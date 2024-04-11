IBM® WebSphere® Remote Server 也称为 IBM Retail Store Server，可提供面向服务的架构平台，用于将创新型新技术集成到分布式零售环境中。此服务器专为远程零售地点而设计，这些地点需要面向客户的创新技术来响应新的客户需求和机会。IBM WebSphere Remote Server 提供四个独特版本和两个附加捆绑包，如“产品选项”所述。这些版本旨在跨越具有数个到数千个远程位置和设备的网络，提供可靠、高度安全的运营和集中管理技术。
在新技术可用时添加并进行创造性地集成，以提升效率并提供具备差异化优势的客户体验。
在恰当的时间和地点，以合适的价格提供消费者所需的商品和服务。
从移动设备、销售点 (POS) 数据传输、射频识别 (RFID)、动态产品信息、库存控制应用等中获益。
选择存储和企业的配置：基本存储基础结构和管理、存储内应用程序集成或企业平台。
IBM® WebSphere® Remote Server 为存储环境中的创新奠定了基础，这些环境中面向客户的技术以及自助服务技术的需求量都很大。此软件提供了用于构建、组装、部署和管理支持行业标准的下一代解决方案的平台。除了保护现有的解决方案之外，此软件还利用 J2EE 中间件技术提供真正的即插即用平台。
此软件通过 IBM Retail Store Server 版本和 IBM WebSphere Remote Server 的附加捆绑包集成了现有技术和新技术。您可以借助这些工具连接分布式环境中的各种系统，例如 POS 应用程序。
此软件支持使用基于标准的平台将应用程序部署到成百上千个分布式位置。您可以提供移动设备、销售点 (POS) 数据传输、射频识别 (RFID)、动态产品信息、库存控制应用等。此软件将帮助您利用企业实施技术中已在使用的中间件来满足当前需求，同时从业务和 IT 角度为未来的增长做好准备。
IBM WebSphere Remote Server 支持更加敏捷地响应市场中不断变化的需求。您可以在零售位置实施技术，同时进行集中管理。此软件可提供消费者所需的服务水平和购物体验。
IBM WebSphere Remote Server 客户可选择部署以下程序：
IBM Retail Store Server Starter Edition
IBM Retail Store Server Starter Edition，搭载 Informix Database
IBM Retail Store Server Advanced Edition
IBM Retail Store Server Advanced Edition，搭载 Informix Database
IBM Monitoring Add On for IBM Retail Store Server
IBM App Connect Enterprise for IBM Retail Store Server
IBM WebSphere Application Server Network Deployment
IBM WebSphere Application Server Network Deployment
IBM WebSphere Application Server Network Deployment
IBM WebSphere Application Server Network Deployment
IBM Tivoli Composite Application Manager for Applications
IBM App Connect Enterprise
IBM MQ Advanced
IBM MQ Advanced
IBM MQ Advanced
IBM MQ Advanced
IBM Db2® Standard Edition
IBM Informix® Enterprise Edition
IBM Db2® Standard Edition
IBM Informix® Enterprise Edition
提供具有使用限制的 IBM 中间件接入点
提供具有使用限制的 IBM 中间件接入点
无使用限制
无使用限制
借助此类资源了解此 IBM® WebSphere® 解决方案如何提供灵活、安全的服务器运行时。
查找有关如何创建和维护 IBM MQ 环境的详细说明信息。
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