查看注册并开始使用 IBM Cloud Pak® for Data as a Service 的步骤。
查看如何使用 IBM Cloud Pak for Data as a Service 上的 IBM Watson® Studio 相关文档。
查看这些书面文档的可视化表述。
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分析师报告
The Forrester Wave 发布 PAML 报告
深入了解 IBM 如何在《The Forrester Wave™：多模态预测分析和机器学习》（2020 年第 3 季度）中荣膺领导者称号。
IDC MarketScape
了解 IBM 在 IDC MarketScape“2020 年全球高级机器学习软件平台”中荣膺领导者称号的原因。
Gartner 时事通讯中关于 ModelOps 的报道
访问免费提供的高管时事通讯，其中包含两份 Gartner 研究报告。
Forrester 关于“可解释 AI”的 TEI 研究报告
请参阅 New Technology: The Projected Total Economic Impact™ of Explainable AI and Model Monitoring in IBM Cloud Pak for Data 中的模型监控优势。
ESG 技术验证
查看相关结论，了解 IBM Cloud Pak for Data 上的 IBM Watson Studio 如何帮助您实现 AI 生命周期自动化。
451 Research 信息图
查看信息图：作为转型变革驱动因素的 ModelOps 和智能自动化。
451 Research 简报
在此 451 Research 简报中，深入了解为云原生应用构建具备智能自动化的 ModelOps 的价值。
Forrester AI 2.0
了解如何利用五项下一代 AI 进步成果，完成企业升级。
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网络研讨会
2021 年春季：数据科学和 AI 网络研讨会系列
观看这个分为 5 部分的网络研讨会系列，了解 AI 的后续发展以及如何从最新创新成果中获益。
2020 年冬季：数据科学和 AI 网络研讨会系列
观看这个分为 5 部分的网络研讨会系列，探索未来的 AI 和数据科学发展之路。
Forrester：AI 工厂和 AI 开发运维
了解采用工厂方式测试和交付 AI 模型的具体方法和最佳实践。
IBM 关于 AI 和生命周期自动化的创新预览
了解如何扩展 AI 工程和 ModelOps，挖掘 AI 投资的全部潜力。
Forrester：前 10 大 AI 和技术趋势
聆听两位一流的分析师谈论 2022 年的宏观动态、IT 投资、AI 最佳实践和新兴技术等。
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白皮书、解决方案简介和信息图
数据和 AI 平台买家指南
考虑采用正确的数据和 AI 平台加速数字化转型并实现成功的投资回报时，此指南可助您获得相关问题的答案。
IBM Cloud Pak for Data 解决方案简介
简要了解 IBM Cloud Pak® for Data 平台，您可在该平台跨多云实施 Watson Studio。
Watson Studio 解决方案简介
简要了解该产品如何帮助数据科学家和业务分析师构建、训练和管理模型，并交付 AI 支持的应用程序。
简化模型风险管理
发现 5 种简化 AI 模型风险管理的方法。
AI 治理
快速了解什么是 AI 治理及其重要性。
IBM Research 有关减少偏见的研究
遵循此框架，了解如何保持模型公平性。
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社区和文档
Watson Studio 社区
了解运用 Watson Studio 实施 AI 项目的其他人员，并积极与大家互动。
Stack Overflow 问答网站
获取有关产品常见问题的答案。
Github 存储库
查找 IBM 有关数据科学的演示、教程、应用程序示例等更多内容。
入门文档
查看更多关于 IBM Cloud Pak for Data as a Service 中 Watson Studio 的具体功能的信息，包括各种关键任务视频等。
开源框架
采用常用的工具、库和框架训练和部署机器学习模型。
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产品导览和教程
IBM Machine Learning Accelerator
通过了解功能开始使用这个端到端的深度学习平台。
创建 SPSS Modeler 流
了解如何使用 IBM® SPSS® Modeler 流功能，以图形化的方式构建和评估机器学习模型。
建模器流产品导览
创建 SPSS 机器学习模型，评估客户流失风险并对记录评分。
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演示视频
神经网络建模器工具
了解在深度学习实验中，使用此工具构建模型的速度到底有多快。
模型部署
了解如何构建模型和设计模型原型、监控部署并采用新数据重新训练模型。
决策优化建模
了解如何使用建模助手针对供需计划构建决策优化模型。
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培训和认证
学习旅程
深入了解演示、电子学习课程和徽章小测验，积累基础知识并验证技能。
基本操作视频
了解如何在单一环境中使用领先的开源软件和 IBM 软件提高生产效率。
Watson Studio 基础知识
在此视频中了解更多信息。此视频是“解决方案架构师：IBM Cloud Pak for Data”产品认证培训的一部分。
ML 快速原型设计课程
通过学习“使用 IBM Watson Studio 进行机器学习快速原型设计”这一课程，了解如何创建自动化管道。
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热门任务操作说明文档
细化数据
使用 IBM Cloud Pak for Data 中的 Data Refinery，通过图形化的流编辑器来清理和整理表格数据。
创建 Jupyter Notebook
查看如何创建 Notebook 文件，使用 Notebook 示例，或将您自己的 Notebook 引入 IBM Cloud Pak for Data 上的 Watson Studio。
编写和运行 Notebook
查找有关如何编写和运行开源 Notebook 的步骤和视频。
可视化建模
利用 Watson Studio 中的 SPSS Modeler 快速准备数据，以可视化的方式开发模型。
开始使用 AutoAI
了解如何使用这种无代码方法来构建和部署机器学习模型。
使用 Decision Optimization
了解如何在 Watson Studio 中使用 IBM 业界领先的决策优化解决方案。
准备监控模型
了解如何使用 IBM Watson® OpenScale™ 来跟踪和监控模型的质量、公平性和漂移指标。
管理模型风险
了解如何使用模型风险管理解决方案来比较和评估模型。
IBM Watson Studio 平台可帮助企业在任何云端构建和扩展可信 AI。Gartner 发布了最新的“数据科学和机器学习平台魔力象限 (MQ)”报告，IBM 很荣幸地在这一领域被评为领导者。Gartner 认为，IBM Cloud Pak® for Data 上的 IBM Watson Studio 为寻求更高效地运行和管理 AI 模型的组织“提供了全面的现代化解决方案”，简化了 AI 生命周期管理，并为数据科学家提供了相应的技术，进而成功优化其数据驱动的决策机制。
Watson Studio 是多云数据和 AI 平台 IBM Cloud Pak for Data 的核心服务之一。与 IBM Watson® Machine Learning 和 IBM Watson® OpenScale™ 一起，Watson Studio 为数据科学家、应用程序开发者和主题专家提供了相关工具，帮助他们展开协作，轻松地使用数据来大规模地构建、运行和管理模型。
Watson Studio 是 IBM Cloud Pak for Data 上的一项服务。可以在私有云（在防火墙内）、混合云、Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure 和 Google Cloud 中部署 IBM Cloud Pak for Data。也可以在 IBM Cloud® 全托管的 IBM Cloud Pak® for Data as a Service 上使用 Watson Studio。还可以通过与 IBM Cloud® Satellite™ 集成跨本地部署、边缘计算和来自任何云供应商的公共云环境运行数据和 AI 服务。也可以在预先配置的一体化本地部署平台 IBM Cloud Pak® for Data System 上部署 Watson Studio。
是。Watson Studio 通过 Lite 套餐提供免费试用。您可随意使用 Lite 套餐，但需遵循每个月都会更新的月度使用量限制。
IBM SPSS Modeler 订阅已更名为 IBM Watson® Studio Desktop 订阅。但是，Watson Studio Desktop 订阅用户无需额外付费，即可下载 SPSS Modeler Premium 单机版。
是。IBM Decision Optimization 随 IBM Watson Studio for IBM Cloud Pak for Data 一起提供。
IBM Watson 应用程序由 IBM Cloud 提供支持。如果您以前使用过 IBM Cloud 帐户，则说明该帐户现已过期。如需继续试用，您必须通过此网页右下角提供的“欢迎洽谈”按钮，联系 IBM 获取试用代码。
您无法从 Watson Studio 应用程序中将 5 GB 以上的数据文件加载到项目中。如果您的文件较大，那么必须使用 IBM Cloud® Object Storage API，分多个部分加载数据。查看 curl 命令，可在 IBM Cloud 上直接与 IBM Cloud Object Storage 一起使用。
IBM 欢迎您提供有关改进 Watson Studio 的任何反馈、请求和建议。访问论坛，您可以在此向 IBM 产品和工程团队表达您对产品的改进想法。
是，可查找相应的软件版本并提交工单。