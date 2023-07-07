不断增多的威胁、工具和数据阻碍安全运营。无论要迁移到 AWS Cloud 还是已经在运营 AWS Cloud，IBM Security 在云安全方面都值得信赖，它不仅提供领先的安全解决方案来保护 AWS Cloud 或多云部署，还提供专家服务来开发、实施和扩展持久的安全策略，同时补充 AWS 原生控件和服务。
IBM Security 是市场领导者，拥有 9,000 多名安全专业人员，为《财富》美国 100 强所有企业提供保护，每天监测超过 1500 亿个安全事件。
Trek10 作为与 AWS 和 IBM 携手合作的 IBM Security 合作伙伴脱颖而出。
Trek10 现在拥有 AWS Marketplace，用于发布由 IBM Guardium Data Security Posture Management 解决方案提供支持的漏洞合规性评估。具体用例包括数据发现和分类、数据保护和监控、加密和密钥管理以及法规遵从。
MSSP 正在帮助客户应对这些挑战，并以比客户自身所能达到的更快且更准确的速度消除网络威胁，同时保持成本效益、创造新的收入来源并提高自身业务的服务利润率。
IBM Security 凭借一流的安全产品组合，在帮助合作伙伴提供托管安全服务方面具有得天独厚的优势：
可扩展且多租户
AI 辅助或融入威胁检测，加快获得洞察分析
统一开放式平台
无需淘汰和更换即可扩展
保护您的数据免受当前和新兴风险（包括 AI 和加密攻击）的侵害，并获得一致的体验。
想要识别影子数据及其在应用程序之间的移动？了解数据安全状况管理 (DSPM)
简化用户访问，同时更安全地采用网络、移动和云技术。
为网络、移动和云端应用程序提供简易、安全的身份验证，从而增强 AWS 的本机安全功能。
利用生命周期、合规和分析功能，提供、审计并报告关于用户访问情况与活动的信息。
政府解决方案页面（ibm.com 外部链接）
使用 MaaS360（一种 AI 驱动的统一端点管理 SaaS 解决方案）从单个控制台快速管理和保护您的设备、用户和数据。
确保多云、混合云世界的安全具有挑战性，但又必不可少。IBM Guardium Data Protection 和 Guardium Insights on AWS 将可视化和合规性洞察分析集中在灵活且可扩展的数据安全平台中。
了解 AWS 和 IBM Security 如何构建全面的解决方案，通过 AWS Native Services 和 IBM Guardium 为您的 AWS Cloud 提供全面的零信任数据保护。
无论要迁移到 AWS Cloud 还是已经在运营 AWS Cloud，IBM Security 在云安全方面都值得信赖，可以提供领先的安全解决方案来保护 AWS Cloud 或多云部署。IBM Security 还提供专家服务来开发、实施和扩展持久的安全策略，同时补充 AWS 原生控件和服务。
AWS Cloud Threat Management Assessment 可识别您的 AWS 云安全状况中的漏洞，还提供一个集成托管安全服务、漏洞管理、人工智能和事件响应功能的计划。我们的 AWS Cloud Threat Management Assessment 将包括关于以下内容的高级审查和报告：
IBM Cloud Migration Services 为您处理企业的云迁移，让您可以专注于其他方面的工作。我们的服务可提升云采用与转型的速度、性能、可扩展性和安全性；我们的专家将帮助企业设计最佳迁移策略和路线图，提供安全、可重复且可扩展的云迁移路径。
IBM Security 服务和软件通过利用 Amazon GuardDuty、Amazon CloudTrail、Amazon CloudWatch、AWS Security Hub、AWS Network Firewall 等帮助组织集成 AWS 原生服务。
IBM Security 凭借安全软件和服务能力，被 AWS 评为 1 级 MSSP 能力合作伙伴、顶级服务合作伙伴。IBM Security 提供市场领先的咨询和系统集成、集成式威胁管理、事件响应、云安全以及与 NIST CSF 一致的托管安全服务，帮助您以编程方式实现发展和企业安全运营转型。