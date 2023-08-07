在我的职业生涯中，我有幸能一睹全球某些大型组织的运作内幕。根据我的经验，大多数垂直行业都依赖于企业级 Windows 网络。事实上，我见过的去中心化的零信任网络、企业级 Linux、macOS 网络或 Active Directory 替代方案 (FreeIPA)，一只手就能数得过来。

当我浏览这些大型且往往很复杂的企业网络时，经常会发现 Microsoft SQL Server，它们通常是为支持某一业务功能而部署的。对于不熟悉 SQL Server 的读者来说，简单来说就是：它是一种关系数据库软件，且通常安装在 Windows 服务器上。SQL Server 的主要用途是存储数据并向应用程序或用户提供数据。