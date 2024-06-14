利用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 管理 WebSphere 性能

利用 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 监控 WebSphere Application Server (WAS) 性能和可用性
连接三个屏幕截图的信息插图，内容涉及发送和接收数据、GCP 和 zIIP 以及 WebSphere 事务

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 使性能分析师能够更有效、更高效地管理和优化其 WebSphere Application Server 环境。预防风险，节省时间并优化配置您的环境。

 
优势
主动分析和预防风险

获取内置的运行状况洞察分析，对数百个关键指标进行评级，以主动识别应用程序运行状况和性能的风险。源自 AI 的异常检测会突出显示统计上的显著变化，从而加速解决问题。
节省时间并快速解决问题

使用数千份开箱即用的报告，结合强大、直观的 GUI 以及实时比较和编辑，上下文相关的深入分析功能帮助最大限度地利用时间来预防和解决问题。最大限度减少停机时间，无需自定义编码。
加快学习速度并增强领域专业知识

利用交互式、可定制和可共享的仪表板、内置解释和广泛的深入分析来提高员工的工作效率。使用 AI 作为力量倍增器来加快学习速度，促进协作并提高分析效率。

包含的功能

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 支持 WebSphere Application Server for z/OS 事务日志记录（SMF 120 子类型 9），因此您可以跟踪事务响应时间和资源消耗。这些记录提供了详细的事务级指标，说明工作运行的位置和工作性质，包括处理器消耗、传输字节数和响应时间。

业务层面的报告 各单元的事务处理率 各组群的事务处理率 响应时间与事务处理率的比较 特定 URI 的响应时间和事务处理率

 

CPU 和 zIIP 使用率 按日期比较 事务概述 通过云交付实现 AIOps
资源 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 利用详细的 z/OS 专家知识自动生成数百种洞察分析，并显著提高 z/OS 基础设施运行的可见性。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 的总体经济影响
Forrester Consulting 开展了一项总体经济影响 (TEI) 研究，从降低风险、硬件、生产率和成本节约以及更好的性能管理等方面阐述了 IBM Z Intellimagic Vision for z/OS 为组织带来的益处。
排除 WebSphere Application Server CPU 和 zIIP 使用率过高的故障
本视频演示分析 WebSphere 处理器使用率、识别 CPU 高利用率和优化 zIIP 卸载。深入了解预定义的报告、深入分析和功能，实现高效分析和共享。
监控 WebSphere 事务
学习使用 SMF 120 子类型 9 记录排除 WebSphere Application Server (WAS) 事务问题。利用预定义报告和深入分析功能，跟踪工作负载模式、执行功能规划并隔离问题。
监控 WebSphere 数据量
本视频介绍基于 SMF 120 子类型 9 记录的事务报告主题，特别是每次请求/响应的数据量。
了解您的 WebSphere for z/OS 工作负载
了解如何从 SMF 115 和 SMF 116 记录类型中提取洞察分析并优化配置。
采取后续步骤

无论您正在进行产品研究、需要紧急服务还是想讨论 IBM 产品和服务如何提供帮助，我们的专家都将竭诚为您服务。

 预约实时演示 订阅时事通讯
更多探索方式 文档 支持 演示中心 IBM Z AIOps 产品组合