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关于该计划

不需要，该计划项下的软件访问权限、验证或帮助不收费。

不，但如果您希望快速连续提交应用程序的多个版本，我们将与您合作简化流程。

不是，AppExchange 上的实际材料全都可以免费下载。

 

不是，但您可以通过 IBM Partner Plus 了解更多信息。

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请联系我们 (IBMSecurityAlliances@wwpdl.vnet.ibm.com)，我们可以安排一次电话简介来说明该计划和相关机会。

不需要，我们的文档和 SDK 被视为非机密。

如果您要提交应用程序，则需要接受点击条款（ibm.com 外部链接）。

不，这不是必需的，但欢迎您加入我们的计划和一般性 IBM Partner Plus 计划。

根据集成的 IBM 产品，您的应用程序可能是存储在纯文本 XML 文件中的映射或正则表达式的集合。您的应用程序也可以是基于 Python 的简单纯文本脚本的集合，这些脚本调用商业产品的 API，然后对返回的结果进行转换，以便可以在 IBM 产品中显示。核心价值在于两个商业产品的集成，而不是免费的应用程序或集成模块，后者通常在 AppExchange 上以开源许可发布。如果您的应用程序由 Python 脚本组成，那么从技术上讲，您是在提供源代码。

是的，我们可以提供各种软件的访问权限。

是的，有少数精品开发公司具备 IBM Security 集成方面的专业知识，我们可以提供相关联系人列表。
后续步骤

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