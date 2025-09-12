TechXChange 2025 立即注册加入数据整合客户咨询委员会

现代化批量数据集成

高性能移动和转换海量复杂数据

数据整合设置和客户交互的屏幕截图

IBM® watsonx.data integration 简介：数据工程的新方向

 

观看网络研讨会，了解 watsonx.data integration 如何助力您增强 AI，同时简化数据工程。

为关键任务工作负载提供 ETL/ELT 流水线支持

IBM® watsonx.data integration 提供行业领先的现代化提取、转换、加载 (ETL) 及提取、加载、转换 (ELT) 功能，助力组织在多云和混合云环境中移动和转换可信数据，满足下游用例需求。

直接从任何数据源加载数据并通过多种创作体验向任意目标交付数据，同时使用 watsonx.data integration 的内置并行引擎实现可扩展性与一流的性能。

一次构建，随处部署

在靠近数据的地方运行数据管道 — 无论是在本地、云端、跨区域还是混合环境中，同时优化运行速度、成本效益与安全性。
全民可用的数据集成

从无代码到专业编码，直观的设计选项支持不同经验水平的用户创建管道和交付可信数据。
更快执行更多数据流水线

利用高速、复杂的数据转换，加速从设计到部署的进程，从而以更少延迟为更多管道提供支持。
内置可靠性保障

内置数据质量与治理功能确保流水线稳定性和结果可靠性。

功能

产品用户界面屏幕截图演示远程引擎功能

借助云原生控制平面进行管道设计，搭配在数据存储位置安全执行的数据平面，从而有效减少数据移动、延迟和风险。
产品用户界面屏幕截图演示 ETL/ELT 灵活切换功能

借助单一设计体验，您可以创建可重复使用的管道，并根据工作负载在 ETL、ELT 和 TETL 执行模式间无缝切换，且无需返工。
并行引擎产品用户界面屏幕截图

强大的并行引擎自动将任务拆分为多个同步运行的较小操作，从而提升吞吐量、扩展性与性能。
DataStage SDK 产品用户界面屏幕截图

全面 Python SDK 赋予开发人员完全掌控力，能大规模编写可维护管道，同时确保与图形化流程的功能一致性，并支持代码与用户界面间的便捷切换。
产品用户界面屏幕截图演示批量流流水线助手

通过 AI 聊天机器人助力，使用自然语言即可生成批量管道，只需最少的手动设置，即可更快地将意图转化为管道。
产品用户界面屏幕截图演示数据质量转换功能

借助 IBM® Address Verification Interface (AVI) 清洗、验证和标准化地址数据 — 提供经过认证的解析、音译、地理编码和反向地理编码，以确保准确性和一致性。

 
      用例

      云现代化 数据湖仓/仓库迁移 并购整合 银行业 医疗保健 零售业

      资源

      带有图形和数据图标的数字科技用户界面插图
      演示
      深入了解 watsonx.data integration 的交互式演示。
      计算机屏幕上显示的三个配置文件图标的插图
      网络研讨会重播
      了解现代团队如何将实时数据转化为实时决策。
      现代设计中带有蓝色和白色层的插图
      解决方案简介
      探索 watsonx.data integration 的完整能力图谱
      采取后续步骤

      是时候将数据转化为竞争优势了。立即体验 watsonx.data integration。

