besten Preis einzukaufen, Preisvorschläge für Medien zu optimieren und die Medienausgaben der Kunden im Vergleich zu ihrem aktuellen Trade Credit zu verfolgen.



Auf der Grundlage dieser Lösung hat das Unternehmen kürzlich XACTV (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um ein Produkt für unabhängige Medien, mit dem sich Werbetreibende auf dem komplexen Medienmarkt zurechtfinden, das Angebot des lokalen Medienmarktes einschätzen und optimieren und die KPIs ihrer Kampagnen verfolgen können. XACTV kann auch so konfiguriert werden, dass es mehrere Nutzungs- und Zahlungsmethoden für Kunden unterstützt, einschließlich Cash-and-Trade-Szenarien.



„Die IBM Cloud Plattform eignet sich perfekt für die schnelle Anwendungsentwicklung“, sagt Petreski. „Die Möglichkeit, Web-Skalierungstechnologien schnell zu integrieren und mit IBM Watson® Services zu kombinieren, ist ein einzigartiger Vorteil: Dadurch können wir unsere Anwendungen relativ einfach mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen ergänzen.“



So hat das Team beispielsweise IBM Watson Discovery und IBM Watson Assistant verwendet, um einen Chatbot zu entwickeln, der einen wesentlich effizienteren Ansatz für die strategische Akquise unterstützt. Leiter der Geschäftsentwicklung können dem Chatbot in natürlicher Sprache Fragen zum Unternehmen eines aktuellen oder potenziellen Kunden stellen. Die Anwendung recherchiert dann den Kunden, indem sie mehrere Quellen strukturierter und unstrukturierter Daten analysiert und bewertet und die relevantesten Daten und intuitiven Infografiken zurückgibt, damit Mitarbeiter strategische Entscheidungen treffen können – und zwar schnell.



Santamaria: „Dank des technischen Know-hows von Essextec und der vielseitigen IBM Technologie konnten wir die Watson-Dienste miteinander verknüpfen und Entwicklungsumgebungen in kürzester Zeit einrichten. Dadurch haben wir unsere Markteinführungszeit erheblich verkürzt. Innerhalb von 18 Monaten haben wir eine Reihe von Anwendungen entwickelt, die die Arbeitsweise unserer Medien- und Geschäftsentwicklungsteams völlig verändert haben und eine solide Grundlage für unsere künftige Entwicklung bieten.“



Angespornt durch den Erfolg des kabellosen Netzwerks sowie von XACTV und der strategischen Interessentenprojekte beschloss Active International, seine Investitionen in Cloud-Technologien zu verdoppeln und seine Altplattformen – ca. 100 Anwendungen und Datenbanken – auf IBM Cloud Bare Metal Serverzu migrieren.



„Unsere Backend-Systeme enthalten wirtschaftlich sensible Daten über die Assets, Trade Credits und Medienbestände unserer Kunden“, erklärt Petreski. „Dank den IBM Cloud Bare Metal Servern verfügen wir über eine dedizierte Infrastruktur in den Tier-One-Rechenzentren von IBM. So können wir darauf vertrauen, dass unsere Daten ordnungsgemäß geschützt und absolut sicher sind.“



Laut Active International erfüllen die IBM Cloud Bare Metal Server seine Sicherheitsanforderungen, da die dedizierte Architektur im Gegensatz zu einem mandantenfähigen Public-Cloud-Service sicherstellt, dass die Daten der Kunden vollständig von anderen Systemen und Workloads isoliert bleiben. Gleichzeitig profitiert das Unternehmen von der Auslagerung seiner Infrastruktur an IBM, so dass sich das Team von Active International ganz auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann.



In den kommenden Monaten wird Active International den Rest seiner wichtigen Altsysteme auf IBM Cloud Bare Metal Server migrieren. Sobald das Unternehmen diesen Schritt vollzogen hat, plant es den Aufbau einer zentralen Stelle für alle seine Aktivitäten, indem es sein kabelloses Netzwerk und seine strategischen Interessentenanwendungen vollständig in seine bestehenden Plattformen integriert.