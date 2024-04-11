打造具备差异化优势的客户体验 IBM® WebSphere® Remote Server 为存储环境中的创新奠定了基础，这些环境中面向客户的技术以及自助服务技术的需求量都很大。此软件提供了用于构建、组装、部署和管理支持行业标准的下一代解决方案的平台。除了保护现有的解决方案之外，此软件还利用 J2EE 中间件技术提供真正的即插即用平台。

连接一系列强大且成熟的产品 此软件通过 IBM Retail Store Server 版本和 IBM WebSphere Remote Server 的附加捆绑包集成了现有技术和新技术。您可以借助这些工具连接分布式环境中的各种系统，例如 POS 应用程序。

快速开发和部署远程技术 此软件支持使用基于标准的平台将应用程序部署到成百上千个分布式位置。您可以提供移动设备、销售点 (POS) 数据传输、射频识别 (RFID)、动态产品信息、库存控制应用等。此软件将帮助您利用企业实施技术中已在使用的中间件来满足当前需求，同时从业务和 IT 角度为未来的增长做好准备。