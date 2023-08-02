MSMQ QueueJumper（ RCE 漏洞）：深入技术分析

GetNextSectionPtrSafe 函数的反编译片段

经核查该功能标志及其他相关功能标志的所有调用场景后，我们明确：CVE-2023-21554 漏洞由多个缺陷构成，这些缺陷均存在对各类 MSMQ 消息段落类型的大小校验不充分问题。此类漏洞允许攻击者通过任意 32 位偏移量篡改 MSMQ 消息末尾指针，使其超出原始分配缓冲区的边界范围。