使用 PowerShell 和 Sysmon 搜寻 DLL 侧加载证据

在 Microsoft Windows 中，程序可通过指定完整路径或使用清单等机制来定义运行时加载的库文件。程序清单是应用程序中的外部文件或嵌入式资源，用于管理应用程序执行时应加载的共享并行程序集的名称与版本。程序清单可包含 DLL 重定向、文件名或完整路径。若清单仅引用库文件名，则被视为弱引用，易受 DLL 侧加载攻击。

若对库文件采用弱引用，Windows 会按预定义的搜索顺序定位 DLL。Windows 首先搜索的位置是加载应用程序的目录。

DLL 侧加载攻击是一种对抗技术，旨在利用弱库引用和 Windows 默认搜索顺序，通过在系统中伪装成合法 DLL 的恶意 DLL 文件，使其被合法程序自动加载。

有关 DLL 侧加载的更多信息，请参考 MITRE ATT& CK Technique T1574.002。