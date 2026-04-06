针对基于支出、收入或金融资产的产品或服务许可
以下换算表用于将当地货币换算为通用换算单位。这为客户提供了基于货币许可的全球合计优势，随着客户的增长提供基于量的定价。
注意：此处列出的换算系数与外汇汇率换算无关。这些是基于货币之间历史关系的稳定值。除非出现重大变化，否则此表中的系数将保持不变。
如需更多信息，请联系您的 IBM 销售代表。
要使用换算表：
示例
步骤 1：查找以下项的对应国家或地区货币：
步骤 2：将当地货币除以换算系数：
结果：108,696 + 75,000 + 63,291 = 246,987 总所需换算单位
|国家或地区
|货币
|代码
|除以
|B
|巴林
|巴林第纳尔
|BHD
|0.38
|孟加拉国
|塔卡
|BDT
|125.21
|比利时
|欧元
|欧元
|0.92
|博茨瓦纳
|普拉
|BWP
|13.76
|巴西
|巴西雷亚尔
|巴西雷亚尔
|5.70
|保加利亚
|保加利亚列弗
|BGN
|1.90
|国家或地区
|货币
|代码
|除以
|C
|喀麦隆
|中部非洲国家银行非洲金融共同体法郎
|XAF
|604.22
|加拿大
|加元
|加元
|1.47
|智利
|智利比索
|CLF
|957.09
|中国
|人民币
|CNY
|7.36
|圣诞岛
|澳元
|澳元
|1.58
|科科斯（基林）群岛
|澳元
|澳元
|1.58
|哥伦比亚
|哥伦比亚比索
|COP
|4,292.88
|刚果民主共和国
|刚果法郎
|CDF
|2,870.79
|库克群岛
|新西兰元
|NZD
|1.71
|哥斯达黎加
|哥斯达黎加科朗
|CRC
|505.80
|科特迪瓦
|西非国家中央银行非洲金融共同体法郎
|XOF
|624.14
|克罗地亚
|欧元
|欧元
|0.92
|塞浦路斯
|欧元
|欧元
|0.92
|捷克共和国
|捷克克朗
|CZK
|23.10
|国家或地区
|货币
|代码
|除以
|D
|丹麦
|丹麦克朗
|DKK
|6.87
|多米尼加共和国
|多米尼加比索
|DOP
|63.48
|国家或地区
|货币
|代码
|除以
|E
|厄瓜多尔
|美元
|美元
|1.00
|埃及
|埃及镑
|EGP
|51.25
|爱沙尼亚
|欧元
|欧元
|0.92
|埃塞俄比亚
|埃塞俄比亚比尔
|ETB
|134.61
|欧元
|欧元
|欧元
|0.92
|国家或地区
|货币
|代码
|除以
|F
|法罗群岛
|丹麦克朗
|DKK
|6.87
|芬兰
|欧元
|欧元
|0.92
|法国
|欧元
|欧元
|0.92
|国家或地区
|货币
|代码
|除以
|G
|加蓬
|中部非洲国家银行非洲金融共同体法郎
|XAF
|604.22
|德国
|欧元
|欧元
|0.92
|加纳
|加纳塞地
|GHS
|15.52
|希腊
|欧元
|欧元
|0.92
|格陵兰岛
|丹麦克朗
|DKK
|6.87
|危地马拉
|格查尔
|GTQ
|7.79
|根西岛
|英镑
|英镑
|0.79
|国家或地区
|货币
|代码
|除以
|H
|赫德岛和麦克唐纳群岛
|澳元
|澳元
|1.58
|中国香港特别行政区
|港币
|HKD
|7.78
|匈牙利
|福林
|HUF
|377.78
|国家或地区
|货币
|代码
|除以
|I
|冰岛
|冰岛克朗
|ISK
|140.51
|印度
|印度卢比
|印度卢比
|87.36
|印度尼西亚
|印度尼西亚卢比
|IDR
|16,170.14
|伊拉克
|伊拉克第纳尔
|IQD
|1,305.00
|爱尔兰
|欧元
|欧元
|0.92
|马恩岛
|英镑
|英镑
|0.79
|以色列
|以色列新谢克尔
|ILS
|3.66
|意大利
|欧元
|欧元
|0.92
|国家或地区
|货币
|代码
|除以
|J
|日本
|日元
|日元
|146.02
|泽西岛
|英镑
|英镑
|0.79
|国家或地区
|货币
|代码
|除以
|K
|哈萨克斯坦
|坚戈
|KZT
|519.32
|肯尼亚
|肯尼亚先令
|KES
|130.22
|韩国
|韩元
|KRW
|1,445.50
|科威特
|科威特第纳尔
|KWD
|0.31
|国家或地区
|货币
|代码
|除以
|L
|拉脱维亚
|欧元
|欧元
|0.92
|黎巴嫩
|黎巴嫩磅
|LBP
|92,129.17
|列支敦士登
|瑞士法郎
|CHF
|0.86
|立陶宛
|欧元
|欧元
|0.92
|卢森堡
|欧元
|欧元
|0.92
|国家或地区
|货币
|代码
|除以
|M
|马来西亚
|马来西亚林吉特
|MYR
|4.48
|马里
|西非国家中央银行非洲金融共同体法郎
|XOF
|624.14
|马耳他
|欧元
|欧元
|0.92
|马绍尔群岛
|美元
|美元
|1.00
|马提尼克岛
|欧元
|欧元
|0.92
|马约特岛
|欧元
|欧元
|0.92
|墨西哥
|墨西哥比索
|墨西哥比索
|20.72
|摩纳哥
|欧元
|欧元
|0.92
|黑山
|欧元
|欧元
|0.92
|摩洛哥
|摩洛哥迪拉姆
|MAD
|9.73
|莫桑比克
|莫桑比克梅蒂卡尔
|MZN
|64.54
|国家或地区
|货币
|代码
|除以
|N
|纳米比亚
|纳米比亚元
|NAD
|18.48
|荷兰
|欧元
|欧元
|0.92
|新西兰
|新西兰元
|NZD
|1.71
|尼日利亚
|奈拉
|NGN
|1,620.54
|纽埃
|新西兰元
|NZD
|1.71
|诺福克岛
|澳元
|澳元
|1.58
|挪威
|挪威克朗
|挪威克朗
|10.63
|国家或地区
|货币
|代码
|除以
|O
|阿曼
|阿曼里亚尔
|OMR
|0.38
|国家或地区
|货币
|代码
|除以
|P
|巴基斯坦
|巴基斯坦卢比
|PKR
|284.31
|巴拿马
|巴波亚
|PAB
|1.00
|巴拉圭
|瓜拉尼
|PYG
|7,910.25
|秘鲁
|新索尔
|PEN
|3.71
|菲律宾
|菲律宾比索
|PHP
|57.17
|波兰
|兹罗提
|PLN
|3.91
|葡萄牙
|欧元
|欧元
|0.92
|波多黎各
|美元
|美元
|1.00
|国家或地区
|货币
|代码
|除以
|Q
|卡塔尔
|卡塔尔里亚尔
|QAR
|3.64
|国家或地区
|货币
|代码
|除以
|R
|留尼汪
|欧元
|欧元
|0.92
|罗马尼亚
|罗马尼亚新列伊
|RON
|4.63
|俄罗斯联邦
|俄罗斯卢布
|RUB
|88.84
|国家或地区
|货币
|代码
|除以
|S
|圣巴泰勒米
|欧元
|欧元
|0.92
|圣马丁（法国部分）
|欧元
|欧元
|0.92
|圣皮埃尔和密克隆
|欧元
|欧元
|0.92
|圣马力诺
|欧元
|欧元
|0.92
|沙特阿拉伯
|沙特里亚尔
|沙特里亚尔
|3.75
|塞内加尔
|西非国家中央银行非洲金融共同体法郎
|XOF
|604.22
|塞尔维亚
|塞尔维亚第纳尔
|RSD
|107.78
|新加坡
|新加坡元
|新加坡元
|1.37
|斯洛伐克
|欧元
|欧元
|0.92
|斯洛文尼亚
|欧元
|欧元
|0.92
|南非
|兰特
|南非兰特
|18.58
|西班牙
|欧元
|欧元
|0.92
|斯里兰卡
|斯里兰卡卢比
|LKR
|299.58
|斯瓦尔巴和扬马延
|挪威克朗
|挪威克朗
|10.63
|瑞典
|瑞典克朗
|SEK
|10.24
|瑞士
|瑞士法郎
|CHE
|0.86
|国家或地区
|货币
|代码
|除以
|T
|中国台湾
|新台币
|TWD
|32.77
|坦桑尼亚联合共和国
|坦桑尼亚先令
|TZS
|2,654.06
|泰国
|泰铢
|THB
|34.65
|东帝汶
|美元
|美元
|1.00
|托克劳
|新西兰元
|NZD
|1.71
|突尼斯
|突尼斯第纳尔
|TND
|3.20
|土耳其
|土耳其里拉
|TRY
|38.52
|国家或地区
|货币
|代码
|除以
|U
|乌干达
|乌干达先令
|UGX
|3,685.37
|乌克兰
|格里夫纳
|UAH
|42.44
|阿拉伯联合酋长国
|阿联酋迪拉姆
|AED
|3.67
|英国
|英镑
|英镑
|0.79
|美国
|美元
|美元
|1.00
|美国本土外小岛屿
|美元
|美元
|1.00
|乌拉圭
|乌拉圭比索
|UYI
|43.94
|国家或地区
|货币
|代码
|除以
|V
|委内瑞拉玻利瓦尔共和国
|强势玻利瓦尔
|VEF
|89.35
|越南
|盾
|VND
|24,658.90
|英属维尔京群岛
|美元
|美元
|1.00
|美属维尔京群岛
|美元
|美元
|1.00
|国家或地区
|货币
|代码
|除以
|Z
|赞比亚
|赞比亚克瓦查
|ZMW
|28.49