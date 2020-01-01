IBM Watson Studio 平台可帮助企业在任何云端构建和扩展可信 AI。Gartner 发布了最新的“数据科学和机器学习平台魔力象限 (MQ)”报告，IBM 很荣幸地在这一领域被评为领导者。Gartner 认为，IBM Cloud Pak® for Data 上的 IBM Watson Studio 为寻求更高效地运行和管理 AI 模型的组织“提供了全面的现代化解决方案”，简化了 AI 生命周期管理，并为数据科学家提供了相应的技术，进而成功优化其数据驱动的决策机制。