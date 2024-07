Die Abraxas Informatik AG (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist der größte Anbieter von integrierten IT-Lösungen für den öffentlichen Sektor in der Schweiz. Das Unternehmen mit Hauptsitz in St. Gallen beschäftigt rund 970 Mitarbeiter in allen Regionen. Abraxas verbindet öffentliche Verwaltungen, Regierungseinrichtungen, Unternehmen und die Bevölkerung mit effizienten, sicheren und integrierten IT-Lösungen und -Dienstleistungen.