Ctac erkannte, dass die Infrastruktur der Zukunft wahrscheinlich ganz anders aussehen würde. Solch eine Infrastruktur würde – je nach den Bedürfnissen der Kunden – eine Mischung aus Cloud-Diensten und On-Premises-Anwendungen ausführen, schnell auf Veränderungen reagieren, hoch skalierbar sein und kurzfristig große Workload-Spitzen bewältigen können.



Da sich Ctac auf SAP-Lösungen konzentriert, suchte das Unternehmen nach der richtigen Konfiguration für die wichtigsten Kunden-Workloads, die Synergien zwischen traditionellen und neuen SAP-Analyse-Workloads in Echtzeit in einer einzigen Umgebung ermöglicht und die Ressourcen so effizient und flexibel wie möglich nutzt. Daher entschied sich Ctac für die Einrichtung und den Betrieb einer Cloud-Infrastruktur, die in der Lage ist, den gesamten Softwarestack von SAP und die neue SAP HANA-Plattform (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) zu hosten.



Als SAP HANA auf IBM Power Systems verfügbar wurde, entschied sich das Unternehmen, die erforderliche IT-Umgebung nach dem TDI-Konzept von SAP (TDI steht für „Tailored Data Center Integration“) auf Basis eines IBM® Power System E870-Servers in Kombination mit TDI-zertifizierten IBM Speichersubsystemen zu implementieren. Diese Lösung ist darauf ausgelegt, Big Data in einer stabilen Umgebung zu verarbeiten. Die führende Virtualisierungstechnologie IBM® PowerVM und das Betriebssystem SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) vervollständigen die flexiblen Systemschichten, da sie für die Aufrechterhaltung einer effizienten Cloud-Umgebung erforderlich sind, in der verschiedene SAP-Systeme gehostet werden.



Hans Gootjes kommentiert: „Bei den TDI-Lösungen für SAP HANA konnte IBM eine überzeugende Systemarchitektur bereitstellen, die tatsächlich funktioniert. Tatsächlich übertraf es sogar unsere Erwartungen und erfüllte mühelos die anspruchsvollen SAP-Leistungsanforderungen für maßgeschneiderte SAP HANA-Lösungen.



„Wir nutzen die IBM POWER-Plattform schon seit vielen Jahren – wir schätzen die Zuverlässigkeit und Stabilität von IBM Power Systems. Die meisten unserer Kunden sind auf eine Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit ihrer unternehmenskritischen Geschäftsanwendungen angewiesen. Und die IBM POWER-Plattform lässt uns nie im Stich.“



Ctac schloss den IBM Power System E870-Server an eine gespiegelte IBM® Storwize V7000-Speicherlösung an. Um die beste Leistung auf allen verwalteten SAP-Systemen zu gewährleisten, setzt Ctac auf die integrierte IBM® Easy Tier-Technologie. Dadurch werden die Daten, auf die am häufigsten zugegriffen wird, von herkömmlichen, festplattenbasierten SAP-Datenbankservern automatisch auf den schnellsten verfügbaren Speicher verschoben. Durch die transparente Migration wichtiger Daten von Festplatten auf Solid-State-Festplatten optimiert IBM Easy Tier die Speicherleistung basierend auf der tatsächlichen Datennutzung, und zwar ohne dass eine manuelle Speicheroptimierung durch Systemadministratoren erforderlich ist.



Das Unternehmen nutzt die Speicherreplikation, um seine SAP-Anwendungen zu schützen. Darüber hinaus erstellt Ctac regelmäßig mithilfe der IBM® FlashCopy-Funktion Backups seiner Speichersysteme.



Niek Verhaar bestätigt das: „Die Ausführung von SAP HANA auf IBM Power Systems bietet uns eine hochflexible, skalierbare und robuste Umgebung. Wir planen, Tausende von SAP-Systemen auf dem IBM Power System E870-Server auszuführen – von SAP HANA über SAP Business Suite und SAP Business Warehouse bis hin zu den hochmodernen Anwendungen für SAP Business Suite 4 SAP HANA® (SAP S/4HANA) (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) und mobilen SAP-Fiori-Apps.“



„Die Entscheidung für eine virtualisierte IBM POWER-Plattform in einem TDI-Setup ermöglicht es uns, unsere verfügbaren Ressourcen effizienter zu nutzen als mit einer Kombination aus konsolidierten SAP-Datenbank- und Anwendungsservern sowie dedizierten SAP HANA-Appliances. Durch die Zusammenlegung von Anwendungsservern und SAP HANA auf einem Server können wir auch den größten aggregierten Durchsatz dank der hohen Bandbreite und des ausgewogenen Designs des IBM Power Systems voll ausnutzen. Außerdem können wir Anwendungsserver und SAP HANA in einer einzigen logischen Partition ausführen, was den Verwaltungsaufwand weiter minimiert.“



Während der gesamten Implementierung war Ctac sehr zufrieden mit dem IBM Team. Léon van den Bogaert erinnert sich: „Alle, vom Pre-Sales-Team über die technischen Experten bis hin zu den IBM Mitarbeitern, die an dem Projekt beteiligt waren, arbeiteten reibungslos mit unseren eigenen Mitarbeitern zusammen, sowohl vor Ort als auch außerhalb des Unternehmens. IBM lieferte auch sehr hilfreichen Input für die Lösungsarchitektur. Wir sehen es als großen Vorteil, dass wir auf unserer langjährigen Erfahrung mit IBM POWER aufbauen können, um unseren Kunden Cloud-Services der nächsten Generation anzubieten.“



Ctac evaluiert das Potenzial der SAP HANA-Plattform und möchte auch seine eigene XV Retail-Lösung auf SAP HANA ausführen, um Echtzeitanalysen für Point-of-Sales-Daten zu unterstützen.



Die neu gestaltete, auf POWER8 basierende Infrastruktur fügt sich nahtlos in die etablierte IT-Umgebung von Ctac ein, die Anwendungsserver für die auf SAP HANA und mehreren anderen SAP-Umgebungen ausgeführten Lösungen hostet: Ctac betreibt mehr als ein Dutzend IBM Power System S824- und IBM Power 750-Server, wobei die Datenspeicherung über IBM Spectrum Virtualize in Kombination mit den Speichersystemen IBM FlashSystem, IBM Storwize V7000 und IBM Storwize V5000 verwaltet wird. Für einige Kunden nutzt das Unternehmen IBM Spectrum Protect als zentrale Backup-Lösung.