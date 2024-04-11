IBM TS1170 是一款磁带存储驱动器，本机容量高达 50TB，压缩格式容量高达 150TB。
在面临不断增长的数据量和需要快速检索功能的情况下，处理安全、可扩展和经济高效的数据存储挑战可能会成为一项艰巨的任务。然而， IBM TS1170 Tape Drive 可以帮助您应对这些挑战。它提供高达 50TB 的安全高容量存储，能够在数据需求持续增长的情况下解决可扩展性和安全性问题。
IBM TS1170 Tape Drive 提供了一种便捷的解决方案，可以利用高数据密度，改善安全性和经济高效的长期数据保留基础架构。TS1170 具备高性能，容量提升了 2.5 倍，支持灵活数据存储和数据加密。
TSS1170 提供 FC-16 和 SAS-12 等接口，与现有的自动化设备兼容，有效地保护了您在磁带自动化方面的投资。它还支持 IBM Storage Archive 中的 LTFS 格式，可实现直接、直观和图形化的数据访问。借助它的安全静态数据加密功能，您可以确保数据的机密性，防止未经授权的访问，满足严格的合规性要求并与客户建立信任。
12Gb SAS 和 16Gb FC 接口能够提高性能，同时保持与现有 IBM 磁带自动化安装产品的兼容性。因此，您可以确保现有投资的安全性。
使用两个 12 Gb/s SAS 端口或两个 16 Gb/s FC 端口执行高达 400 MBps（压缩后高达 900 MBps）的更快数据传输。
它的容量是 TS1160 的 2.5 倍，性能和可靠性都高于其他格式，并且可以提供更低的 TCO。IBM 3592 企业级驱动器是公认一流的磁带技术。
通过坚实可靠的防线来维护敏感型企业数据的安全。
通过现有 FC 16 Gb 界面，在 SAN 上共享。此外，SAS 12 接口支持各种现代数据中心商品接口，并且每个接口的成本都尽可能保持在最低水平。
本机容量高达 50TB，压缩容量高达 150TB，这有助于减少对额外磁带机和磁带盒的需求。更少的驱动器可以降低磁带基础架构的复杂性，并将 LTO-9 媒介的压缩容量提高一倍以上。
IBM Storage Archive 整合了 IBM Linear Tape File System™ (LTFS) 格式标准，支持对磁带机和磁带库中存储的数据进行直接、直观和图形化的访问。LTFS 兼容性允许访问磁带存储的数据，就像访问磁盘或闪存上的数据一样。
两种不同的驱动器版本有助于优化驱动器使用率，并减少基础架构需求。TS1170 可通过现有16 Gb 光纤通道接口在存储区网络上实现共享：它现在还支持 SAS 12 Gb 接口，可用于分布式环境。
气隙使大多数盒式磁带能够驻留在磁带库机架中，因此它们大多数时间都处于离线状态，而且黑客或勒索软件无法通过电子方式进行访问。磁带提供了强大的防线，可以更好地保护敏感型企业数据。
它支持与大多数开放系统服务器的连接，可以简化存储环境并为数据中心的增长和变化提供灵活性。IBM Storage Protect 和其他兼容软件可与 TS1170 一起使用，便于存储和磁带管理。
IBM 3592 盒式磁带支持多种媒介选项，包括可重写、经济和 WORM 格式，允许灵活的订购。
基于 TS1170 的加密功能和相关 IBM Security® Guardium® Key Lifecycle Manager 组件适用于各种环境，包括精选 IBM Power® Systems、IBM System x 以及运行 Red Hat®（Enterprise Linux (RHEL) 7.6 操作系统）的其他服务器。
录制技术
线性曲线
本机容量（未压缩）
50 TB（使用 JF 媒介）
本机持续数据率（未压缩）
400MBps（F 型媒体）
脉冲串速率
1600MBps
高速搜索（最大值）
12.4mps 端到端搜索速率
主机接口
3592-70F：光纤通道 16 Gbps
3592-70s：SAS 12 Gbps
保修
1 年
规格
70F/70S 型号：93 毫米高 x 186 毫米宽 x 467 毫米深（3.7 英寸 x 7.3 英寸 x 18.4 英寸）
重量
70F/70S 型号：5.57 公斤（12.25 磅）
操作环境
允许温度
16o 至 25o C（60 o 至 77o F）
相对湿度
20% 至 50% 非冷凝
最大露点温度
22o C (72 o F)
功率耗散（驱动器和集成式风机）
57 瓦特
这是新一代存储解决方案，具有高存储密度和集成管理功能，可帮助您有效应对云存储挑战。
快速访问数据、提高安全性并提供长期保留服务，而且费用比磁盘解决方案更低。
利用更强大的存储容量来效管理日益增长的数据需求，维持数据访问的迅捷性和可靠性，同时保持业务弹性。
存储容量高达 45TB，结合 Open Retrieval Access Order (oRAO) 技术加速数据检索，同时提供同时提供支持数据加密的长期数据保留基础架构。
使用 Linear Tape File System™ (LTFS) 格式访问图形界面，管理磁带机和磁带库中的数据，无需额外的磁带管理和软件。
提供可扩展的数据保护解决方案，覆盖了物理文件服务器、应用程序和虚拟环境，充分利用现有投资来实现长期数据保留和灾难恢复。