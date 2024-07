Durch die Nutzung effizienter Best Practices von IBM und SAP S/4HANA steigert Centria die Produktivität.

Erika Acosta Cueva: „Durch die Straffung der Prozesse und die Reduzierung der manuellen Dateneingabe in SAP haben wir den Zeitaufwand für zahlreiche Prozesse in verschiedenen Bereichen unseres Unternehmens um durchschnittlich 40 Prozent reduziert. Da alle Daten in SAP S/4HANA gespeichert sind, können die Manager leichter über ihre jeweiligen Bereiche berichten und einen tieferen Einblick in die Abläufe gewinnen. Berichte, deren Erstellung früher zwei Tage in Anspruch nahm, sind jetzt auf Knopfdruck sofort verfügbar. Außerdem können die Manager Live-Daten statt statischer Berichte einsehen.“

„Darüber hinaus können die Endbenutzer von ihren mobilen Endgeräten aus ein breiteres Spektrum an Aufgaben erledigen, wie z. B. die Erfassung von Beständen, die Verfolgung von Umsätzen, die Meldung von Problemen bei der Wartung von Anlagen und die Erstellung von Kundenkontoauszügen. Verbesserungen wie diese machen für die Produktivität sowohl unserer eigenen Mitarbeiter als auch unserer Kunden einen echten Unterschied.“

Centria hat bereits massive Kosteneinsparungen erzielt.

„Unsere Buchhaltungsprozesse sind jetzt derart effizient, dass wir einige Mitarbeiter in andere Abteilungen versetzen konnten, was zu Einsparungen von rund 30.000 US-Dollar pro Jahr führt“, erklärt Erika Acosta Cueva. „Außerdem hatten wir vor der Einführung von SAP S/4HANA geplant, Lieferanten mit der Entwicklung neuer Dashboards und mobiler Anwendungen zu beauftragen, was uns rund 200.000 US-Dollar gekostet hätte. Mit SAP S/4HANA und SAP Fiori haben wir rund 25 mobile Anwendungen und zahlreiche Dashboards ohne zusätzliche Investitionen erhalten.“

„Außerdem hat die Komprimierung in der SAP HANA-Datenbank unsere Anforderungen an den Datenspeicher um 32 Prozent reduziert, was wiederum unsere Hosting-Gebühren senkt. Außerdem haben wir sichergestellt, dass wir volle SAP-Lizenzen nur an Personen vergeben, die sie tatsächlich benötigen. So können beispielsweise Manager, die SAP Fiori nur zur Genehmigung von Bestellungen verwenden, diese Aufgabe mit einer angemesseneren Lizenz erledigen.“

Das Projekt hat innerhalb der Grupo Breca für Aufsehen gesorgt, denn die Nachricht von der einfacheren Berichterstattung und der verbesserten Mobilität hat sich schnell herumgesprochen. So haben bereits weitere Tochtergesellschaften Centria bzgl. der Auslagerung ihrer IT kontaktiert.

Die neue Unterstützung für Logistik, Inventar und mehr durch SAP S/4HANA wird Centria in die Lage versetzen, Aufträge von Unternehmen der Grupo Breca aus anderen Branchen zu erhalten und so das Wachstum zu beschleunigen. Centria kann potenzielle Kunden mit spannenden Innovationen locken. Fischerei- und Landwirtschaftsunternehmen können beispielsweise Sensoren in Verarbeitungsbetrieben installieren und die Sensordaten zur Echtzeitanalyse an die SAP HANA-Datenbank übertragen, was eine vorausschauende Wartung und Produktionsoptimierung ermöglicht.

Erika Acosta Cueva fasst zusammen: „Die von IBM bereitgestellte SAP S/4HANA-Lösung hilft uns, unser Geschäft in Richtung Standardisierung, Automatisierung und Effizienz zu verändern. Mit IBM und SAP an meiner Seite strebe ich nach kontinuierlicher Verbesserung und bin gespannt, was die Zukunft bringen wird.“