在面临不断增长的数据量和需要快速检索功能的情况下，处理安全、可扩展和经济高效的数据存储挑战可能会成为一项艰巨的任务。然而， IBM TS1170 Tape Drive 可以帮助您应对这些挑战。它提供高达 50TB 的安全高容量存储，能够在数据需求持续增长的情况下解决可扩展性和安全性问题。

IBM TS1170 Tape Drive 提供了一种便捷的解决方案，可以利用高数据密度，改善安全性和经济高效的长期数据保留基础架构。TS1170 具备高性能，容量提升了 2.5 倍，支持灵活数据存储和数据加密。

TSS1170 提供 FC-16 和 SAS-12 等接口，与现有的自动化设备兼容，有效地保护了您在磁带自动化方面的投资。它还支持 IBM Storage Archive 中的 LTFS 格式，可实现直接、直观和图形化的数据访问。借助它的安全静态数据加密功能，您可以确保数据的机密性，防止未经授权的访问，满足严格的合规性要求并与客户建立信任。