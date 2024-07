Unternehmen stehen unter dem Druck, schnell Innovationen zu entwickeln und Wettbewerbsvorteile zu erzielen und gleichzeitig weiterhin für Sicherheit und Nachhaltigkeit zu sorgen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass 500 oder mehr Anwendungen vorliegen, von denen die meisten eine hohe technische Belastung aufweisen.



Mit IBM können Sie ein umfassendes Set an Anwendungslaufzeiten, Modernisierungs- und DevOps-Tools nutzen, mit denen Sie die Infrastrukturkosten senken, die Ressourcennutzung verbessern und die Produktivität der Entwickler steigern können.

Vorteile 40 % mehr Anwendungsreleases pro Jahr Ermöglichen Sie es Entwicklern, Code mit neuen cloudnativen Funktionen schneller in die Produktion zu bringen. Mehr Informationen 70 % weniger Migrationsaufwand Sparen Sie Zeit und Geld und erhalten Sie gleichzeitig die sicherste Version des verfügbaren Codes. Das ist eine Win-Win-Situation. Mehr Informationen 94 % Steigerung der Liefergeschwindigkeit Erfahren Sie, wie eine Bank neue Dienstleistungen schneller auf den Markt bringen und sich so einen Wettbewerbsvorteil verschaffen konnte. Mehr Informationen

Ausgewählte Produkte IBM® WebSphere Hybrid Edition Erhalten Sie Zugang zu einer umfassenden Sammlung von Anwendungslaufzeiten und Modernisierungswerkzeugen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Java-Laufzeit, Ihren Betrieb und Ihre Architektur effizient zu modernisieren und eine sichere und nachhaltige Infrastruktur aufzubauen. IBM WebSphere automation Automatisieren Sie operationelle Tätigkeiten, um Sicherheitsrisiken proaktiv zu reduzieren und Bedrohungen schneller zu beseitigen. IBM® DevOps-Automatisierung Automatisieren Sie Ihren Softwarebereitstellungsprozess für mehr Produktivität und betriebliche Effizienz.

