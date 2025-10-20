IBM 的目标是到 2030 年通过节约 能源和购买可再生能源电力，将残余温室气体排放量 减少到 350,000 吨二氧化碳当量以下 ，并使用可行技术消除 这些残余排放量，从而到 2030 年实现运营温室气体净零排放 。我们的净零排放目标得到了 以下其他目标的支持：
有关我们能源和气候目标的更多详细信息，请参阅：
IBM 于 1973 年制定了全球节能计划，并在 1975 年制定了实现第一个节能目标的方法。该公司继续致力于进一步制定降低能源消耗的方法。
能源消耗
2024 年，IBM 全球运营的所有商品总能源消耗约为 2,236,000 兆瓦时，其中 83% 是电力。得益于运营效率的提高和对节能的持续关注，这一消耗较 2023 年下降了 2%。尽管由于开发和训练 Granite AI 模型而使部分运营的工作负载增加，导致能耗有所上升，但其他运营的能耗减少抵消了这一增长。
节能项目
2024 年，我们在全球 160 多个地点实施了 544 个节能项目，避免了约 98,000 兆瓦时的能源消耗和 29,000 公吨的二氧化碳当量排放。截至 2024 年底，我们自 2021 年以来已完成 2,650 个节能项目，减少了 355,000 兆瓦时的能源消耗，提前一年超过了我们 2025 年的节能目标。节能的主要驱动因素是我们数据中心的 IT 设备升级。 我们现在将环保工作的重点放在直接消除范围 1 排放的举措上，这与我们到 2030 年实现净零排放的总体目标保持一致。
数据中心能效
为了最大限度地减少数据中心对环境的影响，我们实施了以能源效率为重点的多种方法：
空间利用：我们优化现有设施的空间利用，提高工作负载密度，从而降低单位计算能力的能耗。
技术升级： 我们通过投资节能型 IT 基础架构，充分利用硬件和软件效率方面的进步。
租赁策略：我们优先租赁可再生能源电力充足、能源效率高、配备先进、一流的冷却和电源管理系统的托管数据中心。
我们通过测量数据中心的能源使用效率 (PUE)，跟踪数据中心冷却效率目标的实现情况。2024 年，我们超额完成了 2025 年数据中心冷却效率目标，估计加权平均 PUE 为 1.41，较 2019 年基线提高 25.5%。
可再生能源电力消耗
到 2024 年，我们的可再生能源电力消耗量增加到约 148 万兆瓦时，占总电力消耗量的 79.6%，提前一年实现了 2025 年的可再生能源电力采购目标。在我们采购的可再生能源电力中，67.6% 的电量是直接与电力供应商签订合同或通过业主获得，12% 的电影已经包含在我们从电网获得的电力组合中。
数据中心可再生能源电力消耗
总体而言，我们数据中心 83% 的电力消耗来自可再生能源。到 2024 年，全球共有 35 个数据中心实现 100% 可再生电力供应。
可再生能源电力采购战略和报告
我们在报告可再生能源电力消耗时，仅计算我们实际消耗发生地的电网区域产生的电力。如果我们无法可靠地消耗那些证书所代表的电力，则我们不会依赖从其他电网区域购买非捆绑的可再生能源证书来构成任何“可再生能源百分比”。我们对“电网区域”的定义与美国能源信息管理局1对电力平衡机构辖区的定义一致。我们在其他司法管辖区也采用相同的概念。
IBM 将风能、水能、生物质能、太阳能和地热能产生的可再生电力纳入报告的可再生电力消耗中。我们报告所有已签约的可再生电力采购，无论这些电力来自新建还是现有的发电设施，无论是“新增”还是其他形式，并且不会对大型水电站有所歧视。所有采购行为都向供应商表明，我们希望他们能够维持并扩大其可再生电力的供应。这种方法也认识到，所有可再生电力来源都有助于我们经济的脱碳。
即使 IBM 采购的可再生电力是在我们实际所在电网区域产生的，交付给我们的部分电力也可能来自化石燃料或其他来源，尽管 IBM 采购的可再生电力净总量仍将等于我们所声称的数量。当可再生电力产生的时间（例如，当太阳照耀或风吹过时）与我们使用电力的时间不一致时，就会发生这种情况。
IBM 计算可再生能源电力消耗的方法
IBM 将可再生能源电力消耗分为两类：
为了量化签约购买的可再生能源，公司依靠与供应商签订的合同。通常，IBM 会获得相应数量的捆绑可再生能源证书 (REC) 或原产地保证 (GoO)，以确认这些信息。在无法提供 REC 或 GoO 的地区，公司会获取其他等效文件，作为 REC 或 GoO 的替代证据。
IBM 利用来自国际能源署2、美国环境保护署 3 （电网子区域级别）和加拿大能源监管机构4 （省级级别）提供的按来源划分的公开电力生产数据，来估算电网供应的可再生能源。公司致力于在每个报告周期中获取最新、可靠的数据。
IBM 并不会为了达到理想的指标而随意将可再生能源电力消耗分配给某些类型的运营（例如，将公司所有的可再生能源消耗分配给数据中心运营）。该公司的做法是，在设施层面上，将可再生能源消耗量按比例分配给电力消耗运营。
IBM 的温室气体减排目标
IBM 在 2021 年制定了第五代温室气体减排目标：到 2025 年，在调整收购和剥离业务后，将运营产生的温室气体排放量相较于 2010 基准年减少 65%。该目标涵盖 IBM 的所有范围 1 和范围 2 排放，包括与 IBM 在托管数据中心用电相关的范围 3 排放。 从 2024 年开始，这些托管数据中心的排放（之前被归类为范围 3 排放）被重新归类为范围 2 排放，以便更好地与运营控制概念保持一致。我们将继续在能源和气候目标中报告这些排放。
在 2023 年实现 2025 年运营温室气体减排目标后，我们继续在 2024 年将运营温室气体排放量减少至 265,000 公吨二氧化碳当量。我们目前尚未达到 2030 年净零排放目标中承诺的 350,000 公吨二氧化碳当量的剩余排放量目标。
展望未来，我们的目标是通过更多的节能行动继续推动减排，并实现我们 90% 的可再生能源电力目标。在接近 2030 年净零排放目标的过程中，我们将继续评估消除剩余温室气体排放的各种方案。
IBM 应对价值链温室气体排放的方法
2024 年，IBM 估计并报告了四个范围 3 类别的排放量，包括上游租赁资产、员工通勤、商务旅行和售出产品的使用。 随着我们继续实施 IBM Envizi Suite 以简化范围 3 报告，我们目前正努力在 2026 年报告 2025 日历年排放的所有重要范围 3 类别的清单。
我们的价值链温室气体减排工作侧重于在整个供应链中进行能力建设。例如，IBM 要求所有一级供应商设定温室气体减排目标，并公开披露其结果。排放密集型行业的主要供应商还需设定符合联合国政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 建议的基于科学的目标。为了解决下游排放问题，IBM 的长期目标之一就是不断提高服务器产品的能源效率。我们还致力于利用 IBM 科技来帮助客户提高运营效率，并应用我们的技术来加快解决全球环境挑战的方案。
ISO 14064 - 第 1 部分：组织层面温室气体排放和清除的量化和报告指南
经过数十年量化和披露温室气体排放的实践之后，IBM 的温室气体排放核算和管理内部流程于 2022 年首次通过 ISO 14064-1 认证。
IBM 根据《温室气体议定书：企业核算与报告标准》计算其温室气体排放，并遵循与 ISO 14064-1 标准相一致的程序。 数据和政策页面 上的数据摘要提供了有关 IBM 2024 年排放清单的信息。