企业未来的最佳选择：保护生成式 AI

长期以来，企业界一直秉持着信任是良好业务货币的观念。但是，随着 AI 改变和重新定义企业的运营方式以及客户与企业的交互方式，我们必须建立对技术的信任。



AI 的进步可以解放人力资本，使其专注于高价值的交付成果。这种演变必然会对业务增长产生变革性的影响，但用户和客户体验的关键在于组织对构建安全、负责任和值得信赖的技术解决方案的承诺。

企业必须确定与用户交互的生成式 AI 是否可信，而安全性是信任的基本组成部分。因此，这就是企业面临的最大赌注之一：保护其 AI 部署。