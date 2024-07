Um ihre Vision der Transformation in die Tat umzusetzen, erkannte die N Brown Group, dass es nicht ausreichte, einfach digitale Schritte zu unternehmen, um bestehende Prozesse zu ersetzen; das Unternehmen suchte nach einer echten digitalen Neuerfindung des Geschäfts.

David Giles berichtet: „Unser Ansatz bestand darin, die besten Anwendungen für die Bereiche Digital, Einzelhandel, Finanzen und Merchandising einzusetzen. Die Anwendungen von Oracle passten perfekt, und wir wussten, dass wir damit unsere Fähigkeiten auf einen globaleren Industriestandard bringen konnten.“



Anstatt die Oracle-Lösungen lokal zu implementieren, suchte das Unternehmen nach einem Partner, der die neuen Anwendungen als Managed Cloud-Services bereitstellen konnte.



„Wir haben erkannt, dass Cloud-Services der beste Weg sind, um unsere Wachstumsanforderungen zu erfüllen und eine wirklich skalierbare, agile Geschäftsplattform zu schaffen. Der Markt für Cloud-Services ist insgesamt noch nicht ausgereift. Wir brauchten also einen Partner, der dies erkannt hat und mit uns wachsen und sich anpassen kann. IBM bot eine gelungene Mischung: ein hervorragendes Angebot an Cloud-Services, eine echte Partnerschaft, die diese sich entwickelnden Dienste nutzbar macht, und ein überzeugendes kommerzielles Angebot.



„IBM Cloud for Oracle Solutions bot uns ein bewährtes Paket branchenführender Anwendungen auf einem Platform-as-a-Service-Modell, von dem wir wussten, dass es unsere Anforderungen an Leistung, Zuverlässigkeit und Wartung erfüllen würde. IBM lieferte außerdem eine Infrastructure-as-a-Service auf der IBM Cloud [ehemals SoftLayer], die in unsere bestehenden Legacy-Systeme integriert wurde – so konnten wir die Vorteile der neuesten Rechenzentrumstechnologie nutzen und gleichzeitig den Wert unserer bisherigen Investitionen weiter steigern.“



In Zusammenarbeit mit IBM verfolgte die N Brown Group einen schrittweisen Ansatz zur Implementierung. Zunächst implementierte das Unternehmen eine neue Finanzplattform zur Integration der Backoffice-Prozesse mit Oracle Fusion Finance und Oracle Fusion Procurement. Das Unternehmen beauftragte IBM Services mit der Durchführung dieser kritischen ersten Phase des Projekts. IBM Services war für alle Aspekte des Designs und der Erstellung, der Datenmigration und eines Großteils der Tests sowie für die Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Umgang mit der neuen Plattform verantwortlich.



Die Lösung basiert auf IBM Cloud for Oracle Solutions, die für Unternehmen mit komplexen Oracle-Umgebungen entwickelt wurde.



„Wir haben aus der ersten Implementierungsphase viel gelernt“, fährt David Giles fort, „sowohl in technischer als auch in kultureller Hinsicht. Ausgestattet mit diesem Wissen haben wir weitere kundenrelevante Bereiche erschlossen, indem wir die digitale Plattform und anschließend eine Warenplanungsanwendung auf Basis von Oracle Retail Demand Forecasting eingeführt haben. Zunächst haben wir die digitale Plattform nur für eine einzige europäische Marke eingeführt, doch sie war so erfolgreich, dass wir sie bald auf mehrere Marken in Großbritannien und den USA ausweiteten.



„Wie bei einem so bahnbrechenden Programm nicht anders zu erwarten, gab es auf dem Weg dorthin eine Reihe von Schwierigkeiten, zumal sich die Anforderungen der N Brown Group während des gesamten Projekts ständig weiterentwickelten. IBM kam mit der richtigen partnerschaftlichen Einstellung an den Tisch und integrierte sich sehr gut mit unseren internen Spezialisten, so dass wir gemeinsam alle Herausforderungen meistern konnten. IBM ist zu einem vertrauenswürdigen Entscheidungsträger geworden, der uns hilft, den besten Weg für unser Unternehmen zu finden.“