利用内置的直观比较功能，了解计划内和计划外变更的影响。此示例显示了每个单元发送或接收的数据（以 MB 为单位），并将一天与另一天进行了比较。如果您对应用进行了更改，并预计 D4 单元的数据传输量会减少，您可以验证并量化其益处，或对其进行调查。