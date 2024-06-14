IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 使性能分析师能够更有效、更高效地管理和优化其 WebSphere Application Server 环境。预防风险，节省时间并优化配置您的环境。
获取内置的运行状况洞察分析，对数百个关键指标进行评级，以主动识别应用程序运行状况和性能的风险。源自 AI 的异常检测会突出显示统计上的显著变化，从而加速解决问题。
使用数千份开箱即用的报告，结合强大、直观的 GUI 以及实时比较和编辑，上下文相关的深入分析功能帮助最大限度地利用时间来预防和解决问题。最大限度减少停机时间，无需自定义编码。
利用交互式、可定制和可共享的仪表板、内置解释和广泛的深入分析来提高员工的工作效率。使用 AI 作为力量倍增器来加快学习速度，促进协作并提高分析效率。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 支持 WebSphere Application Server for z/OS 事务日志记录（SMF 120 子类型 9），因此您可以跟踪事务响应时间和资源消耗。这些记录提供了详细的事务级指标，说明工作运行的位置和工作性质，包括处理器消耗、传输字节数和响应时间。
业务和技术管理部门都需要从有意义的角度来看待他们的工作负载，而一张图片胜过千言万语。共享不同 WebSphere 应用程序工作负载随时间变化的 CPU 消耗量和事务处理率的图表和仪表板，以促进业务部门和 IT 部门之间的沟通和规划。
了解应用程序的典型行为有助于您识别可能导致问题的变化。随着时间的推移对工作负载进行剖析，有助于确定变化是否是多日、多周或多月的典型趋势。
利用单击和深入分析功能，从整体视图向下浏览到细粒度的详细信息。该图表是一份预定义报告，显示按组群细分的相同总体事务处理率。预设图表可按节点、服务器、服务、事务类别、请求类型或 URI 等粒度查看。
在同一视图中查看总体事务处理率和响应时间，可让您在出现问题时缩小问题范围，或对工作负载进行剖析，以便进行趋势分析。您还可以看到响应时间的细分组件，如黄色尖峰中的调度延迟时间。根据需要细化查看数据。
当应用程序出现问题时，您需要特定于该应用程序的数据来帮助排除故障。在 WebSphere 中，这意味着 URI 级别的数据。该图显示了一个特定 URI 在调度时间上的大部分延迟，原因是几次“点击”深入分析了整个 WebSphere 环境数据。
查看特定单元的通用 CPU 时间和 zIIP 时间可为资源优化工作和问题分析提供有价值的见解，有助于做出明智决策和提高系统性能。您还可以看到在符合 zIIP 条件的 CP 上花费的任何时间。根据需要细化查看数据。
利用内置的直观比较功能，了解计划内和计划外变更的影响。此示例显示了每个单元发送或接收的数据（以 MB 为单位），并将一天与另一天进行了比较。如果您对应用进行了更改，并预计 D4 单元的数据传输量会减少，您可以验证并量化其益处，或对其进行调查。
从图表视图切换到表格视图，以更贴近当前任务的方式消化数据。 这份预定义、可定制的报告按事务类别列出了关键事务指标，显示了 CPU 时间、事务处理率和响应时间等关键指标，并提供了更多详细信息。
采用云模型的优势包括快速实施（无需花费时间在本地安装和设置产品）、最少的设置（仅用于传输 SMF 数据）、减轻人力资源负担以及轻松访问 IntelliMagic 咨询服务以补充本地技能。