如何注册加入 Passport Advantage

如何注册加入 Passport Advantage
IBM® Passport Advantage 提供更优惠的定价方案、更简便的站点管理以及统一的年度续订周年日。但要享受这些权益，您必须先办理注册。

概述

如需注册 Passport Advantage，或向现有 Passport Advantage 协议添加其他站点，您可以：

  • 在线办理注册或
  • 下载、填写并向 IBM 或您的 IBM® Business Partner 交回 IBM Passport Advantage 注册表。

注册之前，请参阅不同国家或地区 Passport Advantage 注册签名要求。

注意如果您所在的国家或地区要求提供一个或两个签名，您可以使用在线注册方式，但必须打印、签名并将注册表格返回给 IBM 或您的 IBM Business Partner

在线注册

在线注册是办理新的 Passport Advantage 站点或向现有 Passport Advantage 协议中添加其他站点的最快方式。
在线注册不能用于美国联邦政府机构的注册。

第 1 步：使用您的 IBM ID 登录 Passport Advantage 在线注册系统。

  • 如果您没有 IBM ID，系统会提示您进行注册。
    • 请输入您的电子邮件地址和密码。
    • 提供所需信息。
      注意：带有 * 的字段为必填项。
    • 提交。
      注意
    • ：一旦注册被受理并处理完毕，您将收到电子邮件通知。
    • 使用您的 IBM ID 完成 Passport Advantage 在线注册流程
    • 注意：用户还可以使用 IBM ID 访问任何基于 IBM 注册的应用程序，包括 IBM Passport Advantage Online。

第 2 步：填写在线注册的所有必填字段，然后提交。适用于：

  • 无需签名的国家或地区 - 您的注册流程至此已完成。
  • 需要 1 和 2 个签名的国家或地区 - 您的注册尚未完成。您必须 (1) 下载、(2) 打印、(3) 签署注册表并 (4) 将注册表返回给您的 IBM 代表或您的 IBM Business Partner，以完成注册流程。

第 3 步：您将收到一封“欢迎加入 Passport Advantage“的电子邮件。

下载注册表格

如果您无法或不希望在线注册，可以从 IBM Terms 页面下载并填写注册表。

第 1 步：点击下方与您所在国家或地区的签名要求相对应的链接：

第 2 步：使用左侧”筛选条件“栏中的”语言“下拉菜单，选择您偏好的语言。

第 3 步：下载报名表，填写所有必填项；若当地法律要求，请进行签署。

第 4 步：将您的注册表交回 IBM 或您的 IBM Business Partner。

第 5 步：注册完成后，您将收到一封确认电子邮件。
注意：美国联邦政府客户仍须遵循美国联邦政府专属流程。

请记住

  1. Passport Advantage 提供两种注册方式。您可以：
    • 在线注册，或者
    • 下载并填写 Passport Advantage 注册表，然后将其交回给 IBM 或您的 IBM Business Partner。
  2. 政府和学术机构客户可在线或线下注册。但美国联邦政府客户必须遵循美国联邦专属程序。
  3. 请勿使用在线注册或 IBM International Passport Advantage 注册表用于 Passport Advantage Express (PAE)。PAE 基于交易模式。