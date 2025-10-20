IBM 于 1991 年制定了产品环保设计 (DfE) 计划，旨在更加关注企业环境政策目标对产品环保设计和性能的影响。从 20 世纪 90 年代至今，IBM 在环保设计、产品环境指标和产品回收方面引入了许多行业领先的实践。该公司的 DfE 计划已纳入 IBM 的全球环境管理体系 (EMS)，该体系已通过 ISO 14001 EMS 标准认证。
DfE 计划为 IBM 的业务组织提供方向和目标、基础设施、工具和专业知识，以便将环境生命周期因素应用到 IBM 的产品中，从产品概念到产品报废管理。IBM 的 DfE 计划的目标包括：
这些目标通过内部标准、产品规范和 IBM 产品管理流程中的其他要求来实施。
IBM 工程规范 (ES 46G3772) 为向 IBM 交付的供应商制定了基线环境要求。其他 IBM 规格、合同或采购文档可能包含对供应商的其他环境要求。ES 46G3772 包含对产品材料和制造中使用的某些化学品的限制。它还要求供应商披露有关其产品中某些材料含量的信息。此外，该规范还包括对电池、塑料部件标记和其他产品标签的要求。有关此规范的问题，应咨询 IBM 采购代表。
IBM 拥有健全的流程和最先进的工具，以帮助确保我们持续遵守全球适用的环境法律和法规。设计和合规性控制，包括《供应商向 IBM 交付产品的基本环境要求》规范、《IBM 供应商产品内容声明》 (PCD) 以及合规评估协议，均由一个由来自 IBM 负责设计、制造、采购、交付和服务我们产品供应的组织的代表组成的跨学科团队管理。该团队的活动由 IBM 产品环境合规卓越中心负责协调。
需要频繁验证产品数据，以确保零部件和产品既符合 IBM 的产品环境要求，又符合最新的法规要求。IBM 对 PCD 进行质量审计，以推动声明内容和支持性管理流程的改进。IBM 产品中所含材料的数据管理方面的改进，确保了 IBM 产品硬件的技术文档符合欧洲标准 50581 中所述的质量要求：“关于限制有害物质方面的电气和电子产品评估技术文档”。展望未来，并与五年过渡期保持一致，IBM 将迁移到新的欧洲电工标准化委员会 (CENELEC) 国际标准 EN IEC 63000:2018。
向 IBM 提供材料、部件和产品的供应商必须提供信息，以验证其产品是否符合 IBM 的环保要求。下面的《IBM 供应商产品内容声明》可用于记录必要的环境数据，以证明所采购的材料、部件和产品符合 IBM《工程规范 46G3772：供应商向IBM交付产品的基本环境要求》。
在 IBM，我们在选择产品和流程中使用的材料时采取预防性原则，努力选择对其预期用途安全且对环境影响最小的材料。因此，IBM 在潜在监管行动之前就已经主动禁止或限制在产品和流程中使用多种有害物质。
IBM 不会大量采购用于公司产品和运营的材料。IBM 使用的大部分材料是以 IBM 硬件产品中的组件和零件的形式出现的。IBM 直接采购用于产品的原材料包括用于系统机箱的金属和用于产品内部结构部件以及机箱装饰件的塑料。按重量计算，我们的大多数产品都由金属组成，这些金属含有大量回收成分，并且在产品的生命周期结束时易于回收。IBM 关注的核心指标包括某些关键材料的采购、再利用、回收以及报废产品的处置。
IBM 产品的设计目的是在使用寿命结束时可以重复使用、回收或妥善处置。
二十多年来，我们一直追求的目标是，即与具有有效升级途径的同等前代产品相比，提高新服务器产品每消耗 1 千瓦时电力所提供的计算能力。我们的设计注重能源效率，从而降低成本，采用可回收和环保材料，并在产品使用寿命结束后促进再利用和回收。
产品碳足迹报告
IBM 产品碳足迹 (PCF) 报告估算了与特定 IBM 产品的整个生命周期相关的温室气体排放量。这些报告有助于客户了解其技术决策对环境的影响，使他们能够做出更明智的选择。这些报告明确标识了所分析的特定 IBM 产品或系统。
IBM 是产品属性影响算法 (PAIA) 联盟成员，该联盟旨在开发标准化方法来评估产品对环境的影响。
企业服务器
2025 年第 2 季度，IBM 推出了全新 IBM z17 和 IBM LinuxONE 5 企业服务器。凭借 Telum II 处理器、内置 IBM watsonx 工具、z/OS 3.2 和/或最新 Linux 发行版以及即将推出的 IBM Spyre AI Accelerator 等功能，这两款服务器可以降低功耗、提高可扩展性、提供尖端的 AI 功能和强大的安全性，而不会对性能或总体拥有成本造成负面影响。主要的可持续发展功能包括：
系统容量基于 ibm.com/support/pages/ibm-z-large-systems-performance-reference 上的 LSPR 数据。功耗是使用 Power Estimation Tool for 3931 和 Power Estimation Tool for 9175 计算，可从 ibm.com/support/resourcelink/api/content/public/PowerEstimationTool-legacy.html 获得这两款工具。在最大利用率和系统环境驱动的最大功率条件下，使用绝对最大系统功率配置的最坏功率条件。结果可能有所不同。
ENERGY STAR
1992 年，IBM 成为美国环境保护署 (EPA) ENERGY STAR 计算机计划的创始成员，并帮助制定了计算机和显示器的标准。2024 年，我们有 5 款企业服务器和 7 款存储空间产品通过了该计划的规格认证。
如需了解 IBM 的 ENERGY STAR 认证服务器和存储产品列表，请访问：
IBM Cloud 碳排放计算器
IBM 与英特尔合作开发了 IBM Cloud 碳排放计算器，该工具旨在帮助组织监控和管理与其 IBM Cloud 工作负载相关的温室气体排放。该解决方案提供详细的、基于标准的温室气体排放数据，使用户能够可视化和跟踪各种云服务和地点的排放。该解决方案使企业能够识别其 IT 运营中的模式、异常和排放热点。借助这些信息，组织可以实施有针对性的策略来优化能源消耗并减少碳足迹。
2021 年，我们设定了一个目标，即到 2024 年从徽标硬件产品中消除非必要塑料包装。对于必要的塑料包装，我们的目标是确保此类包装被设计为 100% 可重复使用、可回收或可堆肥，或者在技术可行的情况下，包含 30% 或更多的回收成分。这些要求已纳入我们为供应商制定的产品包装规范。
IBM 徽标产品所用的大部分包装材料都是纤维素基材料（例如，木材、瓦楞纸板），并从证明其来自可持续经营森林的供应商处采购。少量内包装是塑料的，主要用于保护 IBM 徽标产品在搬运和运输过程中免受潮，或保护易碎系统免受冲击和振动造成的物理损坏。此外，辅助塑料包装用于帮助固定和整合运输货物。
从 2021 年到 2024 年，我们总共完成了 18 个项目，其中 5 个项目是在 2024 年完成的，估计每年可减少或替代使用 119 公吨的原生塑料材料。截至 2024 年底，仍有一个项目未完成，该项目将于 2025 年完成。