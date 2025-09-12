高性能移动和转换海量复杂数据
IBM® watsonx.data integration 提供行业领先的现代化提取、转换、加载 (ETL) 及提取、加载、转换 (ELT) 功能，助力组织在多云和混合云环境中移动和转换可信数据，满足下游用例需求。
直接从任何数据源加载数据并通过多种创作体验向任意目标交付数据，同时使用 watsonx.data integration 的内置并行引擎实现可扩展性与一流的性能。
在靠近数据的地方运行数据管道 — 无论是在本地、云端、跨区域还是混合环境中，同时优化运行速度、成本效益与安全性。
从无代码到专业编码，直观的设计选项支持不同经验水平的用户创建管道和交付可信数据。
利用高速、复杂的数据转换，加速从设计到部署的进程，从而以更少延迟为更多管道提供支持。
内置数据质量与治理功能确保流水线稳定性和结果可靠性。
使用 watsonx.data integration 将各类本地系统（包括传统数据仓库）无缝迁移至现代云平台。与传统 ETL 解决方案相比，在速度和成本效益上均实现提升。
将经过转换的数据跨混合或多云环境移动至湖仓一体或云数据仓库，赋能数据分析、推动洞察生成、支持更明智的决策制定。
通过使用内置发现、元数据管理和沿袭跟踪来统一不同数据集，简化并购活动期间的复杂数据整合。watsonx.data integration 以单一解决方案取代小众 ETL 工具，全面满足企业更广泛的数据需求。
转换大量交易数据以满足监管报告和商业智能需求。批量处理最大限度地减轻系统压力并降低运营成本。
将分散系统中的患者数据统一起来，用于分析和合规。跟踪端到端数据转换以支持监管和审计要求。
整合各种运营来源的客户数据并实现标准化。watsonx.data integration 支持集中化分析，为个性化营销和业务优化提供支持。