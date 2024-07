Bewerbungsprozess

Keine Sorge – unsere wissenschaftlich validierten Assessments sind so konzipiert, dass sie neutral, fair und sogar spannend für dich sind. Damit möchten wir Fähigkeiten und Fertigkeiten ermitteln, die sich in der Regel nicht aus Vorstellungsgesprächen ableiten lassen. In dieser Phase des Verfahrens kannst du zeigen, wer du wirklich bist und was du für die Stelle mitbringst.

Wir bei IBM sind stolz darauf, dass wir bereits seit über 100 Jahren Wert auf Vielfalt, Integration und Gleichberechtigung am Arbeitsplatz legen. Diese Erfahrung und unser kontinuierliches Engagement für die Förderung der Chancengleichheit am Arbeitsplatz fließen in unsere Vorauswahl ein. Bei IBM sind wir stolz auf mehr als 100 Jahre Arbeit an Diversität, Offenheit und Gleichberechtigung am Arbeitsplatz. Diese Traditionen und unsere nachhaltige Verpflichtung dazu stehen hinter unserem Bewertungsansatz. Wir sind uns bewusst, wie wertvoll vielfältige Arbeitskräfte für IBM und unsere Mitarbeitenden sind. Wir geben zu Beginn des Verfahrens umfassende Informationen zu den Erwartungen an dein Assessment.

Als Mensch mit einer Behinderung hast du die Möglichkeit, eine vertrauliche Selbstauskunft zu erteilen und Einzelheiten zu den von dir gewünschten Anpassungen anzugeben, um den Assessmentprozess abzuschließen.

Unser Team wird dann die Einzelheiten deiner Bedürfnisse prüfen und gemeinsam mit dir Anpassungsmöglichkeiten für deine Bewerbung erarbeiten.