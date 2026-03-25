如何注册加入 Passport Advantage

如需注册 Passport Advantage，或向现有 Passport Advantage 协议添加其他站点，您可以：

在线办理注册或

下载、填写并向 IBM 或您的 IBM® Business Partner 交回 IBM Passport Advantage 注册表。

注册之前，请参阅不同国家或地区 Passport Advantage 注册签名要求。

注意：如果您所在的国家或地区要求提供一个或两个签名，您可以使用在线注册方式，但必须打印、签名并将注册表格返回给 IBM 或您的 IBM Business Partner。