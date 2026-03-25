如何注册加入 Passport Advantage

如需注册 Passport Advantage，或向现有 Passport Advantage 协议添加其他站点，您可以：
注册之前，请参阅不同国家或地区 Passport Advantage 注册签名要求。
注意：如果您所在的国家或地区要求提供一个或两个签名，您可以使用在线注册方式，但必须打印、签名并将注册表格返回给 IBM 或您的 IBM Business Partner。
在线注册是办理新的 Passport Advantage 站点或向现有 Passport Advantage 协议中添加其他站点的最快方式。
注：在线注册不能用于美国联邦政府机构的注册。
第 1 步：使用您的 IBM ID 登录 Passport Advantage 在线注册系统。
第 2 步：填写在线注册的所有必填字段，然后提交。适用于：
第 3 步：您将收到一封“欢迎加入 Passport Advantage“的电子邮件。
如果您无法或不希望在线注册，可以从 IBM Terms 页面下载并填写注册表。
第 1 步：点击下方与您所在国家或地区的签名要求相对应的链接：
第 2 步：使用左侧”筛选条件“栏中的”语言“下拉菜单，选择您偏好的语言。
第 3 步：下载报名表，填写所有必填项；若当地法律要求，请进行签署。
第 4 步：将您的注册表交回 IBM 或您的 IBM Business Partner。
第 5 步：注册完成后，您将收到一封确认电子邮件。
注意：美国联邦政府客户仍须遵循美国联邦政府专属流程。
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