根据集成的 IBM 产品，您的应用程序可能是存储在纯文本 XML 文件中的映射或正则表达式的集合。您的应用程序也可以是基于 Python 的简单纯文本脚本的集合，这些脚本调用商业产品的 API，然后对返回的结果进行转换，以便可以在 IBM 产品中显示。核心价值在于两个商业产品的集成，而不是免费的应用程序或集成模块，后者通常在 AppExchange 上以开源许可发布。如果您的应用程序由 Python 脚本组成，那么从技术上讲，您是在提供源代码。