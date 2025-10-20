二十多年来，我们一直追求的目标是，即与具有有效升级途径的同等前代产品相比，提高新服务器产品每消耗 1 千瓦时电力所提供的计算能力。我们的设计注重能源效率，从而降低成本，采用可回收和环保材料，并在产品使用寿命结束后促进再利用和回收。

产品碳足迹报告

IBM 产品碳足迹 (PCF) 报告估算了与特定 IBM 产品的整个生命周期相关的温室气体排放量。这些报告有助于客户了解其技术决策对环境的影响，使他们能够做出更明智的选择。这些报告明确标识了所分析的特定 IBM 产品或系统。

IBM 是产品属性影响算法 (PAIA) 联盟成员，该联盟旨在开发标准化方法来评估产品对环境的影响。

企业服务器

2025 年第 2 季度，IBM 推出了全新 IBM z17 和 IBM LinuxONE 5 企业服务器。凭借 Telum II 处理器、内置 IBM watsonx 工具、z/OS 3.2 和/或最新 Linux 发行版以及即将推出的 IBM Spyre AI Accelerator 等功能，这两款服务器可以降低功耗、提高可扩展性、提供尖端的 AI 功能和强大的安全性，而不会对性能或总体拥有成本造成负面影响。主要的可持续发展功能包括：

提高系统容量：最大的 IBM z17（型号 Max208）与最大的 IBM z16（型号 Max200） 相比，在最坏情况下每千瓦的最大系统容量提高约 22%。

AI 驱动的工作负载优化可确保高效的硬件利用率。

工作负载整合减少了对物理基础设施的需求，符合全球可持续发展目标。

系统容量基于 ibm.com/support/pages/ibm-z-large-systems-performance-reference 上的 LSPR 数据。功耗是使用 Power Estimation Tool for 3931 和 Power Estimation Tool for 9175 计算，可从 ibm.com/support/resourcelink/api/content/public/PowerEstimationTool-legacy.html 获得这两款工具。在最大利用率和系统环境驱动的最大功率条件下，使用绝对最大系统功率配置的最坏功率条件。结果可能有所不同。

ENERGY STAR

1992 年，IBM 成为美国环境保护署 (EPA) ENERGY STAR 计算机计划的创始成员，并帮助制定了计算机和显示器的标准。2024 年，我们有 5 款企业服务器和 7 款存储空间产品通过了该计划的规格认证。

如需了解 IBM 的 ENERGY STAR 认证服务器和存储产品列表，请访问：

IBM Cloud 碳排放计算器

IBM 与英特尔合作开发了 IBM Cloud 碳排放计算器，该工具旨在帮助组织监控和管理与其 IBM Cloud 工作负载相关的温室气体排放。该解决方案提供详细的、基于标准的温室气体排放数据，使用户能够可视化和跟踪各种云服务和地点的排放。该解决方案使企业能够识别其 IT 运营中的模式、异常和排放热点。借助这些信息，组织可以实施有针对性的策略来优化能源消耗并减少碳足迹。