安全

优雅持久：借助 InlineExecute-Assembly 规避 Fork&Run 模式的.NET 执行

一名男子深夜盯着电脑屏幕编写代码

有人对它青睐有加，也有人对其避之不及，但时至今日，.NET 相关攻击手法的存续时间远超预期已是公认的事实。.NET 框架是 Microsoft 操作系统不可或缺的核心组件，其最新版本为.NET Core。作为.NET Framework 的跨平台继任者，.NET Core 将.NET 技术体系拓展至 Linux 和 macOS 系统。这使得.NET 如今成为攻击者与红队在后渗透阶段最常用的攻击手段之一。本文将深入解析一款全新的 Beacon Object File (BOF) 工具：它支持渗透测试人员通过 Cobalt Strike 在进程内执行.NET 程序集，彻底摒弃了传统内置 execute-assembly 模块所采用的 fork and run 技术。

背景

Cobalt Strike 作为一款主流的模拟攻击软件，敏锐捕捉到红队的技术转型趋势：由于 PowerShell 的检测防御能力不断增强，红队正逐步弃用 PowerShell 工具，转而采用 C# 技术栈。基于这一趋势，Cobalt Strike 在 2018 年发布的 3.11 版本中正式推出了execute-assembly模块。该模块支持渗透测试人员在内存中直接执行后渗透阶段的.NET 程序集，无需将工具落地磁盘，从而降低了被检测的风险。尽管在当时，通过非托管代码在内存中加载.NET 程序集的技术并非全新概念，但可以说，正是 Cobalt Strike 推动了这项技术的普及，并进一步助推了.NET 技术在后渗透攻击手法中的应用热度。

Cobalt Strike 的 execute-assembly 模块采用 fork and run 技术，其原理为：创建一个新的傀儡进程，将后渗透阶段的恶意代码注入该进程空间，待恶意代码执行完毕后，再终止这个新进程。这既有优点也有缺点。fork and run 方法的优势在于，代码执行过程是在 Beacon 植入程序所在进程之外完成的。这意味着，若后渗透操作中出现意外或被检测拦截，Beacon 植入程序的存活概率会大幅提升。简而言之，这种方式能有效保障植入程序的整体稳定性。但随着安全供应商逐渐识别出这种 fork and run 的行为模式，正如 Cobalt Strike 官方所承认的，该方法现已成为一种 OPSEC 敏感的操作模式。

在 2020 年 6 月发布的 4.1 版本中，Cobalt Strike 推出了一项全新功能 ——Beacon Object Files (BOF)，旨在解决上述问题。BOF 支持渗透测试人员在 Beacon 植入程序的同进程内存空间中执行目标文件，从而规避上文提及的特征明显的执行模式，以及其他易引发反侦察风险的操作（例如调用 cmd.exe 或 powershell.exe）。关于 BOF 的内部工作机制，本文暂不展开赘述，以下是几篇我认为颇具参考价值的博客文章：

如果你读过上述博客就会明白，BOF 并非我们理想中的“救命稻草”。要是你还曾幻想把那些好用的.NET 工具全部重写为 BOF 格式，那恐怕要失望了。很抱歉打破这个期待。不过希望并未完全破灭，在我看来，BOF 仍有不少实用价值。最近我就一直在尝试探索 BOF 的能力边界，这个过程充满乐趣，也夹杂着不少挫败感。我的第一个尝试是开发了CredBandit 这款工具，它能够在内存中完整转储 LSASS 等进程的数据，并通过已有的 Beacon 通信信道回传数据。而今天，我要正式发布 InlineExecute-Assembly：这款工具可以直接在 Beacon 进程内执行.NET 程序集，且无需对你常用的.NET 工具做任何修改。接下来，就让我们深入聊聊我开发这款 BOF 的初衷、它的核心功能、使用注意事项，以及它在模拟攻击/红队演练中能够发挥的作用。

行业时事通讯

辅以专家洞察分析的最新科技新闻

通过 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。每份时事通讯都包含取消订阅链接。您可以在此管理您的订阅或取消订阅。更多相关信息，请参阅我们的 IBM 隐私声明

为什么开发 InlineExecute-Assembly？

开发 InlineExecute-Assembly 的初衷其实很简单。我希望为我们的模拟攻击团队提供一种进程内执行.NET 程序集的方式，以规避前文提到的那些 OPSEC 风险，尤其是在利用 Cobalt Strike 针对防护成熟的环境开展操作时，这类风险尤为突出。同时，我还要求这款工具不能增加团队的开发负担：无需对我们现有的绝大多数.NET 工具做任何修改，就能直接使用。此外，工具还必须保证稳定性，至少要达到复杂 BOF 所能企及的稳定水平，毕竟我们最不愿看到的，就是丢失好不容易植入目标环境的 Beacon 会话。简单来说，这款工具要尽可能让渗透测试人员用得像 Cobalt Strike 原生的 execute-assembly 模块一样流畅。

Mixture of Experts | 12 月 12 日，第 85 集

解码 AI：每周新闻摘要

加入我们世界级的专家小组——工程师、研究人员、产品负责人等将为您甄别 AI 领域的真知灼见，带来最新的 AI 资讯与深度解析。
观看 Mixture of Experts 所有剧集

主要功能

加载公共语言运行时 (CLR)

我知道，这一点其实显而易见。毕竟没有它，后续操作根本无从谈起，对吧！言归正传，CLR 的工作机制及其底层运行逻辑本身就足够单独写一篇博客详解，因此本文仅从极高层面概述这款 BOF 在通过非托管代码加载 CLR 时所用到的核心逻辑。

加载 CLR 的屏幕截图

加载 CLR

如上方简化屏幕截图所示，BOF 加载 CLR 的核心步骤如下：

  1. 调用 CLRCreateInstance 函数，通过此函数获取 ICLRMetaHost 接口。
  2. 随后通过 ICLRMetaHost -> GetRuntime 方法获取我们指定版本的.NET 运行时信息。若待执行的程序集基于.NET 3.5 及以下版本构建，需指定请求 v2.0.50727 版本运行时；若基于.NET 4.0 及以上版本构建，则需指定请求 v4.0.30319 版本运行时。事实上，BOF 中内置了一个函数，可自动识别.NET 程序集所依赖的版本，这一点我们稍后再详细说明。
  3. 获取到运行时信息后，我们会调用 ICLRRuntimeInfo->IsLoadable 方法检查该版本运行时是否可加载至当前进程。该方法还会考量进程中是否已加载其他版本的.NET 运行时：若目标运行时可被加载，会将布尔值 fLoadable 设为 1（即 true）。
  4. 若上述检查全部通过，我们会调用 ICLRRuntimeInfo->GetInterface 方法将 CLR 加载至当前进程，并获取 ICorRuntimeHost 接口实例。
  5. 最后，调用 ICorRuntimeHost->Start 方法启动 CLR 运行时。

至此，CLR 已完成初始化，但要真正执行我们常用的.NET 程序集，还需完成后续几步操作。首先要创建 AppDomain 实例，Microsoft 将其定义为“应用程序运行的隔离环境”。换句话说，我们将借助这个隔离环境来加载并执行后渗透阶段的.NET 程序集。

屏幕截图：AppDomain 的创建以及程序集的加载与执行

AppDomain 的创建以及程序集的加载与执行

如上方简化屏幕截图所示，BOF 加载并调用.NET 程序集的核心步骤如下：

  1. 使用 ICorRuntimeHost->StartDomain 创建我们唯一的 AppDomain
  2. 使用 IUnknow->QueryInterface (pAppDomainThunk) 获取指向 AppDomain 接口的指针
  3. 创建 SafeArray 数组并将.NET 程序集字节数据拷贝至该数组中
  4. 通过 AppDomain->Load_3 加载程序集
  5. 通过 Assembly->EntryPoint 获取程序集中的入口点
  6. 最后，通过 MethodInfo->Invoke_3 调用程序集

希望现在你已对通过非托管代码执行.NET 程序有了整体认知，但仅靠这些还远远达不到实战工具的要求。因此，我们接下来会聊聊这款 BOF 中实现的几项关键功能，正是这些功能让它从“勉强能用”变得“完全适配实战”。

将控制台标准输出 (STDOUT) 重定向至命名管道或邮槽：无需修改工具本身

你可能会疑惑这一功能的重要性何在。其实道理很简单：如果你和我一样珍惜时间，就绝不会想把精力耗费在修改几乎所有.NET 程序集上，只为了让这些程序集的入口点返回一个包含所有数据的字符串（而这些数据原本只需直接输出到控制台标准输出流即可），对吧？我猜也是。为了避免这种情况，我们需要将标准输出流重定向至命名管道或邮槽，待输出内容写入后读取数据，再将输出流恢复至原始状态。通过这种方式，我们就能直接运行未经修改的.NET 程序集，操作体验与在 cmd.exe 或 powershell.exe 中执行完全一致。不过在展开代码讲解前，我必须先感谢 @N4k3dTurtl3，以及其发布的一篇关于进程内执行程序集与邮槽的博客文章。早在该技术刚问世时，我正是受这篇文章启发，将此方法集成到了自己的私有 C 语言植入程序中；数月后，我又把这一功能移植到了 BOF 中。好了，感谢的话就说到这里，下面我们来看一个简化示例，说明如何通过将标准输出重定向至命名管道实现这一功能：

屏幕截图：将控制台标准输出重定向至命名管道并恢复原始状态

将控制台标准输出重定向至命名管道并恢复原始状态

识别.NET 程序集的版本信息

还记得吗？通过 ICLRMetaHost -> GetRuntime 加载 CLR 时，我们必须指定所需的.NET Framework 版本。而这个版本又取决于.NET 程序集的编译版本。如果每次都要手动指定所需版本，那也太麻烦了，对吧？好在 @b4rtik 在其为 Metasploit 框架开发的 execute-assembly 模块中实现了一个实用的函数来处理这个问题，我们可以轻松地将该函数集成到自己的工具中，具体实现如下：

屏幕截图：读取.NET 程序集并辅助判定加载 CLR 所需.NET 版本的函数

读取.NET 程序集并辅助判定加载 CLR 所需.NET 版本的函数

该函数的核心逻辑是：当传入.NET 程序集的字节数据后，它会遍历这些字节，查找十六进制值 76 34 2E 30 2E 33 30 33 31 39，这串值转换为 ASCII 码后即为 v4.0.30319。希望这看起来很眼熟。若遍历程序集字节时找到该十六进制值，函数会返回 1（即 true）；若未找到，则返回 0（即 false）。我们可根据返回值（1/true 或 0/false）快速判定应加载的.NET 版本，具体如以下代码示例所示：

屏幕截图：设置 .NET 版本变量所用的 If/else 语句

设置 .NET 版本变量所用的 If/else 语句

修补反恶意软件扫描接口 (AMSI)

聊到.NET 攻击技巧，就绝对绕不开 AMSI。虽然我们不会深入讲解 AMSI 的定义以及各类绕过方法，相关内容早已被大量剖析过，但仍需简单说明：为何根据 BOF 中要执行的内容，修补 AMSI 可能是必要的操作。比如，若你尝试运行未做任何混淆处理的 Seatbelt，很快会发现不仅没有任何输出，就连信标也彻底失效了。没错，是彻底、完全失效。究其原因，是 AMSI 检测到了你的恶意程序集，判定其具有恶意特征，然后像取缔噪音过大的家庭派对一样，直接终止了你的操作。这显然不是我们想要的结果，对吧？针对 AMSI 检测，我们有两种可行方案：一是借助 ConfuserXInvisibility Cloak 这类工具对.NET 攻击工具进行混淆处理；二是通过多种技术手段禁用 AMSI。在本工具的实现中，我们采用了 RastaMouse 提出的一种方法——在内存中修补 amsi.dll，使其返回 E_INVALIDARG 错误码，并将扫描结果置为 0。正如其博客中所指出的，该值通常会被系统解读为AMSI_RESULT_CLEAN。以下是适用于 x64 进程的简化版实现代码：

屏幕截图：AmsiScanBuffer 的内存补丁

AmsiScanBuffer 的内存补丁

从上方屏幕截图中可清晰看到，我们只需执行以下操作：

  1. 加载 amsi.dll 并获取 AmsiScanBuffer 函数的指针
  2. 更改内存保护
  3. 在 amsiPatch [] 字节中打补丁
  4. 将内存保护恢复到初始状态

将该逻辑集成到工具后，我们即可通过添加 --amsi 参数绕过 AMSI 检测，运行未经修改的 Seatbelt.exe 原版程序，具体效果如下所示：

屏幕截图：InlineExecute-Assembly AMSI 绕过示例

InlineExecute-Assembly AMSI 绕过示例

修补 Event Tracing for Windows (ETW)

对于防御方而言，幸运的是，除了 AMSI 之外，还可借助 ETW 来检测恶意.NET 攻击行为。但遗憾的是，与 AMSI 类似，攻击者也能相当轻松地绕过 ETW 监控，@xpn 就针对 ETW 的绕过方法开展了极具价值的研究。以下是通过修补 ETW 实现其完全禁用的简化示例：

屏幕截图：EtwEventWrite 内存修补

EtwEventWrite 内存修补

从上方屏幕截图中能清楚看到，这些步骤与我们修补 AMSI 的方式几乎完全一致，因此这里就不再赘述。你可参考下方屏幕截图，查看添加 --etw 标志前后的运行效果对比：

屏幕截图：在使用 --etw 标志运行 inlineExecute-Assembly 之前，通过 Process Hacker 查看 PowerShell.exe 的属性

在使用 --etw 标志运行 inlineExecute-Assembly 之前，通过 Process Hacker 查看 PowerShell.exe 的属性

屏幕截图：使用 –etw 标志运行 inline-Execute-Assembly

使用 –etw 标志运行 inline-Execute-Assembly

屏幕截图：在运行 inlineExecute-Assembly 之后，通过 Process Hacker 查看同一个 PowerShell.exe 进程的属性

在运行 inlineExecute-Assembly 之后，通过 Process Hacker 查看同一个 PowerShell.exe 进程的属性

独立 AppDomain、命名管道、邮槽

默认情况下，创建 AppDomain、命名管道或邮槽会使用默认值 “totesLegit”。你可根据测试环境的实际情况修改这些值，以更好地隐藏踪迹，既可以在提供的 aggressor 脚本中修改，也能通过命令行参数实时调整。以下是通过命令行修改这些值的示例：

终端屏幕截图：展示在 Beacon 中执行命令 inlineExecute-Assembly --dotnetassembly /root/Desktop/MessageBoxCS.exe 的过程输出内容包含以下状态信息：执行 inlineExecute-Assembly 命令、主机回连（已发送 16319 字节数据）、接收到输出内容“Hello From .NET!”，以及完成提示“inlineExecute-Assembly Finished”。

InlineExecute-Assembly 使用示例：配置独立的 AppDomain 名称与自定义命名管道名称

屏幕截图：独立的 AppDomain 名称 ChangedMe 示例

独立的 AppDomain 名称 ChangedMe 示例

屏幕截图：独立的命名管道 LookAtMe 示例

独立的命名管道 LookAtMe 示例

屏幕截图：AppDomain 在执行成功后被移除的示例

AppDomain 在执行成功后被移除的示例

屏幕截图：命名管道在执行成功后被移除的示例

命名管道在执行成功后被移除的示例

注意事项

本部分内容基本与我在 GitHub 代码仓库中的说明一致，但我认为有必要重申使用本工具时需要注意的几点事项：

  1. 尽管我已尽可能确保工具的稳定性，但无法保证程序永远不会崩溃、信标也不会失效。我们无法实现 fork and run 机制的优势，即当程序运行出错时，信标仍能保持存活状态。这是使用 BOF 技术需要付出的代价。基于此，我必须强调，提前测试程序集以确保其能够正常运行，这一点至关重要。
  2. 由于 BOF 是在进程内执行的，且运行期间会占用你的信标，因此在用于执行长时间运行的程序集前，需充分考虑这一点。若你选择运行需要耗时很久才能返回结果的程序集，那么在结果返回、程序集执行完毕前，你的信标将无法响应新的命令执行请求。此外，该操作也不受休眠时间的限制。例如，即便你将信标休眠时间设置为 10 分钟，一旦运行该 BOF，结果也会在 BOF 执行完成后立即返回。
  3. 除非对那些在内存中加载 PE 文件的工具（例如 SafetyKatz）做针对性修改，否则这类工具几乎都会导致你的信标失效。这类工具在配合 execute assembly 使用时往往能正常运行，原因是它们可在退出前，从“牺牲进程”中发送控制台输出内容。但当它们通过我们的进程内 BOF 执行并退出时，会直接终止宿主进程，进而导致信标失效。虽然这类工具可通过修改适配 BOF 运行，但我仍建议通过 execute assembly 来运行此类程序集；因为若使用 BOF，一些不符合 OPSEC 规范的内容可能会被加载到进程中，且执行后无法被清理。
  4. 若你的程序集中调用了 Environment.Exit 方法，必须将其移除，该方法会直接终止进程并导致信标失效。
  5. 此外，命名管道和邮槽的名称需保证唯一性。如果你的信标仍处于存活状态，但未接收到返回数据，那么问题大概率出在命名管道/邮槽名称重复，此时只需更换一个不同的名称即可。

防御注意事项

以下是一些防御性注意事项：

  1. 本工具在对 AMSI 和 ETW 进行内存修补时，会使用PAGE_EXECUTE_READWRITE内存保护属性。这一设计是刻意为之的，但该属性也应被视作一个明显的警报信号，因为极少有合法程序会将内存区域的保护属性设置为 PAGE_EXECUTE_READWRITE。
  2. 创建的命名管道默认名称为 totesLegit。这一命名是刻意设定的，但安全设备可通过特征检测将其标记为异常。
  3. 创建的邮槽默认名称为 totesLegit。这一命名是刻意设定的，但安全设备可通过特征检测将其标记为异常。
  4. 加载的 AppDomain 默认名称为 totesLegit。这一命名是刻意设定的，但安全设备可通过特征检测将其标记为异常。
  5. 关于检测.NET 恶意滥用行为的实用技巧可参考以下资源：（由 @bohops 分享）点击此处、（由 F-Secure 发布）点击此处，以及点击此处
  6. 重点监测是否有.NET CLR 被加载到可疑进程中，例如，那些本不应加载 CLR 的非托管进程。
  7. 关于事件跟踪的更多信息。
  8. 排查其他已知的 Cobalt Strike 信标入侵指标或 C2 横向渗透/通信入侵指标。