云时代最大的教训之一在于，云的经济优势属于那些实现优势的企业。云本身并不能提高应用程序的性能或财务回报。事实上，如果云管理员不够勤奋，情况可能正好相反。问题在于，管理云复杂性的人工流程无法大规模执行。

需要自动化来有效指导云优化过程。一款新兴的 AI 驱动云优化解决方案现可提供此类功能。在本报告中，使用 IBM® Turbonomic® 平台的 PeerSpot 成员对选择此类云优化解决方案的最佳实践进行了权衡。在他们看来，恰当的解决方案是将应用程序的性能放在首位，利用自动化、支持 Kubernetes、提高 IT 工作效率并降低云成本。