以下换算表用于将当地货币换算为通用换算单位。这为客户提供了基于货币许可的全球合计优势，随着客户的增长提供基于量的定价。

注意：此处列出的换算系数与外汇汇率换算无关。这些是基于货币之间历史关系的稳定值。除非出现重大变化，否则此表中的系数将保持不变。

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