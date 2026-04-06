换算单位表

针对基于支出、收入或金融资产的产品或服务许可

蓝色、黑色及灰色调的几何图形插图
以下换算表可用于将本地货币换算为基于支出、收入或金融资产的产品或服务许可的通用换算单位。 帐户管理功能由您的主要联系人和指定次要联系人操作，且可用于授予 PAO 访问权限，并为您的 Passport Advantage 站点分配角色、应用程序权限及使用权限。

概述

以下换算表用于将当地货币换算为通用换算单位。这为客户提供了基于货币许可的全球合计优势，随着客户的增长提供基于量的定价。

注意：此处列出的换算系数与外汇汇率换算无关。这些是基于货币之间历史关系的稳定值。除非出现重大变化，否则此表中的系数将保持不变。

如需更多信息，请联系您的 IBM 销售代表。

说明

要使用换算表：

  1. 在换算表中找到对应的国家或地区的货币。
  2. 用本地货币金额除以换算系数。
  3. 根据需要对多种货币重复上述操作。

示例

步骤 1：查找以下项的对应国家或地区货币：

  • 欧元换算系数 = 0.92
  • 美元换算系数 = 1.00
  • 英镑换算系数 = 0.79

步骤 2：将当地货币除以换算系数：

  • 100,000 欧元 / 0.92 换算系数 = 108,696 换算单位
  • 75,000 美元 / 1.00 换算系数 = 75,000 换算单位
  • 50,000 英镑 / 0.79 换算系数 = 63,291 换算单位

结果：108,696 + 75,000 + 63,291 = 246,987 总所需换算单位

换算单位表

A

国家或地区货币代码除以
A   
奥兰群岛欧元欧元0.92
阿尔及利亚阿尔及利亚第纳尔DZK134.33
美属萨摩亚美元美元1.00
安道尔欧元欧元0.92
安哥拉宽扎AOA958.97
阿根廷阿根廷比索ARS1,296.37
澳大利亚澳元澳元1.58
奥地利欧元欧元0.92
阿塞拜疆阿塞拜疆马纳特AZN1.70

B

国家或地区货币代码除以
B   
巴林巴林第纳尔BHD0.38
孟加拉国塔卡BDT125.21
比利时欧元欧元0.92
博茨瓦纳普拉BWP13.76
巴西巴西雷亚尔巴西雷亚尔5.70
保加利亚保加利亚列弗BGN1.90

C

国家或地区货币代码除以
C   
喀麦隆中部非洲国家银行非洲金融共同体法郎XAF604.22
加拿大加元加元1.47
智利智利比索CLF957.09
中国人民币CNY7.36
圣诞岛澳元澳元1.58
科科斯（基林）群岛澳元澳元1.58
哥伦比亚哥伦比亚比索COP4,292.88
刚果民主共和国刚果法郎CDF2,870.79
库克群岛新西兰元NZD1.71
哥斯达黎加哥斯达黎加科朗CRC505.80
科特迪瓦西非国家中央银行非洲金融共同体法郎XOF624.14
克罗地亚欧元欧元0.92
塞浦路斯欧元欧元0.92
捷克共和国捷克克朗CZK23.10

D

国家或地区货币代码除以
D   
丹麦丹麦克朗DKK6.87
多米尼加共和国多米尼加比索DOP63.48

E

国家或地区货币代码除以
E   
厄瓜多尔美元美元1.00
埃及埃及镑EGP51.25
爱沙尼亚欧元欧元0.92
埃塞俄比亚埃塞俄比亚比尔ETB134.61
欧元欧元欧元0.92

F

国家或地区货币代码除以
F   
法罗群岛丹麦克朗DKK6.87
芬兰欧元欧元0.92
法国欧元欧元0.92

G

国家或地区货币代码除以
G   
加蓬中部非洲国家银行非洲金融共同体法郎XAF604.22
德国欧元欧元0.92
加纳加纳塞地GHS15.52
希腊欧元欧元0.92
格陵兰岛丹麦克朗DKK6.87
危地马拉格查尔GTQ7.79
根西岛英镑英镑0.79

H

国家或地区货币代码除以
H   
赫德岛和麦克唐纳群岛澳元澳元1.58
中国香港特别行政区港币HKD7.78
匈牙利福林HUF377.78

换算单位表（续）

I

国家或地区货币代码除以
I   
冰岛冰岛克朗ISK140.51
印度印度卢比印度卢比87.36
印度尼西亚印度尼西亚卢比IDR16,170.14
伊拉克伊拉克第纳尔IQD1,305.00
爱尔兰欧元欧元0.92
马恩岛英镑英镑0.79
以色列以色列新谢克尔ILS3.66
意大利欧元欧元0.92

J

国家或地区货币代码除以
J   
日本日元日元146.02
泽西岛英镑英镑0.79

K

国家或地区货币代码除以
K   
哈萨克斯坦坚戈KZT519.32
肯尼亚肯尼亚先令KES130.22
韩国韩元KRW1,445.50
科威特科威特第纳尔KWD0.31

L

国家或地区货币代码除以
L   
拉脱维亚欧元欧元0.92
黎巴嫩黎巴嫩磅LBP92,129.17
列支敦士登瑞士法郎CHF0.86
立陶宛欧元欧元0.92
卢森堡欧元欧元0.92

M

国家或地区货币代码除以
M   
马来西亚马来西亚林吉特MYR4.48
马里西非国家中央银行非洲金融共同体法郎XOF624.14
马耳他欧元欧元0.92
马绍尔群岛美元美元1.00
马提尼克岛欧元欧元0.92
马约特岛欧元欧元0.92
墨西哥墨西哥比索墨西哥比索20.72
摩纳哥欧元欧元0.92
黑山欧元欧元0.92
摩洛哥摩洛哥迪拉姆MAD9.73
莫桑比克莫桑比克梅蒂卡尔MZN64.54

N

国家或地区货币代码除以
N   
纳米比亚纳米比亚元NAD18.48
荷兰欧元欧元0.92
新西兰新西兰元NZD1.71
尼日利亚奈拉NGN1,620.54
纽埃新西兰元NZD1.71
诺福克岛澳元澳元1.58
挪威挪威克朗挪威克朗10.63

O

国家或地区货币代码除以
O   
阿曼阿曼里亚尔OMR0.38

P

国家或地区货币代码除以
P   
巴基斯坦巴基斯坦卢比PKR284.31
巴拿马巴波亚PAB1.00
巴拉圭瓜拉尼PYG7,910.25
秘鲁新索尔PEN3.71
菲律宾菲律宾比索PHP57.17
波兰兹罗提PLN3.91
葡萄牙欧元欧元0.92
波多黎各美元美元1.00

换算单位表（续）

Q

国家或地区货币代码除以
Q   
卡塔尔卡塔尔里亚尔QAR3.64

R

国家或地区货币代码除以
R   
留尼汪欧元欧元0.92
罗马尼亚罗马尼亚新列伊RON4.63
俄罗斯联邦俄罗斯卢布RUB88.84

S

国家或地区货币代码除以
S   
圣巴泰勒米欧元欧元0.92
圣马丁（法国部分）欧元欧元0.92
圣皮埃尔和密克隆欧元欧元0.92
圣马力诺欧元欧元0.92
沙特阿拉伯沙特里亚尔沙特里亚尔3.75
塞内加尔西非国家中央银行非洲金融共同体法郎XOF604.22
塞尔维亚塞尔维亚第纳尔RSD107.78
新加坡新加坡元新加坡元1.37
斯洛伐克欧元欧元0.92
斯洛文尼亚欧元欧元0.92
南非兰特南非兰特18.58
西班牙欧元欧元0.92
斯里兰卡斯里兰卡卢比LKR299.58
斯瓦尔巴和扬马延挪威克朗挪威克朗10.63
瑞典瑞典克朗SEK10.24
瑞士瑞士法郎CHE0.86

T

国家或地区货币代码除以
T   
中国台湾新台币TWD32.77
坦桑尼亚联合共和国坦桑尼亚先令TZS2,654.06
泰国泰铢THB34.65
东帝汶美元美元1.00
托克劳新西兰元NZD1.71
突尼斯突尼斯第纳尔TND3.20
土耳其土耳其里拉TRY38.52

U

国家或地区货币代码除以
U   
乌干达乌干达先令UGX3,685.37
乌克兰格里夫纳UAH42.44
阿拉伯联合酋长国阿联酋迪拉姆AED3.67
英国英镑英镑0.79
美国美元美元1.00
美国本土外小岛屿美元美元1.00
乌拉圭乌拉圭比索UYI43.94

V

国家或地区货币代码除以
V   
委内瑞拉玻利瓦尔共和国强势玻利瓦尔VEF89.35
越南VND24,658.90
英属维尔京群岛美元美元1.00
美属维尔京群岛美元美元1.00

Z

国家或地区货币代码除以
Z   
赞比亚赞比亚克瓦查ZMW28.49