制造工厂要预防系统故障，就必须了解系统故障的潜在原因。故障树分析 (FTA) 是一种根本原因分析方法，可在设备发生故障之前发现并分析资产问题的根本原因。

故障树分析是一种由上往下的演绎式分析法，用于确定复杂系统中特定意外事件的成因。它将故障的根本原因分解为多个促成因素，然后通过一种称为“故障树”的图形模型来表示，协助管理人员和工程师找出潜在的故障模式以及每种故障模式的发生概率，以便进行安全性和可靠性分析。

FTA 最初于 20 世纪 60 年代初由贝尔实验室开发用于帮助美国空军了解民兵导弹系统的潜在缺陷，现已广泛应用于航空航天、核电、化工、汽车等众多行业。

维护管理员可以利用故障树分析来完成以下工作：

设计和/或安装新系统。

更改现有系统。

调查系统安全性或系统可靠性。

评估法规一致性。

优化维护预算。

随着制造环境不断发展、日趋复杂，FTA 等有效的风险管理工具变得越来越重要。在组织的安全性分析和可靠性工程实践中运用故障树分析法，可助组织一臂之力，使其深入了解系统故障的潜在原因，提高整体性能，降低代价高昂且可能产生灾难性后果的事件的发生可能性。