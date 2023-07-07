信赖 IBM 保护企业 AWS Cloud

信任 AI 的安全应用，并利用 IBM® Security 软件简化混合云安全的复杂性
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AWS 作为 IBM 安全合作伙伴的等距插图
概述

不断增多的威胁、工具和数据阻碍安全运营。无论要迁移到 AWS Cloud 还是已经在运营 AWS Cloud，IBM Security 在云安全方面都值得信赖，它不仅提供领先的安全解决方案来保护 AWS Cloud 或多云部署，还提供专家服务来开发、实施和扩展持久的安全策略，同时补充 AWS 原生控件和服务。

IBM Security 是市场领导者，拥有 9,000 多名安全专业人员，为《财富》美国 100 强所有企业提供保护，每天监测超过 1500 亿个安全事件。
精选合作伙伴

Trek10 作为与 AWS 和 IBM 携手合作的 IBM Security 合作伙伴脱颖而出。

Trek10 现在拥有 AWS Marketplace，用于发布由 IBM Guardium Data Security Posture Management 解决方案提供支持的漏洞合规性评估。具体用例包括数据发现和分类、数据保护和监控、加密和密钥管理以及法规遵从。

Trek10 AWS Marketplace 采用 IBM Security   

 MSSP（托管安全服务提供商）

MSSP 正在帮助客户应对这些挑战，并以比客户自身所能达到的更快且更准确的速度消除网络威胁，同时保持成本效益、创造新的收入来源并提高自身业务的服务利润率。

IBM Security 凭借一流的安全产品组合，在帮助合作伙伴提供托管安全服务方面具有得天独厚的优势：

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  • 可扩展且多租户

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  • AI 辅助或融入威胁检测，加快获得洞察分析

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  • 统一开放式平台

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  • 无需淘汰和更换即可扩展

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数据安全 我们通过全面的安全生命周期管理确保混合云和 AI 的未来安全。这种方法可确保混合云和 AI 的安全使用，帮助实现业务转型，同时保持合规性并防止违规。
IBM Guardium 数据安全中心

保护您的数据免受当前和新兴风险（包括 AI 和加密攻击）的侵害，并获得一致的体验。

 深入了解 Guardium 数据安全中心
IBM Guardium DSPM

想要识别影子数据及其在应用程序之间的移动？了解数据安全状况管理 (DSPM)

 深入了解 Guardium DSPM
身份和访问管理 我们通过全面的安全生命周期管理和身份控制，限制授权用户和系统的访问，确保混合云和 AI 的未来安全。
IBM Verify Access

简化用户访问，同时更安全地采用网络、移动和云技术。

 深入了解 AWS Marketplace 上的 IBM Verify Access
IBM Verify

为网络、移动和云端应用程序提供简易、安全的身份验证，从而增强 AWS 的本机安全功能。

 深入了解 AWS Marketplace 上的 IBM Verify
IBM Verify Governance

利用生命周期、合规和分析功能，提供、审计并报告关于用户访问情况与活动的信息。

政府解决方案页面（ibm.com 外部链接）

 深入了解 AWS Marketplace 上的 IBM Verify Governance
IBM MaaS360

使用 MaaS360（一种 AI 驱动的统一端点管理 SaaS 解决方案）从单个控制台快速管理和保护您的设备、用户和数据。

 深入了解 AWS Marketplace 上的 IBM MaaS360

成功案例

利用 Trek10 通过所有权变更、合并和收购确保数据安全 阅读客户案例研究

资源

白皮书：通过 AI 和自动化应对网络安全威胁

通过使用 AI、自动化和生成式 AI 查找、解决和防范漏洞，企业可以提高安全效率，为分析师创造更好的体验，并简化安全操作。
报告：数据安全是业务加速器吗？

深入了解一流首席数据官成功背后的数据安全实践和原则。行动指南提供了短期和长期建议，助您加速获得组织的数据价值。

白皮书：IBM Guardium on AWS：混合多云世界中的数据合规

确保多云、混合云世界的安全具有挑战性，但又必不可少。IBM Guardium Data Protection 和 Guardium Insights on AWS 将可视化和合规性洞察分析集中在灵活且可扩展的数据安全平台中。
白皮书：保护 AWS Cloud 上的数据

了解 AWS 和 IBM Security 如何构建全面的解决方案，通过 AWS Native Services 和 IBM Guardium 为您的 AWS Cloud 提供全面的零信任数据保护。

常见问题

无论要迁移到 AWS Cloud 还是已经在运营 AWS Cloud，IBM Security 在云安全方面都值得信赖，可以提供领先的安全解决方案来保护 AWS Cloud 或多云部署。IBM Security 还提供专家服务来开发、实施和扩展持久的安全策略，同时补充 AWS 原生控件和服务。

AWS Cloud Threat Management Assessment 可识别您的 AWS 云安全状况中的漏洞，还提供一个集成托管安全服务、漏洞管理、人工智能和事件响应功能的计划。我们的 AWS Cloud Threat Management Assessment 将包括关于以下内容的高级审查和报告：

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  • 漏洞管理
  • 威胁检测、分类和响应
  • 事件响应
  • AWS 资源库存可视化
  • AWS 最佳实践监控
  • 合规态势管理
  • 托管网络 IDS/IPS
  • 托管主机和端点安全
  • DDoS 防御
  • WAF 和应用程序安全
 

IBM Cloud Migration Services 为您处理企业的云迁移，让您可以专注于其他方面的工作。我们的服务可提升云采用与转型的速度、性能、可扩展性和安全性；我们的专家将帮助企业设计最佳迁移策略和路线图，提供安全、可重复且可扩展的云迁移路径。

IBM Security 服务和软件通过利用 Amazon GuardDuty、Amazon CloudTrail、Amazon CloudWatch、AWS Security Hub、AWS Network Firewall 等帮助组织集成 AWS 原生服务。

IBM Security 凭借安全软件和服务能力，被 AWS 评为 1 级 MSSP 能力合作伙伴、顶级服务合作伙伴。IBM Security 提供市场领先的咨询和系统集成、集成式威胁管理、事件响应、云安全以及与 NIST CSF 一致的托管安全服务，帮助您以编程方式实现发展和企业安全运营转型。
采取下一步行动

开始安全状况免费评估：预约与 IBM 专家的 30 分钟免费咨询，讨论该产品可如何满足您的特定业务需求。