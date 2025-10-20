IBM 于 1973 年制定了全球节能计划，并在 1975 年制定了实现第一个节能目标的方法。该公司继续致力于进一步制定降低能源消耗的方法。

能源消耗

2024 年，IBM 全球运营的所有商品总能源消耗约为 2,236,000 兆瓦时，其中 83% 是电力。得益于运营效率的提高和对节能的持续关注，这一消耗较 2023 年下降了 2%。尽管由于开发和训练 Granite AI 模型而使部分运营的工作负载增加，导致能耗有所上升，但其他运营的能耗减少抵消了这一增长。

节能项目

2024 年，我们在全球 160 多个地点实施了 544 个节能项目，避免了约 98,000 兆瓦时的能源消耗和 29,000 公吨的二氧化碳当量排放。截至 2024 年底，我们自 2021 年以来已完成 2,650 个节能项目，减少了 355,000 兆瓦时的能源消耗，提前一年超过了我们 2025 年的节能目标。节能的主要驱动因素是我们数据中心的 IT 设备升级。 我们现在将环保工作的重点放在直接消除范围 1 排放的举措上，这与我们到 2030 年实现净零排放的总体目标保持一致。

数据中心能效

为了最大限度地减少数据中心对环境的影响，我们实施了以能源效率为重点的多种方法：

空间利用：我们优化现有设施的空间利用，提高工作负载密度，从而降低单位计算能力的能耗。

技术升级： 我们通过投资节能型 IT 基础架构，充分利用硬件和软件效率方面的进步。

租赁策略：我们优先租赁可再生能源电力充足、能源效率高、配备先进、一流的冷却和电源管理系统的托管数据中心。

我们通过测量数据中心的能源使用效率 (PUE)，跟踪数据中心冷却效率目标的实现情况。2024 年，我们超额完成了 2025 年数据中心冷却效率目标，估计加权平均 PUE 为 1.41，较 2019 年基线提高 25.5%。