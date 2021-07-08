优雅持久：借助 InlineExecute-Assembly 规避 Fork&Run 模式的.NET 执行

Cobalt Strike 作为一款主流的模拟攻击软件，敏锐捕捉到红队的技术转型趋势：由于 PowerShell 的检测防御能力不断增强，红队正逐步弃用 PowerShell 工具，转而采用 C# 技术栈。基于这一趋势，Cobalt Strike 在 2018 年发布的 3.11 版本中正式推出了execute-assembly模块。该模块支持渗透测试人员在内存中直接执行后渗透阶段的.NET 程序集，无需将工具落地磁盘，从而降低了被检测的风险。尽管在当时，通过非托管代码在内存中加载.NET 程序集的技术并非全新概念，但可以说，正是 Cobalt Strike 推动了这项技术的普及，并进一步助推了.NET 技术在后渗透攻击手法中的应用热度。

Cobalt Strike 的 execute-assembly 模块采用 fork and run 技术，其原理为：创建一个新的傀儡进程，将后渗透阶段的恶意代码注入该进程空间，待恶意代码执行完毕后，再终止这个新进程。这既有优点也有缺点。fork and run 方法的优势在于，代码执行过程是在 Beacon 植入程序所在进程之外完成的。这意味着，若后渗透操作中出现意外或被检测拦截，Beacon 植入程序的存活概率会大幅提升。简而言之，这种方式能有效保障植入程序的整体稳定性。但随着安全供应商逐渐识别出这种 fork and run 的行为模式，正如 Cobalt Strike 官方所承认的，该方法现已成为一种 OPSEC 敏感的操作模式。

在 2020 年 6 月发布的 4.1 版本中，Cobalt Strike 推出了一项全新功能 ——Beacon Object Files (BOF)，旨在解决上述问题。BOF 支持渗透测试人员在 Beacon 植入程序的同进程内存空间中执行目标文件，从而规避上文提及的特征明显的执行模式，以及其他易引发反侦察风险的操作（例如调用 cmd.exe 或 powershell.exe）。关于 BOF 的内部工作机制，本文暂不展开赘述，以下是几篇我认为颇具参考价值的博客文章：

如果你读过上述博客就会明白，BOF 并非我们理想中的“救命稻草”。要是你还曾幻想把那些好用的.NET 工具全部重写为 BOF 格式，那恐怕要失望了。很抱歉打破这个期待。不过希望并未完全破灭，在我看来，BOF 仍有不少实用价值。最近我就一直在尝试探索 BOF 的能力边界，这个过程充满乐趣，也夹杂着不少挫败感。我的第一个尝试是开发了CredBandit 这款工具，它能够在内存中完整转储 LSASS 等进程的数据，并通过已有的 Beacon 通信信道回传数据。而今天，我要正式发布 InlineExecute-Assembly：这款工具可以直接在 Beacon 进程内执行.NET 程序集，且无需对你常用的.NET 工具做任何修改。接下来，就让我们深入聊聊我开发这款 BOF 的初衷、它的核心功能、使用注意事项，以及它在模拟攻击/红队演练中能够发挥的作用。